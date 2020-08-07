Пытавшийся совершить самоубийство мужчина обстрелял полицейских, травмировав одного из них, - полиция Харькова. ФОТО

В Харькове полицейские спасли мужчину от попытки самоубийства, однако во время урегулирования ситуации он оказал сопротивление и осуществил выстрел из стартового пистолета в сторону патрульных. В результате один из полицейских получил ожог руки, когда пытался отобрать оружие у правонарушителя.

"6 августа около 23:00 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от оператора 102 о том, что на улице Гвардейцев Широнинцев находится человек, который выражает намерения о самоубийстве. При себе у него нож и пистолет.

Первыми на место происшествия прибыли патрульные. Они обнаружили мужчину в инвалидной коляске, который заявил о намерении покончить с собой. Когда полицейские попытались приблизиться к нему, чтобы отобрать оружие, мужчина выстрелил из стартового пистолета в сторону патрульного. В результате полицейский получил ожог руки. Затем харьковчанин достал нож и заявил, что никого к себе не подпустит, а если кто-то попытается к нему подойти - убьет себя", - сказано в сообщении.

После непродолжительных переговоров правонарушитель сдался полиции. Оружие - стартовый пистолет - изъят. Установлено, что намерения свести счеты с жизнью мужчина высказывал в социальной сети и сообщал, что причиной его поступка является неразделенная любовь.

Следователи квалифицировали действия злоумышленника по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.