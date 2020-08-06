УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7856 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 159 13

На Рівненщині спалах COVID-19 на підприємстві "Дубномолоко", захворіли 32 людини

На Рівненщині спалах COVID-19 на підприємстві "Дубномолоко", захворіли 32 людини

У Рівненській області коронавірус виявили у 32 працівників молокозаводу в Дубному.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Рівненсокй ОДА.

"На підприємстві "Дубномолоко" станом на вчора підтверджені 24 COVID-пацієнти, сьогодні підтвердилися ще 8 пацієнтів, хворих на коронавірус. Всі контактні працівники обстежуються методом ІФА-тестів. Також проводяться всі необхідні протиепідемічні заходи з метою локалізації поширення інфекції" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині посилюють карантин у Костопільському районі

При цьому в ОДА зазначили, що підприємство, яке займається переробкою молока та виробництвом сиру, продовжує працювати в звичайному режимі.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Рівненська область (1227)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
На Рівненщині спалах COVID-19 на підприємстві "Дубномолоко", захворіли 32 людини - Цензор.НЕТ 7741
показати весь коментар
06.08.2020 22:45 Відповісти
+3
Десь недалеко святкує Степанов і п'є 50 градусну калинку-малинку, бо бубочка не нагородив його орденом "За мужнє сприяння короновірусу".
показати весь коментар
06.08.2020 22:49 Відповісти
+3
Воно ж - нєлох. Воно тіки за лохів інших має.
показати весь коментар
06.08.2020 23:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де обіцяна вакцина???
показати весь коментар
06.08.2020 22:23 Відповісти
середина следующего года не раньше. Говорили еще в январе......такие прогнозы и сейчас
показати весь коментар
06.08.2020 22:37 Відповісти
Раніше не можна, бо ви не повірите в її ефективність і безпечність.
показати весь коментар
06.08.2020 22:59 Відповісти
Так и запишем - кипяченое молоко от КОВИД не помогает...
показати весь коментар
06.08.2020 22:42 Відповісти
На Рівненщині спалах COVID-19 на підприємстві "Дубномолоко", захворіли 32 людини - Цензор.НЕТ 7741
показати весь коментар
06.08.2020 22:45 Відповісти
Бараны с масками на мордах.
показати весь коментар
06.08.2020 23:18 Відповісти
Воно ж - нєлох. Воно тіки за лохів інших має.
показати весь коментар
06.08.2020 23:18 Відповісти
На Рівненщині спалах COVID-19 на підприємстві "Дубномолоко", захворіли 32 людини - Цензор.НЕТ 8733
показати весь коментар
06.08.2020 23:34 Відповісти
Десь недалеко святкує Степанов і п'є 50 градусну калинку-малинку, бо бубочка не нагородив його орденом "За мужнє сприяння короновірусу".
показати весь коментар
06.08.2020 22:49 Відповісти
Ковид отличный девайс мирового правительства ,по управлению людьми с мозгами подобными куриному , которых на планете примерно 75%, так утверждал Бил Гейтц много лет спустя,правда тогда не было короны она была лишь проектом будущего и он не ошибся ,удачи господа и привыкайте к маскам как и к носкам
показати весь коментар
06.08.2020 22:50 Відповісти
Неправильные пчелы,неправильный запах молока....
показати весь коментар
06.08.2020 22:53 Відповісти
И кто из этих "больных" реально не может работать? Почему В Швеции вирус идет в ноль без карантина а у нас на рекорды с карантином? Ответ - на вирусе пилят Степанов и прочие бабло
показати весь коментар
06.08.2020 23:41 Відповісти
Мысленням обладают 15% населення это витрыла В 90% случаев они дают отрицательный результат. И только консервантивный баласт баласт в 85 процентов не дает этому карвблю перевернуться и заставляет испробовать все направления развития а потом только
двигаться в перед. Общество потребления это очередной тупиковый путь на даном этапе.
Народу стало много и сжигают они с ресурсов с каждым днем все больше. А кризиса на пороге и какой он будет никто не знает. Ковид это трусливая попытка заморозить статус- кво плвной деградации. И решить проблему путем типа -когда всем плохо,всегда при этом кому то будет хорошо. Кто эти счастливчики ясно- верхушка секты ковида и их челядь. Менять систему надо кординально,а варианты пусть говорят ученые вне политики.
СМИ а оно все олигархическое и за ковид верить нельзя. Ковид это лакмусовая бумаго для политиков. Социальная Швеция, Трамп эти против ковида и за свой народ
Сюжет только разворачивается.
показати весь коментар
07.08.2020 03:15 Відповісти
 
 