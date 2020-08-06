УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4676 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 733 3

В Івано-Франківській облраді - спалах COVID-19

В Івано-Франківській облраді - спалах COVID-19

У виконавчому апараті Івано-Франківської обласної ради стався спалах захворювання на COVID-19.

Про це глава облради Олександр Сич повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! Повідомляю, що у виконавчому апараті обласної ради стався спалах коронавірусної інфекції. Про причини годі судити. Адже, попри всі системно вжиті заходи протиепідемічної безпеки, наша діяльність має публічний характер і передбачає регулярний контакт із великою кількістю людей", - написав він .

За словами Сича, облрада намагатиметься і далі працювати в штатному режимі, але просить максимально обмежити безпосередні ділові контакти зі співробітниками апарату обласної ради.

Також читайте: Лікар відділення гематології Вінницької ОКЛ помер від ускладнень COVID-19

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області станом на ранок четверга зафіксовано 127 нових випадків захворювання на COVID-19, 3 випадки смерті і 74 - одужання, нині хворіють 3217 осіб.

В Івано-Франківській облраді - спалах COVID-19 01

Автор: 

Івано-Франківськ (535) карантин (18172) облрада (285) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тесты завезли.
показати весь коментар
06.08.2020 13:56 Відповісти
Реально починається звіздєц...
показати весь коментар
06.08.2020 14:02 Відповісти
да пихуй. Уже все как месяц без масок ходят. А дети вообще играются на улице и в садиках со всеми как нивчем небывало.
показати весь коментар
06.08.2020 14:07 Відповісти
 
 