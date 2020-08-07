РУС
Лукашенко об идее объединения с РФ: народ Беларуси "перезрел"

Лукашенко считает, что белорусы негативно отнесутся к объединению с Россией, даже если Беларусь получит самые выгодные условия. По его словам, это было возможно сразу после распада Советского Союза, "сейчас - нет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Если бы я даже согласился на объединение, в Беларуси это никогда не воспримут", - сказал он.

По словам главы белорусского государства, народ Беларуси "перезрел" для этой идеи. Он добавил, что такое было бы возможно "лет 20-25 назад", когда распался СССР, но не сейчас.

Лукашенко также рассказал, что "искренне считает" президента РФ Владимира Путина "своим старшим братом".

"Мне не нравится в нем (Путине. - Ред.) главная черта, но это для политика супер, он никому не доверяет….У нас есть определенное напряжение (в общении с Путиным. - Ред.), потому что мы оба – сильные личности. Я считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать…, не подножку подставить, а поддержать", - пояснил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил, что войска РФ никогда не зайдут в Украину из Беларуси

Беларусь (8017) Лукашенко Александр (3647) россия (97281)
+17
Пішла любов, зів'яли помідори....
Лука, досить в холопах росії ходити !
...молодший брат він..
07.08.2020 09:13 Ответить
07.08.2020 09:13 Ответить
+12
Какое объединение? ему успеть бы убежать к Януковощу, или будет в клетке.
07.08.2020 09:20 Ответить
07.08.2020 09:20 Ответить
+11
Лукашенко об идее объединения с РФ: народ Беларуси "перезрел" - Цензор.НЕТ 4943Риббеннтроп смется,говорит КОБА поделим Европу,доберемся и до Омерики....Главное Польшу завалить сначала...Лукашенко об идее объединения с РФ: народ Беларуси "перезрел" - Цензор.НЕТ 6827Совместный парад Вермахта и РККА в Брест-Литовске.28 сентября 1939 года,по случаю паБЕДЫ над Польшей
07.08.2020 09:23 Ответить
07.08.2020 09:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Как всякий гандон у власти прикрывается народом. Просто скажи - свой колхоз никому не отдам!
07.08.2020 09:41 Ответить
07.08.2020 09:41 Ответить
Эрдоган вылечт РАБссию без Батьки Лукаша... Турецким потоком...
07.08.2020 09:41 Ответить
07.08.2020 09:41 Ответить
У Соловьева заявили,что вагнеровцы- это провакация Украины.
07.08.2020 09:54 Ответить
07.08.2020 09:54 Ответить
Лукашенко - сильная личность) Начал карьеру с постановы якобы покушения на него, чтобы был повод ездить с охраной. Его путин **** как хочет 20 лет, он санкции терпит, но называет своего главного геополитического врага-поработителя "старшим братом", типичная верная шавка хозяина-дегенерата.
07.08.2020 10:04 Ответить
07.08.2020 10:04 Ответить
Никогда беларуский народ не хотел об'единения - это манипуляция от Лукашенко и подмена понятий. Лукашенко начал эти игры при Ельцине, в надежде на скорую кончину последнего и возможность примерить шапку Маномаха. Но "чекисты из подворотни" его быстро обломали. Оставалось только доить РФ под соусом "нефть в обмен на поцелуи" и обещать "стулья завтра". Народ же хотел отсутствия границ, взаимовыгодного сотрудничества, дружественных отношений. Но подчеркиваю - с демократической РФ, нацеленной на северо атлантический путь развития, с либеральными и общечеловеческими ценностями.
Сегодняшняя ситуация такова: для Лукашенко наступает час расплаты за 26 лет бездарного правления (и звоночек для путена).
Беларусы подымаются за свое европейское будущее (надеюсь следом и россияне - во всяком случае европейская часть РФ).
Для Украины это единственный путь окончания войны и спокойного дальнейшего развития - шатать кремлевские и дроздовские будки, что бы крыс начинало тошнить. Адекватные украинцы обязаны солидаризироваться с демократическими протестами беларусов и последующими - россиян.
07.08.2020 10:05 Ответить
07.08.2020 10:05 Ответить
"Сильная личность".
Предпочитает место у ног "старшего брата".

Нда...
07.08.2020 10:12 Ответить
07.08.2020 10:12 Ответить
скорее место между ног старшего брата и еще причмокивать....
07.08.2020 10:17 Ответить
07.08.2020 10:17 Ответить
Ну, кто знает. Может у них там чем сильнее причмокиваешь - тем сильнее "личность"...
07.08.2020 10:30 Ответить
07.08.2020 10:30 Ответить
Классика https://www.youtube.com/watch?v=Ya-DjGtojgk А если я сказал к маме - значит к маме!
07.08.2020 10:32 Ответить
07.08.2020 10:32 Ответить
Коготок увяз - всей птичке пропасть.

Лукашенко про ідею об'єднання з РФ: народ Білорусі "перезрів" - Цензор.НЕТ 4609
Лукашенко про ідею об'єднання з РФ: народ Білорусі "перезрів" - Цензор.НЕТ 8811Лукашенко про ідею об'єднання з РФ: народ Білорусі "перезрів" - Цензор.НЕТ 8059
07.08.2020 10:17 Ответить
07.08.2020 10:17 Ответить
Лукашенко про ідею об'єднання з РФ: народ Білорусі "перезрів" - Цензор.НЕТ 3750
07.08.2020 10:18 Ответить
07.08.2020 10:18 Ответить
А, чому, старший брат?
07.08.2020 10:18 Ответить
07.08.2020 10:18 Ответить
усатый гандон -лицемер и фарисей!!! что же ты мудрец сразу после прихода к власти не присоединился к рашистской ********* на правах губернии а??? царем белорашкиным быть хотелось и править междуособно? ну так не фиг теперь куйню выдумывать! все вы такие - лишь бы до влады дорваться... тебе и теперь ее отдавать не хочется да мыслитель?
07.08.2020 10:23 Ответить
07.08.2020 10:23 Ответить
Нифига у нас народ "не перезрел". Даже в Гродно и Бресте ваты, обожающей пыню, хватает. И соловьиный помет у нас пипл смотреть очень любит.
А вот реально чего я опасаюсь, что 3% к рашкиным границам войска стянул. С него станется устроить любую провокацию на границе. А получив ответочку верещать на весь миру что "Путин напал".
07.08.2020 10:24 Ответить
07.08.2020 10:24 Ответить
А если взять Гомель , Витебск или Пинск -- то может ужас охватить от софкоидности .
Но факт остаётся , что если бацько открыто говорит , шо народ не примет , то даже софкоиды просто тупо бздят объединения ввиду страшилок , шо будет такой же бардак , как в ухтинских раздобланных и спившишся деревня .
В Белоруси всё-таки более ровный уровень жизни и преимущество компактной страны оне и чисто бытовые . В Белорусси такой воровства и коррупции как в ********** нет . И управляет Бацько всем (бо масштаб позволяет) . А у "старшего брата" учитывая размеры всем бытом управляют коррумпированные губернаторы и ещё более мелкие месные царьки - не меньшие ворюги и бандюки .
07.08.2020 11:03 Ответить
07.08.2020 11:03 Ответить
намедни, на министерской "Комсомольской правде", от журналиста из обоймы ГРУ Аелксандра Коца, выходит "сенсационный" материал о том, как провалившаяся в Беларуси спецоперация ГРУ, на самом деле была успешной спецоперацией Украины.
В свою очередь, российский "журналист" в своём "расследовании" прав лишь в одном. Российских наёмников и вправду использовали втёмную. Да, они знали, для каких задач их забрасывают в Беларусь, но они так до конца не понимали, какая структура курирует данный процесс.https://uc.od.ua/columns/1533/1228553

Ведь, когда мы говорим ЧВК "Вагнер", то мы автоматически подразумеваем ФСБ. Но данные боевики были наняты конкурирующей силовой структурой - ГРУ, поскольку именно под курирование военной разведки РФ был передан беларуский плацдарм в прошлом году и именно поэтому практически возле каждого беларуского "оппозиционера" можно найти российского пиартехнолога или консультанта аффилированного ГРУ.
07.08.2020 10:28 Ответить
07.08.2020 10:28 Ответить
Взагалі то приліпити лаврового листа до жопи можна, але все одно с жопи буде смердіти. А думку про цю ідєю, з об'єднанням, можна було і раніш оприлюднити, на те і існує кресло Президента. І те що росія ще та жопа, знали всі, а тепер вона ще й агресор світового рівня.
07.08.2020 10:34 Ответить
07.08.2020 10:34 Ответить
Бацька, бацька...
На святое замахнулся - поглощение Белоруссии - последний козырь Путина!
07.08.2020 10:42 Ответить
07.08.2020 10:42 Ответить
кароч, передрочив народ....
07.08.2020 10:49 Ответить
07.08.2020 10:49 Ответить
Ох и лизнул усатый пуйлу, зачетно лизнул. Не каждая профессионалка так сможет.
07.08.2020 10:56 Ответить
07.08.2020 10:56 Ответить
Нет смысла читать что оно там говорит, и искать глубокий смысл. Лука хочет потрафиьт и вашим и нашим - и вате, и патриотам, поэтому говорит все в таком стиле чтобы каждый мог найти в его словесном поносе свое - вата про то что Раша - старший брат, патриоты что он типа критикует Пукина и не хочет объединяться.
07.08.2020 10:59 Ответить
07.08.2020 10:59 Ответить
Лукашенко считает, что белорусы негативно отнесутся к объединению с Россией, даже если Беларусь получит самые выгодные условия. По его словам, это было возможно сразу после распада Советского Союза, "сейчас - нет". Источник: https://censor.net/n3212421

ТАКИЙ ЛУКАШ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ БІЛЬШЕ НІЖ ПУТИНСЬКИЙ БЛАЗЕНЬ ЧИ МАРІОНЕТКА
07.08.2020 11:14 Ответить
07.08.2020 11:14 Ответить
ТАКИЙ ЛУКАШ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ БІЛЬШЕ НІЖ ПУТИНСЬКИЙ БЛАЗЕНЬ ЧИ МАРІОНЕТКА \
---------------------------------------------------
А нас пусть душит?
07.08.2020 11:32 Ответить
07.08.2020 11:32 Ответить
А путінськи маріонетки вас будуть по головці гладити? Раджу подивитись що коється зараз в Криму - таке майбутнє може бути і в Беларусі з прокремлівським президентом, просто буде Крим - 2
07.08.2020 20:45 Ответить
07.08.2020 20:45 Ответить
https://www.facebook.com/edunaUA/posts/126328875817882?comment_id=126350469149056
07.08.2020 11:16 Ответить
07.08.2020 11:16 Ответить
У кремля не бывает братьев. У кремля бывают только холуи.
07.08.2020 11:17 Ответить
07.08.2020 11:17 Ответить
-
У 1919-1920 рр. БНР визнали Українська Народна Республіка, Австрія, Литва, Латвія, Естонія, Чехословаччина, Угорщина, Фінляндія, Німеччина, Болгарія, Туреччина ... і ін. В десятках країн світу працювали біларуські дипломатичні та військово-дипломатичні місії, консульства і представництва. Але в 1920 роках Біларусь була знищена як держава величезними кривавими окупаційними ордами московських більшовиків. І тільки 25 серпня 1991рр. 5-я надзвичайна сесія ВС. Білоруської РСР знову відновила державний суверенітет колишньою колонією БРСР. А 19 вересня 1991 року Верховна Рада прийняла Закон "Про нову назву колонії БРСР", згідно з яким вона стала називатися державою "Республіка Білорусь". Державними символами Республіки Білорусь були оголошені герб" Погоня "і національний біло-червоно-білий прапор з держаною біларуською мовою.
І де ця велична незалежна суверенна держава БНР? Нема її, залишилися від неї тільки жалюгідні залишки, одна тільки безправна кремлівська напівколонія, якийсь колоніальний який може стати ворожим Україні кацапський бантустан.
07.08.2020 11:33 Ответить
07.08.2020 11:33 Ответить
Молодец Лукашенко - редко кто умеет так обламывать московитов
07.08.2020 12:03 Ответить
07.08.2020 12:03 Ответить
Я бы сказал наоборот созрел.Белоруссию за эти 30 лет обрусачили,практически уничтожив белорусский,оватнили через свободно работающие рашоСМИ и плюс подсадили на иглу дешёвой российской нефти и газа.Ближайшие 2-3 года Белоруссия будет аннексирована рашкой к бабке не ходи.
07.08.2020 13:57 Ответить
07.08.2020 13:57 Ответить
Какой старший брат? Россия? Историю учи, президент!
07.08.2020 14:49 Ответить
07.08.2020 14:49 Ответить
"искренне считает" президента РФ Владимира Путина "своим старшим братом"
каша в голове, пора на пенсион
Источник: https://censor.net/n3212421
08.08.2020 01:14 Ответить
08.08.2020 01:14 Ответить
Сегодня основной день голосования на выборах, хотя уже 40% проголосовали досрочно. Результаты выборов уже известны (в интервью Горджону сказано).
09.08.2020 08:57 Ответить
09.08.2020 08:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 