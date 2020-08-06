На Рівненщині спалах COVID-19 на підприємстві "Дубномолоко", захворіли 32 людини

У Рівненській області коронавірус виявили у 32 працівників молокозаводу в Дубному.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Рівненсокй ОДА.

"На підприємстві "Дубномолоко" станом на вчора підтверджені 24 COVID-пацієнти, сьогодні підтвердилися ще 8 пацієнтів, хворих на коронавірус. Всі контактні працівники обстежуються методом ІФА-тестів. Також проводяться всі необхідні протиепідемічні заходи з метою локалізації поширення інфекції" - йдеться в повідомленні.

При цьому в ОДА зазначили, що підприємство, яке займається переробкою молока та виробництвом сиру, продовжує працювати в звичайному режимі.