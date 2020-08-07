Лукашенко об идее объединения с РФ: народ Беларуси "перезрел"

Лукашенко считает, что белорусы негативно отнесутся к объединению с Россией, даже если Беларусь получит самые выгодные условия. По его словам, это было возможно сразу после распада Советского Союза, "сейчас - нет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Если бы я даже согласился на объединение, в Беларуси это никогда не воспримут", - сказал он.

По словам главы белорусского государства, народ Беларуси "перезрел" для этой идеи. Он добавил, что такое было бы возможно "лет 20-25 назад", когда распался СССР, но не сейчас.

Лукашенко также рассказал, что "искренне считает" президента РФ Владимира Путина "своим старшим братом".

"Мне не нравится в нем (Путине. - Ред.) главная черта, но это для политика супер, он никому не доверяет….У нас есть определенное напряжение (в общении с Путиным. - Ред.), потому что мы оба – сильные личности. Я считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать…, не подножку подставить, а поддержать", - пояснил Лукашенко.

