УКР
Новини
Лукашенко про ідею об'єднання з РФ: народ Білорусі "перезрів"

Лукашенко вважає, що білоруси негативно поставляться до об'єднання з Росією, навіть якщо Білорусь отримає найвигідніші умови. За його словами, це було можливо відразу після розпаду Радянського Союзу, "зараз - ні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Якби я навіть погодився на об'єднання, в Білорусі це ніколи не сприймуть", - сказав він.

За словами глави білоруської держави, народ Білорусі "перезрів" для цієї ідеї. Він додав, що таке було б можливо "років 20-25 назад", коли розпався СРСР, але не зараз.

Лукашенко також розповів, що "щиро вважає" президента РФ Володимира Путіна "своїм старшим братом".

"Мені не подобається в ньому (Путіні. - Ред.) головна риса, але це для політика супер, він нікому не довіряє ... .У нас є певне напруження (в спілкуванні з Путіним. - Ред.), тому що ми обидва - сильні особистості. Я вважаю, що старший брат завжди повинен молодшого підтримувати ..., не підніжку підставити, а підтримати", - пояснив Лукашенко.

Автор: 

Білорусь (8076) Лукашенко Олександр (2695) росія (67862)
Топ коментарі
+17
Пішла любов, зів'яли помідори....
Лука, досить в холопах росії ходити !
...молодший брат він..
показати весь коментар
07.08.2020 09:13 Відповісти
+12
Какое объединение? ему успеть бы убежать к Януковощу, или будет в клетке.
показати весь коментар
07.08.2020 09:20 Відповісти
+11
Лукашенко об идее объединения с РФ: народ Беларуси "перезрел" - Цензор.НЕТ 4943Риббеннтроп смется,говорит КОБА поделим Европу,доберемся и до Омерики....Главное Польшу завалить сначала...Лукашенко об идее объединения с РФ: народ Беларуси "перезрел" - Цензор.НЕТ 6827Совместный парад Вермахта и РККА в Брест-Литовске.28 сентября 1939 года,по случаю паБЕДЫ над Польшей
показати весь коментар
07.08.2020 09:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Как всякий гандон у власти прикрывается народом. Просто скажи - свой колхоз никому не отдам!
показати весь коментар
07.08.2020 09:41 Відповісти
Эрдоган вылечт РАБссию без Батьки Лукаша... Турецким потоком...
показати весь коментар
07.08.2020 09:41 Відповісти
У Соловьева заявили,что вагнеровцы- это провакация Украины.
показати весь коментар
07.08.2020 09:54 Відповісти
Лукашенко - сильная личность) Начал карьеру с постановы якобы покушения на него, чтобы был повод ездить с охраной. Его путин **** как хочет 20 лет, он санкции терпит, но называет своего главного геополитического врага-поработителя "старшим братом", типичная верная шавка хозяина-дегенерата.
показати весь коментар
07.08.2020 10:04 Відповісти
Никогда беларуский народ не хотел об'единения - это манипуляция от Лукашенко и подмена понятий. Лукашенко начал эти игры при Ельцине, в надежде на скорую кончину последнего и возможность примерить шапку Маномаха. Но "чекисты из подворотни" его быстро обломали. Оставалось только доить РФ под соусом "нефть в обмен на поцелуи" и обещать "стулья завтра". Народ же хотел отсутствия границ, взаимовыгодного сотрудничества, дружественных отношений. Но подчеркиваю - с демократической РФ, нацеленной на северо атлантический путь развития, с либеральными и общечеловеческими ценностями.
Сегодняшняя ситуация такова: для Лукашенко наступает час расплаты за 26 лет бездарного правления (и звоночек для путена).
Беларусы подымаются за свое европейское будущее (надеюсь следом и россияне - во всяком случае европейская часть РФ).
Для Украины это единственный путь окончания войны и спокойного дальнейшего развития - шатать кремлевские и дроздовские будки, что бы крыс начинало тошнить. Адекватные украинцы обязаны солидаризироваться с демократическими протестами беларусов и последующими - россиян.
показати весь коментар
07.08.2020 10:05 Відповісти
"Сильная личность".
Предпочитает место у ног "старшего брата".

Нда...
показати весь коментар
07.08.2020 10:12 Відповісти
скорее место между ног старшего брата и еще причмокивать....
показати весь коментар
07.08.2020 10:17 Відповісти
Ну, кто знает. Может у них там чем сильнее причмокиваешь - тем сильнее "личность"...
показати весь коментар
07.08.2020 10:30 Відповісти
Классика https://www.youtube.com/watch?v=Ya-DjGtojgk А если я сказал к маме - значит к маме!
показати весь коментар
07.08.2020 10:32 Відповісти
Коготок увяз - всей птичке пропасть.

Лукашенко про ідею об'єднання з РФ: народ Білорусі "перезрів" - Цензор.НЕТ 4609
Лукашенко про ідею об'єднання з РФ: народ Білорусі "перезрів" - Цензор.НЕТ 8811Лукашенко про ідею об'єднання з РФ: народ Білорусі "перезрів" - Цензор.НЕТ 8059
показати весь коментар
07.08.2020 10:17 Відповісти
Лукашенко про ідею об'єднання з РФ: народ Білорусі "перезрів" - Цензор.НЕТ 3750
показати весь коментар
07.08.2020 10:18 Відповісти
А, чому, старший брат?
показати весь коментар
07.08.2020 10:18 Відповісти
усатый гандон -лицемер и фарисей!!! что же ты мудрец сразу после прихода к власти не присоединился к рашистской ********* на правах губернии а??? царем белорашкиным быть хотелось и править междуособно? ну так не фиг теперь куйню выдумывать! все вы такие - лишь бы до влады дорваться... тебе и теперь ее отдавать не хочется да мыслитель?
показати весь коментар
07.08.2020 10:23 Відповісти
Нифига у нас народ "не перезрел". Даже в Гродно и Бресте ваты, обожающей пыню, хватает. И соловьиный помет у нас пипл смотреть очень любит.
А вот реально чего я опасаюсь, что 3% к рашкиным границам войска стянул. С него станется устроить любую провокацию на границе. А получив ответочку верещать на весь миру что "Путин напал".
показати весь коментар
07.08.2020 10:24 Відповісти
А если взять Гомель , Витебск или Пинск -- то может ужас охватить от софкоидности .
Но факт остаётся , что если бацько открыто говорит , шо народ не примет , то даже софкоиды просто тупо бздят объединения ввиду страшилок , шо будет такой же бардак , как в ухтинских раздобланных и спившишся деревня .
В Белоруси всё-таки более ровный уровень жизни и преимущество компактной страны оне и чисто бытовые . В Белорусси такой воровства и коррупции как в ********** нет . И управляет Бацько всем (бо масштаб позволяет) . А у "старшего брата" учитывая размеры всем бытом управляют коррумпированные губернаторы и ещё более мелкие месные царьки - не меньшие ворюги и бандюки .
показати весь коментар
07.08.2020 11:03 Відповісти
намедни, на министерской "Комсомольской правде", от журналиста из обоймы ГРУ Аелксандра Коца, выходит "сенсационный" материал о том, как провалившаяся в Беларуси спецоперация ГРУ, на самом деле была успешной спецоперацией Украины.
В свою очередь, российский "журналист" в своём "расследовании" прав лишь в одном. Российских наёмников и вправду использовали втёмную. Да, они знали, для каких задач их забрасывают в Беларусь, но они так до конца не понимали, какая структура курирует данный процесс.https://uc.od.ua/columns/1533/1228553

Ведь, когда мы говорим ЧВК "Вагнер", то мы автоматически подразумеваем ФСБ. Но данные боевики были наняты конкурирующей силовой структурой - ГРУ, поскольку именно под курирование военной разведки РФ был передан беларуский плацдарм в прошлом году и именно поэтому практически возле каждого беларуского "оппозиционера" можно найти российского пиартехнолога или консультанта аффилированного ГРУ.
показати весь коментар
07.08.2020 10:28 Відповісти
Взагалі то приліпити лаврового листа до жопи можна, але все одно с жопи буде смердіти. А думку про цю ідєю, з об'єднанням, можна було і раніш оприлюднити, на те і існує кресло Президента. І те що росія ще та жопа, знали всі, а тепер вона ще й агресор світового рівня.
показати весь коментар
07.08.2020 10:34 Відповісти
Бацька, бацька...
На святое замахнулся - поглощение Белоруссии - последний козырь Путина!
показати весь коментар
07.08.2020 10:42 Відповісти
кароч, передрочив народ....
показати весь коментар
07.08.2020 10:49 Відповісти
Ох и лизнул усатый пуйлу, зачетно лизнул. Не каждая профессионалка так сможет.
показати весь коментар
07.08.2020 10:56 Відповісти
Нет смысла читать что оно там говорит, и искать глубокий смысл. Лука хочет потрафиьт и вашим и нашим - и вате, и патриотам, поэтому говорит все в таком стиле чтобы каждый мог найти в его словесном поносе свое - вата про то что Раша - старший брат, патриоты что он типа критикует Пукина и не хочет объединяться.
показати весь коментар
07.08.2020 10:59 Відповісти
ТАКИЙ ЛУКАШ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ БІЛЬШЕ НІЖ ПУТИНСЬКИЙ БЛАЗЕНЬ ЧИ МАРІОНЕТКА
показати весь коментар
07.08.2020 11:14 Відповісти
---------------------------------------------------
А нас пусть душит?
показати весь коментар
07.08.2020 11:32 Відповісти
А путінськи маріонетки вас будуть по головці гладити? Раджу подивитись що коється зараз в Криму - таке майбутнє може бути і в Беларусі з прокремлівським президентом, просто буде Крим - 2
показати весь коментар
07.08.2020 20:45 Відповісти
https://www.facebook.com/edunaUA/posts/126328875817882?comment_id=126350469149056
показати весь коментар
07.08.2020 11:16 Відповісти
У кремля не бывает братьев. У кремля бывают только холуи.
показати весь коментар
07.08.2020 11:17 Відповісти
-
У 1919-1920 рр. БНР визнали Українська Народна Республіка, Австрія, Литва, Латвія, Естонія, Чехословаччина, Угорщина, Фінляндія, Німеччина, Болгарія, Туреччина ... і ін. В десятках країн світу працювали біларуські дипломатичні та військово-дипломатичні місії, консульства і представництва. Але в 1920 роках Біларусь була знищена як держава величезними кривавими окупаційними ордами московських більшовиків. І тільки 25 серпня 1991рр. 5-я надзвичайна сесія ВС. Білоруської РСР знову відновила державний суверенітет колишньою колонією БРСР. А 19 вересня 1991 року Верховна Рада прийняла Закон "Про нову назву колонії БРСР", згідно з яким вона стала називатися державою "Республіка Білорусь". Державними символами Республіки Білорусь були оголошені герб" Погоня "і національний біло-червоно-білий прапор з держаною біларуською мовою.
І де ця велична незалежна суверенна держава БНР? Нема її, залишилися від неї тільки жалюгідні залишки, одна тільки безправна кремлівська напівколонія, якийсь колоніальний який може стати ворожим Україні кацапський бантустан.
показати весь коментар
07.08.2020 11:33 Відповісти
Молодец Лукашенко - редко кто умеет так обламывать московитов
показати весь коментар
07.08.2020 12:03 Відповісти
Я бы сказал наоборот созрел.Белоруссию за эти 30 лет обрусачили,практически уничтожив белорусский,оватнили через свободно работающие рашоСМИ и плюс подсадили на иглу дешёвой российской нефти и газа.Ближайшие 2-3 года Белоруссия будет аннексирована рашкой к бабке не ходи.
показати весь коментар
07.08.2020 13:57 Відповісти
Какой старший брат? Россия? Историю учи, президент!
показати весь коментар
07.08.2020 14:49 Відповісти
"искренне считает" президента РФ Владимира Путина "своим старшим братом"
каша в голове, пора на пенсион
показати весь коментар
08.08.2020 01:14 Відповісти
Сегодня основной день голосования на выборах, хотя уже 40% проголосовали досрочно. Результаты выборов уже известны (в интервью Горджону сказано).
показати весь коментар
09.08.2020 08:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 