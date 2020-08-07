Лукашенко про ідею об'єднання з РФ: народ Білорусі "перезрів"

Лукашенко вважає, що білоруси негативно поставляться до об'єднання з Росією, навіть якщо Білорусь отримає найвигідніші умови. За його словами, це було можливо відразу після розпаду Радянського Союзу, "зараз - ні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Якби я навіть погодився на об'єднання, в Білорусі це ніколи не сприймуть", - сказав він.

За словами глави білоруської держави, народ Білорусі "перезрів" для цієї ідеї. Він додав, що таке було б можливо "років 20-25 назад", коли розпався СРСР, але не зараз.

Лукашенко також розповів, що "щиро вважає" президента РФ Володимира Путіна "своїм старшим братом".

"Мені не подобається в ньому (Путіні. - Ред.) головна риса, але це для політика супер, він нікому не довіряє ... .У нас є певне напруження (в спілкуванні з Путіним. - Ред.), тому що ми обидва - сильні особистості. Я вважаю, що старший брат завжди повинен молодшого підтримувати ..., не підніжку підставити, а підтримати", - пояснив Лукашенко.