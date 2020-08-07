УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8280 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 876 13

Спалах COVID-19 зафіксовано на підприємстві "Київхліб" - 37 інфікованих, - Кличко

Спалах COVID-19 зафіксовано на підприємстві "Київхліб" - 37 інфікованих, - Кличко

У Києві зафіксували нові спалахи коронавірусу. Зокрема, на підприємстві "Київхліб".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Щодо того, як розповсюджується хвороба, і де в Києві зафіксували нові спалахи вірусу. Зокрема, на підприємстві "Київхліб" - спочатку троє працівників пекарні №8 звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили в них COVID-19. Після цього обстежили та протестували весь колектив – 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими", - повідомив Кличко.

За його словами, цех-пекарню закрили на карантин. Там здійснюють посилену дезинфекцію. Всі хворі та контактні особи – на самоізоляції.

Читайте також: За добу в Києві 186 нових випадків коронавірусу, серед захворілих 11 дітей, - Кличко

Крім того, як повідомив Кличко, в Солом’янському районі, захворів один із фахівців районного управління освіти.

"На сьогодні встановили 62 людини, з якими контактував хворий. У трьох із них - підозра на коронавірус", - зазначив Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київхліб (24) Кличко Віталій (3560) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Покушал кто-то хлебушка.
показати весь коментар
07.08.2020 12:43 Відповісти
+1
То-то уже такое унылое Гэ начали клепать
показати весь коментар
07.08.2020 12:45 Відповісти
+1
а покупателей идентифицировали для изоляции?...
показати весь коментар
07.08.2020 12:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Покушал кто-то хлебушка.
показати весь коментар
07.08.2020 12:43 Відповісти
Кто то? Пол Киева покушало хлебца. Через неделю ждемс результат
показати весь коментар
07.08.2020 12:57 Відповісти
Будем надеяться, что кашляли на хлебушек ДО печи, а не после.
показати весь коментар
07.08.2020 13:01 Відповісти
А сколько на Киевхлебе работает работников в смену? Если 37 работников заражены короной, то как ты думаешь, какая вероятность что среди них даже грузчик и водитель-експедитор развозящие хлеб по точкам не заражен?
показати весь коментар
07.08.2020 13:05 Відповісти
Дома печём
показати весь коментар
07.08.2020 12:44 Відповісти
То-то уже такое унылое Гэ начали клепать
показати весь коментар
07.08.2020 12:45 Відповісти
а покупателей идентифицировали для изоляции?...
показати весь коментар
07.08.2020 12:47 Відповісти
Спалах COVID-19 зафіксовано на підприємстві "Київхліб" - 37 інфікованих, - Кличко - Цензор.НЕТ 277
показати весь коментар
07.08.2020 12:48 Відповісти
А через харчи коронавирус передается?
показати весь коментар
07.08.2020 12:58 Відповісти
через хліб - напевно можливо... бо по-перше Ви його ніяк не будете обробляти (пекти-варити) тобто термічно, а будете вживати..."сирим", але можливе зараження якщо хвора людина на нього нашмаркала-начхала або замацала брудними руками , це - по-друге...
тобто...як би теоретично - можливо, практично - як пощастить ))))
показати весь коментар
07.08.2020 13:02 Відповісти
Та все уже. пздц. Вирус уже не контролируемый. Заболеет вся страна. Кто сильнее тот и выживет.
показати весь коментар
07.08.2020 12:59 Відповісти
тут газюлька в 4ре раза упала
пьекари, за цену буханьця, зубами вцепились
скулили, шо цена газюльки 75% в себестоим паляныци
сидят тихо, как мышки
показати весь коментар
07.08.2020 13:55 Відповісти
Но семья здорова кушает компот. Жалкие инсцинеровки. Нет чтоб семья заболела так нет . Вспышки на производств или в психушке а то и в больнице. Делетанты во всем.
показати весь коментар
07.08.2020 14:03 Відповісти
 
 