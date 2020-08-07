Вспышка COVID-19 зафиксирована на предприятии "Киевхлеб" - 37 инфицированных, - Кличко
В Киеве зафиксировали новые вспышки коронавируса. В частности, на предприятии "Киевхлеб".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"О том, как распространяется болезнь, и где в Киеве зафиксировали новые вспышки вируса. В частности, на предприятии "Киевхлеб" - сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив - 77 работников. 37 человек оказались инфицированными", - сообщил Кличко.
По его словам, цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица находятся на самоизоляции.
Кроме того, как сообщил Кличко, в Соломенском районе заболел один из специалистов районного управления образования.
"На сегодня установлены 62 человека, с которыми контактировал больной. У троих из них - подозрение на коронавирус", - отметил Кличко.
тобто...як би теоретично - можливо, практично - як пощастить ))))
пьекари, за цену буханьця, зубами вцепились
скулили, шо цена газюльки 75% в себестоим паляныци
сидят тихо, как мышки