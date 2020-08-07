РУС
Пытавшийся совершить самоубийство мужчина обстрелял полицейских, травмировав одного из них, - полиция Харькова. ФОТО

В Харькове полицейские спасли мужчину от попытки самоубийства, однако во время урегулирования ситуации он оказал сопротивление и осуществил выстрел из стартового пистолета в сторону патрульных. В результате один из полицейских получил ожог руки, когда пытался отобрать оружие у правонарушителя.

"6 августа около 23:00 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от оператора 102 о том, что на улице Гвардейцев Широнинцев находится человек, который выражает намерения о самоубийстве. При себе у него нож и пистолет.

Первыми на место происшествия прибыли патрульные. Они обнаружили мужчину в инвалидной коляске, который заявил о намерении покончить с собой. Когда полицейские попытались приблизиться к нему, чтобы отобрать оружие, мужчина выстрелил из стартового пистолета в сторону патрульного. В результате полицейский получил ожог руки. Затем харьковчанин достал нож и заявил, что никого к себе не подпустит, а если кто-то попытается к нему подойти - убьет себя", - сказано в сообщении.

После непродолжительных переговоров правонарушитель сдался полиции. Оружие - стартовый пистолет - изъят. Установлено, что намерения свести счеты с жизнью мужчина высказывал в социальной сети и сообщал, что причиной его поступка является неразделенная любовь.

Следователи квалифицировали действия злоумышленника по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Самое прикольное, что описываемый кадр был инвалидом-колясочником. Посвященные, затаив дыхание следили за развитием событий, ожидая, что это Гепа (Кернес). Оказалось, к сожалению, что нет
прикольно. отстреливался от полицейских, чтобы самоубиться.
Сумасшедший дом какой-то.
инвалид, психологическая травма, присядь на пять, вот помогли,молодцы
показать весь комментарий
07.08.2020 08:10 Ответить
наши полицаи только с инвалидами и умеют бороться
показать весь комментарий
07.08.2020 08:45 Ответить
Так они вроде жизнь ему спасали.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:19 Ответить
чем меньше вы пересекаетесь с государством, у руля которого зеленая власть, тем целее вы и ваши финансы
показать весь комментарий
07.08.2020 20:19 Ответить
Позвольте, а разве при власти Порошенко как-то иначе было?
показать весь комментарий
11.08.2020 09:43 Ответить
смею предположить что да. например не было автоматической фиксации, и т.д.
показать весь комментарий
11.08.2020 10:27 Ответить
Автоматической фиксации кого-чего?
показать весь комментарий
11.08.2020 10:40 Ответить
булыжниками,что-ли обстреливал?)) "... обстрелял полицейских, травмировав одного из них"
показать весь комментарий
07.08.2020 08:15 Ответить
олігархи доводять таких людей до самогубства....хай би самі пожили скоті на ту пенсію, що інвалідам дають....
показать весь комментарий
07.08.2020 08:28 Ответить
Так їм і треба. Придуркуваті інваліди вибрали Кравчука президентом.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:33 Ответить
Ававков-Шоу продолжается😁😁😁
показать весь комментарий
07.08.2020 08:30 Ответить
Вот когда сами ЛИЧНО станете инвалидами и на СВОЕЙ ШКУРЕ все прелести испытаете - вот тогда будете изголяться, млять.
показать весь комментарий
07.08.2020 08:56 Ответить
У инвалида и так уже ограничение свободы на всю оставшуюся жизнь, кто посадит его на 5 лет будет последней скотиной, инвалид не просил полицейских его спасать от самоубийства.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:00 Ответить
на улице Гвардейцев Широнинцев , дежурная часть Московского отдела полиции
показать весь комментарий
07.08.2020 09:18 Ответить
между прочим есть тв док фильм, как в штатах на вызов о попытке самоубийства приехали полицмейстеры и не парясь застрелили человека с оружием . теперь у нас мы видим явный пример того, почему они это сделали.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:32 Ответить
Мусора герои
показать весь комментарий
07.08.2020 09:55 Ответить
 
 