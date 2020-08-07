РУС
Новости Агрессия России против Украины
19 734 189

Зеленский: С воинами иногда надо выпить, что я и делаю

Зеленский: С воинами иногда надо выпить, что я и делаю

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита к украинским воинам на линии разграничения рассказал о питании в зоне ООС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время брифинга.

"Кормят наших очень мощно. Даже удивлен, что воины в хорошей форме. Я не мог съесть весь объем пищи. Действительно очень много. Как говорится - первое, второе и компот. Все было, и даже печенье, и вафли. А кто не наестся, то может ночью где-то в 10-11 прийти, как ребята говорят, можно еще и бутик съесть", - сообщил он на брифинге в Марьинке.

Президент также добавил, что для понимания того, что происходит, надо говорить с военными и гражданскими.

"Надо с людьми есть, жить, скажу откровенно - иногда выпить. Я в принципе так и делаю. Когда можно - переночевать", - отметил Зеленский.

Президент второй день находится в Донецкой области и проверяет состояние вдоль линии разграничения. Он ночевал на объекте, где расположены бойцы Объединенных сил.

Также читайте: С начала суток наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Шумов и Новолуганского, потерь нет, - штаб ОС

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) Донбасс (26966) еда (360) операция Объединенных сил (6766)
Думал они в плохой форме ? Удивили тебя что в хорошей ?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:20 Ответить
+57
Вот видишь,Бубочка,как в армии хорошо?А ты,чмошник зеленый,четыре раза от нее косил.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:25 Ответить
+54
ахаха, какой же он тупой, он тупее януковича
показать весь комментарий
07.08.2020 13:30 Ответить
Ну, точь в точь Порошенко! Славный продолжатель его пиара.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:47 Ответить
Зеленський - пародія на Голобородька, а тим більше на Порошенка. Чому ви взяли моду казати - такий самий?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:49 Ответить
Напевно мав на увазі що дешевий піар нищить репутацію політика.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:57 Ответить
Просто наберите в поисковой строке "Прошенко в армейской столовой" и вы прозреете. И никакая он не пародия на Порошенко. Он точно такой же.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:56 Ответить
Как же жаль, что среднестатическому зелибобику сложно понять, что президентов не по внешнему виду на фоточках из гугля выбирают...
показать весь комментарий
09.10.2020 10:24 Ответить
и у тебя лопата с жопы торчит?
показать весь комментарий
07.08.2020 14:43 Ответить
Комментарии- просто позор.
Наша армия, питание бойцов, их здоровье - главные составляющие безопасности страны.
Не понимать это могут только придурки проплаченные
показать весь комментарий
07.08.2020 13:49 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2020 13:53 Ответить
Кажіть це тихо, щоб санітари не чули.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:02 Ответить
пукнуло, рузькэ?
показать весь комментарий
07.08.2020 18:07 Ответить
Привет танюха
показать весь комментарий
07.08.2020 14:02 Ответить
Бабуля, привет!!!
Ты как всегда защищаешь ЗЕленых обезьян.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:35 Ответить
То нехай уп'ється до бєлки. І напише заяву за станом здоров'я.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:46 Ответить
Смешно наблюдать за человеком, который хочет тебя обидеть. Как обезьяна, которая кидается какашками. Ты за стеклом, а у неё все лапы в дерьме 😁
показать весь комментарий
07.08.2020 19:43 Ответить
Бабуля, так помой лапки от ЗЕленого дерьма.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:54 Ответить
Бабуин, лапки в дерьме у тебя , я за стеклом
показать весь комментарий
10.08.2020 12:24 Ответить
Бабуля, я - человек. За стеклом, в клетке, сидят ЗЕленые обезьяны, любящие своего ограниченного клоуна.

Открой Гугл, карту, проложи маршрут - набери любое начало маршрута, а конец маршрута, набери, "маленькое зеленое чмо".
И ты увидишь, что Гугл выведет тебя на Банковую...…
Комментарии излишни!!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 12:52 Ответить
Бабуин, какой же ты человек( Современная обезьяна не может стать человеком, так что утрись и смирись
показать весь комментарий
10.08.2020 12:55 Ответить
больше нечего сказать, ЗЕбилка???

Иди, пацалуй в засос портрет своего клоуна и уймись
показать весь комментарий
10.08.2020 14:23 Ответить
Говорящий бабуин! Да ещё и свидетель святого питра! Как мне повезло общаться с таким редким видом !
показать весь комментарий
10.08.2020 14:27 Ответить
что, Танюха-зебилка, отрабатываешь ЗЕленые серебряники?

Иди в цирк выступать, там недалекие в цене.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:38 Ответить
Ты зачем мне рекламируешь своё место работы? Так тебе ещё и платят мало?
показать весь комментарий
10.08.2020 14:42 Ответить
не мое. Ты клоуну здесь поешь дифирамбы.

Какие же вы зебилы тупые и ограниченные.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:50 Ответить
І наша Армія, харчування бійців та їх здоров'я, як Ви написали- то заслуга зовсім не Зеленського.
показать весь комментарий
07.08.2020 18:10 Ответить
Значит солдатам урежут рацион...раз ослик сказал что очень много...излишки отправят юзику...он бедолага недоедает...
показать весь комментарий
07.08.2020 13:53 Ответить
Юзік присів на барижні батончики - зрадник однако!))
показать весь комментарий
07.08.2020 13:55 Ответить
Сразу видно ,что в армии не служил ...показуха это ,она всегда была ,есть и видимо ещё долго будет ...а ты пошли своего человечка эдак через недельку туда где эту пыль втёрли и получишь полагаю несколько другие впечатления ..
показать весь комментарий
07.08.2020 13:54 Ответить
"Навіть здивований, що воїни в гарній формі" - а Воно так старалося щоб цього не було?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:54 Ответить
Ну, це все Пороха заслуга! Це йому треба дякувати.
Зелена опа! А шо ти зробив для хіп-хопа?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:58 Ответить
Удивлён это как?
Типа я ее уничтожаю, а она еще жива:
«Оц-тоц первертоц, армия здорова,
Оц-тоц первертоц, кушает компот,
Оц-тоц первертоц, и мечтает снова
пережить зебильный налёт.»
показать весь комментарий
07.08.2020 14:00 Ответить
Эпоха бедности при которой Зеля стал миллиардером закончилась... 95 квартал оказался круче Билл Гейтса и Илана Маска...Проект Века....
показать весь комментарий
07.08.2020 14:03 Ответить
Ну так Барига на фронт накрав.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:04 Ответить
От яким поганим був порох!
показать весь комментарий
07.08.2020 14:07 Ответить
Ага кормили шо живот к кишкам прилип бы на передке если бы не волонтеры ..дай бог им здоровья и силы.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:01 Ответить
Ти в якому батальйоні служив,що все злиплося ?
показать весь комментарий
07.08.2020 15:10 Ответить
в итальянском
показать весь комментарий
07.08.2020 15:16 Ответить
Рассмешил,шо по програме "молодой гвардии" защитникам должно было уже с голодухи на четвереньках стоять.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:07 Ответить
В 2014 году Индюкович и его сын Саша Стоматтолог прихватили на Мацковию все бабло,включая золотовалютный резерв....на счету казначейства официально значилась цифра 107 000 гривен.Как Барыга Порошенко смого оставить Зеле +150 миллиардов и 24 миллиарда долларов золотовалютных резервов...Госдеп подарил,или плешивый кремлевский Педофил?Ответ ищите сами....
показать весь комментарий
07.08.2020 14:08 Ответить
зеЛенский - "Надо с людьми есть, жить, скажу откровенно - иногда выпить. Я в принципе так и делаю. Когда можно переночевать."
Зеленський про харчування воїнів на Донбасі: "Годують наших дуже потужно. Навіть здивований, що воїни в гарній формі" - Цензор.НЕТ 9893
показать весь комментарий
07.08.2020 14:10 Ответить
с сержантом Журавлем?
не чокаясь ?

ЗЕльоная гнида !!!!!!

.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:16 Ответить
Кстати бывший министр обороны Украины времен Индюковича, агент ФСБ Паша Лебедев купил нехилую виллу в Крыму.... цена маленька совсем...150 миллионов долларов....
показать весь комментарий
07.08.2020 14:17 Ответить
Это все ваше бабло...,ваше ....дарагие украинцы....
показать весь комментарий
07.08.2020 14:19 Ответить
РАБссия готовит скрытый захват Белоруси.На очереди Казахстан...
показать весь комментарий
07.08.2020 14:28 Ответить
Да ***** в Биробиджане маневры сейчас устроил. Подгорает ему со стороны жопы Дальний Восток. А полезет в Беларусь, так Маньке из МИДа и на кокаин не останется. Вот и крысчан переводит на морскую воду и ленинградскую пайку хлеба. Сумлеваюсь я, однако.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:52 Ответить
"Надо с людьми есть, жить, скажу откровенно - иногда выпить. Я в принципе так и делаю. Когда можно переночевать", - отметил Зеленский.Источник: https://censor.net/n3212468

Бубочка, Кличко по сравнению с тобой Цицирон!!
показать весь комментарий
07.08.2020 14:34 Ответить
А бубочке в чувсте юмора не откажешь. Даже на посту президента продолжает поражать своим искрометным юмором. После такого спитча даже его игра на рояле меркнет.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:44 Ответить
нужно было Зе от армии не косить и наелся б в окопах под обстрелами в доволь.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:48 Ответить
"Если человек идиот,то это надолго"...(с)
показать весь комментарий
07.08.2020 14:53 Ответить
Тупориле чмо .
показать весь комментарий
07.08.2020 14:59 Ответить
От поц...
Це замість того, щоби розповісти, чому зупинив реформу харчування в армії???
Знов відосіки та всяка лабуда...
показать весь комментарий
07.08.2020 14:59 Ответить
Охеренно сытые, что за бутиками в 10-11 идут
показать весь комментарий
07.08.2020 14:59 Ответить
ты дебил ?
показать весь комментарий
07.08.2020 16:00 Ответить
Своих ищешь?
показать весь комментарий
07.08.2020 19:49 Ответить
Ага.

отбрасываю дебилов, а кто останется - мои
показать весь комментарий
07.08.2020 19:56 Ответить
Себя отбрось сразу, там уже все твои.
показать весь комментарий
07.08.2020 19:58 Ответить
мои не считают, что за бутиками в 10 вечера идут только истощенные голодом.
показать весь комментарий
07.08.2020 20:30 Ответить
С этой гнидой даже в поле срать никто не сядет, не то что выпить.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:07 Ответить
Та то він з супроводжуючими, десь віддалік від лінії фронту, бо Маруся і Федина попередили ж, що щось може випадково в рюмку прилетіти чи фугас з виду похожий на ананас.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:38 Ответить
Бабка, дай води, а то так їсти хочеться, що й заночувати немає де!
показать весь комментарий
07.08.2020 15:10 Ответить
Млять он чё за дураков всех считает? Никогда проверка не приезжает неожиданно а тем более на боевые позиции. И штабные крысы уже скорее всего замучили бойцов перед приездом бубы. Ну и само собой образцовый обед с печенюхами показуха. Хотя по сравнению с 14 годом обеспечение сейчас намного лучше но это не его заслуга.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:22 Ответить
Бачу, що не тільки мені різонуло в очі "Навіть здивований, що воїни в гарній формі" . Невже хотів бачити інше?
показать весь комментарий
07.08.2020 15:25 Ответить
Пуйло себе такого не позволял:

https://www.youtube.com/watch?v=jeOqiKphReo
показать весь комментарий
07.08.2020 15:27 Ответить
Зеленский приехал на Донбасс потренироваться в стрельбе,как ПС.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:42 Ответить
Зачем лопухи статью переименовали ? Оно уже ляпнуло (как всегда) а слово не воробей.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:46 Ответить
По госпіталям би пройшовся, попитав би у поранених як годують і лікують, вони багато чого б розказали б.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:46 Ответить
пипец, я в шоке))) такого идиота харанта - говнокомадующего у нас еще не было)))
интересно он сам речи толкает или ему тексты спичрайтеры малюют?)))
оно реально с головой не дружит. зепоц, закрой рот, побереги от рвотных позывов народ)))
показать весь комментарий
07.08.2020 15:51 Ответить
как не было, это ж проффесор-2
показать весь комментарий
09.10.2020 10:29 Ответить
Он себя вообще слышит?
показать весь комментарий
07.08.2020 15:58 Ответить

Випивати для тебе просто та звично, а от життя врятувати воїну, на те мізків та сміливості не вистачило.
показать весь комментарий
07.08.2020 16:21 Ответить
Просто - нада выпить. Без иногда и без воинов. Просто выпить нада! Нада!
показать весь комментарий
07.08.2020 16:23 Ответить
Зеленский - тупое *****!!!
показать весь комментарий
07.08.2020 16:35 Ответить
Вот где алкаш, а ещё со сцены на Пороха гнал.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:28 Ответить
А что без бухла нельзя, водка тупит мозги.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:30 Ответить
А ещё можно курнуть, нюхнуть и проституток заказать или что там наш недо-президент ещё любит.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:33 Ответить
насквозь фальшивая Зеля-уклонистка всеми силами старается быть похожей на "отца солдатов", похожего на человека, главное - не засмеяться..
показать весь комментарий
07.08.2020 17:54 Ответить
А воина ему нашли для ночевки? Или Хомчак с Тараном его ублажали?
показать весь комментарий
07.08.2020 19:08 Ответить
Один вопрос:"где это все снималось,где обустроили "передовую"?
показать весь комментарий
07.08.2020 19:14 Ответить
В межах Київської області
показать весь комментарий
07.08.2020 19:50 Ответить
а с ермаком нюхнуть
показать весь комментарий
07.08.2020 21:56 Ответить
Зедов@о#об!
показать весь комментарий
07.08.2020 23:01 Ответить
Чтоб ты там подавился, зеленое чмо! Удивлен, что натовская система питания, созданная при "мародере"Порохе, еще не убита зеленой прислугой? Тварь брехливая!
показать весь комментарий
08.08.2020 01:01 Ответить
Щоб ти ***** квартальна захлинулася!
показать весь комментарий
08.08.2020 06:22 Ответить
https://patrioty.org.ua/politic/khity-tyzhnia-mozhe-shche-raz-putinu-v-ochi-zazyrnuty-rosiiski-okupanty-pid-chas-peremyria-ryiut-transhei-i-nablyzhaiutsia-vprytul-do-pozytsii-zsu-zakhysnykam-ukrainy-protydiiaty-zaboroneno-338735.html Може, ще раз Путіну в очі зазирнути? Російські окупанти під час перемир'я риють траншеї і наближаються впритул до позицій ЗСУ. Захисникам України протидіяти заборонено
"Гібриди" Путіна копають нові траншеї і наближаються впритул до позицій бійців ЗСУ під час перемир'я. Відповідну інформацію 1 серпня оприлюднив морпіх, який зараз воює на південному напрямку, повідомляють http://patrioty.org.ua/ Патріоти України з посиланням на InfoResist. "Сепари в Зайцево копають нові позиції й просуваються впритул до наших, реакції з боку командирів нуль! Спостерігайте!", - написав боєць.
показать весь комментарий
08.08.2020 08:25 Ответить
