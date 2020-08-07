Зеленський: З воїнами іноді треба випити, що я і роблю
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до українських воїнів на лінії розмежування розповів про харчування в зоні ООС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг Офісу Президента.
"Годують наших дуже потужно. Навіть здивований, що військові в гарній формі. Я не міг з'їсти весь обсяг їжі. Дійсно дуже багато. Як кажуть - і перше, друге і компот. Все було, і навіть і печиво, і вафлі. А хто не наїсться, той може вночі десь о 10-11 прийти, як хлопці кажуть, можна ще й бутріки з'їсти", - повідомив він під час брифінгу в Мар'їнці.
Президент також додав, що для розуміння того, що відбувається, треба говорити з військовими та цивільними.
"Треба з людьми їсти, жити, скажу відверто - іноді випити. Я в принципі так і роблю. Коли можна переночувати", - зазначив Зеленський.
Президент наразі другий день перебуває в Донецькій області та перевіряє стан уздовж лінії розмежування. Він ночував на об'єкті, де розташовані бійці Об'єднаних сил.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наша армия, питание бойцов, их здоровье - главные составляющие безопасности страны.
Не понимать это могут только придурки проплаченные
Ты как всегда защищаешь ЗЕленых обезьян.
Открой Гугл, карту, проложи маршрут - набери любое начало маршрута, а конец маршрута, набери, "маленькое зеленое чмо".
И ты увидишь, что Гугл выведет тебя на Банковую...…
Комментарии излишни!!!!
Иди, пацалуй в засос портрет своего клоуна и уймись
Иди в цирк выступать, там недалекие в цене.
Какие же вы зебилы тупые и ограниченные.
Зелена опа! А шо ти зробив для хіп-хопа?
Типа я ее уничтожаю, а она еще жива:
«Оц-тоц первертоц, армия здорова,
Оц-тоц первертоц, кушает компот,
Оц-тоц первертоц, и мечтает снова
пережить зебильный налёт.»
не чокаясь ?
ЗЕльоная гнида !!!!!!
.
Бубочка, Кличко по сравнению с тобой Цицирон!!
Це замість того, щоби розповісти, чому зупинив реформу харчування в армії???
Знов відосіки та всяка лабуда...
отбрасываю дебилов, а кто останется - мои
https://www.youtube.com/watch?v=jeOqiKphReo
интересно он сам речи толкает или ему тексты спичрайтеры малюют?)))
оно реально с головой не дружит. зепоц, закрой рот, побереги от рвотных позывов народ)))
Випивати для тебе просто та звично, а от життя врятувати воїну, на те мізків та сміливості не вистачило.
"Гібриди" Путіна копають нові траншеї і наближаються впритул до позицій бійців ЗСУ під час перемир'я. Відповідну інформацію 1 серпня оприлюднив морпіх, який зараз воює на південному напрямку, повідомляють http://patrioty.org.ua/ Патріоти України з посиланням на InfoResist. "Сепари в Зайцево копають нові позиції й просуваються впритул до наших, реакції з боку командирів нуль! Спостерігайте!", - написав боєць.