Зеленський: З воїнами іноді треба випити, що я і роблю

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до українських воїнів на лінії розмежування розповів про харчування в зоні ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг Офісу Президента.

"Годують наших дуже потужно. Навіть здивований, що військові в гарній формі. Я не міг з'їсти весь обсяг їжі. Дійсно дуже багато. Як кажуть - і перше, друге і компот. Все було, і навіть і печиво, і вафлі. А хто не наїсться, той може вночі десь о 10-11 прийти, як хлопці кажуть, можна ще й бутріки з'їсти", - повідомив він під час брифінгу в Мар'їнці.

Президент також додав, що для розуміння того, що відбувається, треба говорити з військовими та цивільними.

"Треба з людьми їсти, жити, скажу відверто - іноді випити. Я в принципі так і роблю. Коли можна переночувати", - зазначив Зеленський.

Президент наразі другий день перебуває в Донецькій області та перевіряє стан уздовж лінії розмежування. Він ночував на об'єкті, де розташовані бійці Об'єднаних сил.

