Лукашенко про ідею об'єднання з РФ: народ Білорусі "перезрів"
Лукашенко вважає, що білоруси негативно поставляться до об'єднання з Росією, навіть якщо Білорусь отримає найвигідніші умови. За його словами, це було можливо відразу після розпаду Радянського Союзу, "зараз - ні".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
"Якби я навіть погодився на об'єднання, в Білорусі це ніколи не сприймуть", - сказав він.
За словами глави білоруської держави, народ Білорусі "перезрів" для цієї ідеї. Він додав, що таке було б можливо "років 20-25 назад", коли розпався СРСР, але не зараз.
Лукашенко також розповів, що "щиро вважає" президента РФ Володимира Путіна "своїм старшим братом".
"Мені не подобається в ньому (Путіні. - Ред.) головна риса, але це для політика супер, він нікому не довіряє ... .У нас є певне напруження (в спілкуванні з Путіним. - Ред.), тому що ми обидва - сильні особистості. Я вважаю, що старший брат завжди повинен молодшого підтримувати ..., не підніжку підставити, а підтримати", - пояснив Лукашенко.
Сегодняшняя ситуация такова: для Лукашенко наступает час расплаты за 26 лет бездарного правления (и звоночек для путена).
Беларусы подымаются за свое европейское будущее (надеюсь следом и россияне - во всяком случае европейская часть РФ).
Для Украины это единственный путь окончания войны и спокойного дальнейшего развития - шатать кремлевские и дроздовские будки, что бы крыс начинало тошнить. Адекватные украинцы обязаны солидаризироваться с демократическими протестами беларусов и последующими - россиян.
Предпочитает место у ног "старшего брата".
Нда...
А вот реально чего я опасаюсь, что 3% к рашкиным границам войска стянул. С него станется устроить любую провокацию на границе. А получив ответочку верещать на весь миру что "Путин напал".
Но факт остаётся , что если бацько открыто говорит , шо народ не примет , то даже софкоиды просто тупо бздят объединения ввиду страшилок , шо будет такой же бардак , как в ухтинских раздобланных и спившишся деревня .
В Белоруси всё-таки более ровный уровень жизни и преимущество компактной страны оне и чисто бытовые . В Белорусси такой воровства и коррупции как в ********** нет . И управляет Бацько всем (бо масштаб позволяет) . А у "старшего брата" учитывая размеры всем бытом управляют коррумпированные губернаторы и ещё более мелкие месные царьки - не меньшие ворюги и бандюки .
В свою очередь, российский "журналист" в своём "расследовании" прав лишь в одном. Российских наёмников и вправду использовали втёмную. Да, они знали, для каких задач их забрасывают в Беларусь, но они так до конца не понимали, какая структура курирует данный процесс.https://uc.od.ua/columns/1533/1228553
Ведь, когда мы говорим ЧВК "Вагнер", то мы автоматически подразумеваем ФСБ. Но данные боевики были наняты конкурирующей силовой структурой - ГРУ, поскольку именно под курирование военной разведки РФ был передан беларуский плацдарм в прошлом году и именно поэтому практически возле каждого беларуского "оппозиционера" можно найти российского пиартехнолога или консультанта аффилированного ГРУ.
На святое замахнулся - поглощение Белоруссии - последний козырь Путина!
ТАКИЙ ЛУКАШ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ БІЛЬШЕ НІЖ ПУТИНСЬКИЙ БЛАЗЕНЬ ЧИ МАРІОНЕТКА
---------------------------------------------------
А нас пусть душит?
У 1919-1920 рр. БНР визнали Українська Народна Республіка, Австрія, Литва, Латвія, Естонія, Чехословаччина, Угорщина, Фінляндія, Німеччина, Болгарія, Туреччина ... і ін. В десятках країн світу працювали біларуські дипломатичні та військово-дипломатичні місії, консульства і представництва. Але в 1920 роках Біларусь була знищена як держава величезними кривавими окупаційними ордами московських більшовиків. І тільки 25 серпня 1991рр. 5-я надзвичайна сесія ВС. Білоруської РСР знову відновила державний суверенітет колишньою колонією БРСР. А 19 вересня 1991 року Верховна Рада прийняла Закон "Про нову назву колонії БРСР", згідно з яким вона стала називатися державою "Республіка Білорусь". Державними символами Республіки Білорусь були оголошені герб" Погоня "і національний біло-червоно-білий прапор з держаною біларуською мовою.
І де ця велична незалежна суверенна держава БНР? Нема її, залишилися від неї тільки жалюгідні залишки, одна тільки безправна кремлівська напівколонія, якийсь колоніальний який може стати ворожим Україні кацапський бантустан.
каша в голове, пора на пенсион
Источник: https://censor.net/n3212421