В Ивано-Франковском облсовете - вспышка COVID-19

В исполнительном аппарате Ивано-Франковского областного совета произошла вспышка заболевания COVID-19.

Об этом глава облсовета Александр Сыч сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья! Сообщаю, что в исполнительном аппарате областного совета произошла вспышка коронавирусной инфекции. О причинах нечего судить. Ведь, несмотря на все системно принятые меры противоэпидемической безопасности, наша деятельность носит публичный характер и предусматривает регулярный контакт с большим количеством людей", - написал он.

По словам Сыча, облсовет постарается и дальше работать в штатном режиме, но просит максимально ограничить непосредственные деловые контакты с сотрудниками аппарата областного совета.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области по состоянию на утро четверга зафиксировано 127 новых случаев заболевания COVID-19, 3 случая смерти и 74 – выздоровления, сейчас болеют 3 217 человек.

Тесты завезли.
06.08.2020 13:56 Ответить
Реально починається звіздєц...
06.08.2020 14:02 Ответить
да пихуй. Уже все как месяц без масок ходят. А дети вообще играются на улице и в садиках со всеми как нивчем небывало.
06.08.2020 14:07 Ответить
 
 