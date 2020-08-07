РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5966 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 876 13

Вспышка COVID-19 зафиксирована на предприятии "Киевхлеб" - 37 инфицированных, - Кличко

Вспышка COVID-19 зафиксирована на предприятии "Киевхлеб" - 37 инфицированных, - Кличко

В Киеве зафиксировали новые вспышки коронавируса. В частности, на предприятии "Киевхлеб".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"О том, как распространяется болезнь, и где в Киеве зафиксировали новые вспышки вируса. В частности, на предприятии "Киевхлеб" - сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив - 77 работников. 37 человек оказались инфицированными", - сообщил Кличко.

По его словам, цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица находятся на самоизоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 186 новых случаев коронавируса, среди заболевших 11 детей, - Кличко

Кроме того, как сообщил Кличко, в Соломенском районе заболел один из специалистов районного управления образования.

"На сегодня установлены 62 человека, с которыми контактировал больной. У троих из них - подозрение на коронавирус", - отметил Кличко.

карантин (16729) Киевхлеб (9) Кличко Виталий (4681) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Покушал кто-то хлебушка.
показать весь комментарий
07.08.2020 12:43 Ответить
+1
То-то уже такое унылое Гэ начали клепать
показать весь комментарий
07.08.2020 12:45 Ответить
+1
а покупателей идентифицировали для изоляции?...
показать весь комментарий
07.08.2020 12:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Покушал кто-то хлебушка.
показать весь комментарий
07.08.2020 12:43 Ответить
Кто то? Пол Киева покушало хлебца. Через неделю ждемс результат
показать весь комментарий
07.08.2020 12:57 Ответить
Будем надеяться, что кашляли на хлебушек ДО печи, а не после.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:01 Ответить
А сколько на Киевхлебе работает работников в смену? Если 37 работников заражены короной, то как ты думаешь, какая вероятность что среди них даже грузчик и водитель-експедитор развозящие хлеб по точкам не заражен?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:05 Ответить
Дома печём
показать весь комментарий
07.08.2020 12:44 Ответить
То-то уже такое унылое Гэ начали клепать
показать весь комментарий
07.08.2020 12:45 Ответить
а покупателей идентифицировали для изоляции?...
показать весь комментарий
07.08.2020 12:47 Ответить
Спалах COVID-19 зафіксовано на підприємстві "Київхліб" - 37 інфікованих, - Кличко - Цензор.НЕТ 277
показать весь комментарий
07.08.2020 12:48 Ответить
А через харчи коронавирус передается?
показать весь комментарий
07.08.2020 12:58 Ответить
через хліб - напевно можливо... бо по-перше Ви його ніяк не будете обробляти (пекти-варити) тобто термічно, а будете вживати..."сирим", але можливе зараження якщо хвора людина на нього нашмаркала-начхала або замацала брудними руками , це - по-друге...
тобто...як би теоретично - можливо, практично - як пощастить ))))
показать весь комментарий
07.08.2020 13:02 Ответить
Та все уже. пздц. Вирус уже не контролируемый. Заболеет вся страна. Кто сильнее тот и выживет.
показать весь комментарий
07.08.2020 12:59 Ответить
тут газюлька в 4ре раза упала
пьекари, за цену буханьця, зубами вцепились
скулили, шо цена газюльки 75% в себестоим паляныци
сидят тихо, как мышки
показать весь комментарий
07.08.2020 13:55 Ответить
Но семья здорова кушает компот. Жалкие инсцинеровки. Нет чтоб семья заболела так нет . Вспышки на производств или в психушке а то и в больнице. Делетанты во всем.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:03 Ответить
 
 