На Рівненщині спалах COVID-19 на підприємстві "Дубномолоко", захворіли 32 людини
У Рівненській області коронавірус виявили у 32 працівників молокозаводу в Дубному.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Рівненсокй ОДА.
"На підприємстві "Дубномолоко" станом на вчора підтверджені 24 COVID-пацієнти, сьогодні підтвердилися ще 8 пацієнтів, хворих на коронавірус. Всі контактні працівники обстежуються методом ІФА-тестів. Також проводяться всі необхідні протиепідемічні заходи з метою локалізації поширення інфекції" - йдеться в повідомленні.
При цьому в ОДА зазначили, що підприємство, яке займається переробкою молока та виробництвом сиру, продовжує працювати в звичайному режимі.
двигаться в перед. Общество потребления это очередной тупиковый путь на даном этапе.
Народу стало много и сжигают они с ресурсов с каждым днем все больше. А кризиса на пороге и какой он будет никто не знает. Ковид это трусливая попытка заморозить статус- кво плвной деградации. И решить проблему путем типа -когда всем плохо,всегда при этом кому то будет хорошо. Кто эти счастливчики ясно- верхушка секты ковида и их челядь. Менять систему надо кординально,а варианты пусть говорят ученые вне политики.
СМИ а оно все олигархическое и за ковид верить нельзя. Ковид это лакмусовая бумаго для политиков. Социальная Швеция, Трамп эти против ковида и за свой народ
Сюжет только разворачивается.