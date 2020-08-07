Зеленский: С воинами иногда надо выпить, что я и делаю
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита к украинским воинам на линии разграничения рассказал о питании в зоне ООС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время брифинга.
"Кормят наших очень мощно. Даже удивлен, что воины в хорошей форме. Я не мог съесть весь объем пищи. Действительно очень много. Как говорится - первое, второе и компот. Все было, и даже печенье, и вафли. А кто не наестся, то может ночью где-то в 10-11 прийти, как ребята говорят, можно еще и бутик съесть", - сообщил он на брифинге в Марьинке.
Президент также добавил, что для понимания того, что происходит, надо говорить с военными и гражданскими.
"Надо с людьми есть, жить, скажу откровенно - иногда выпить. Я в принципе так и делаю. Когда можно - переночевать", - отметил Зеленский.
Президент второй день находится в Донецкой области и проверяет состояние вдоль линии разграничения. Он ночевал на объекте, где расположены бойцы Объединенных сил.
Наша армия, питание бойцов, их здоровье - главные составляющие безопасности страны.
Це замість того, щоби розповісти, чому зупинив реформу харчування в армії???
Випивати для тебе просто та звично, а от життя врятувати воїну, на те мізків та сміливості не вистачило.
"Гібриди" Путіна копають нові траншеї і наближаються впритул до позицій бійців ЗСУ під час перемир'я. Відповідну інформацію 1 серпня оприлюднив морпіх, який зараз воює на південному напрямку, повідомляють http://patrioty.org.ua/ Патріоти України з посиланням на InfoResist. "Сепари в Зайцево копають нові позиції й просуваються впритул до наших, реакції з боку командирів нуль! Спостерігайте!", - написав боєць.