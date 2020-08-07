Спалах COVID-19 зафіксовано на підприємстві "Київхліб" - 37 інфікованих, - Кличко
У Києві зафіксували нові спалахи коронавірусу. Зокрема, на підприємстві "Київхліб".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Щодо того, як розповсюджується хвороба, і де в Києві зафіксували нові спалахи вірусу. Зокрема, на підприємстві "Київхліб" - спочатку троє працівників пекарні №8 звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили в них COVID-19. Після цього обстежили та протестували весь колектив – 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими", - повідомив Кличко.
За його словами, цех-пекарню закрили на карантин. Там здійснюють посилену дезинфекцію. Всі хворі та контактні особи – на самоізоляції.
Крім того, як повідомив Кличко, в Солом’янському районі, захворів один із фахівців районного управління освіти.
"На сьогодні встановили 62 людини, з якими контактував хворий. У трьох із них - підозра на коронавірус", - зазначив Кличко.
тобто...як би теоретично - можливо, практично - як пощастить ))))
пьекари, за цену буханьця, зубами вцепились
скулили, шо цена газюльки 75% в себестоим паляныци
сидят тихо, как мышки