В Івано-Франківській облраді - спалах COVID-19

У виконавчому апараті Івано-Франківської обласної ради стався спалах захворювання на COVID-19.

Про це глава облради Олександр Сич повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! Повідомляю, що у виконавчому апараті обласної ради стався спалах коронавірусної інфекції. Про причини годі судити. Адже, попри всі системно вжиті заходи протиепідемічної безпеки, наша діяльність має публічний характер і передбачає регулярний контакт із великою кількістю людей", - написав він .

За словами Сича, облрада намагатиметься і далі працювати в штатному режимі, але просить максимально обмежити безпосередні ділові контакти зі співробітниками апарату обласної ради.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області станом на ранок четверга зафіксовано 127 нових випадків захворювання на COVID-19, 3 випадки смерті і 74 - одужання, нині хворіють 3217 осіб.