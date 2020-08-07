Зеленский: С воинами иногда надо выпить, что я и делаю

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита к украинским воинам на линии разграничения рассказал о питании в зоне ООС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время брифинга.

"Кормят наших очень мощно. Даже удивлен, что воины в хорошей форме. Я не мог съесть весь объем пищи. Действительно очень много. Как говорится - первое, второе и компот. Все было, и даже печенье, и вафли. А кто не наестся, то может ночью где-то в 10-11 прийти, как ребята говорят, можно еще и бутик съесть", - сообщил он на брифинге в Марьинке.

Президент также добавил, что для понимания того, что происходит, надо говорить с военными и гражданскими.

"Надо с людьми есть, жить, скажу откровенно - иногда выпить. Я в принципе так и делаю. Когда можно - переночевать", - отметил Зеленский.

Президент второй день находится в Донецкой области и проверяет состояние вдоль линии разграничения. Он ночевал на объекте, где расположены бойцы Объединенных сил.

