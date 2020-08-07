Подвыпивший мужчина устроил стрельбу по соседям в Сумах, есть раненый, - полиция

В Сумах полиция задержала стрелявшего по соседям мужчину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Происшествие произошло в 21:20, на одной из улиц областного центра. Как установили работники полиции, 55-летний местный житель нанес одному из жителей соседнего дома несколько огнестрельных ранений. Правоохранители задержали стрелка в порядке ст. 208 УПК Украины и начали уголовное производство", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о шуме во дворе соседней многоэтажки и похожих на выстрелы резких звуках в полицию сообщил житель Сум.

На месте происшествия оперативники и следователи застали нескольких мужчин, у одного из которых было ранение в живот.

Как установили правоохранители, имел место конфликт между жителями соседних домов: 55-летним гражданином с одной стороны и несколькими мужчинами, которые во дворе дома занимались ремонтом автомобилей, с другой.

Сначала нетрезвый мужчина, выйдя на звук автомобильного двигателя, потребовал прекратить шум, который мешал ему отдыхать. А когда в ответ услышал брань и совет проспаться, не нашел ничего лучшего, как воспользоваться своим пистолетом травматического действия.

В результате стрельбы по людям подвыпившим мужчиной 42-летний сумчанин получил непроникающее огнестрельное ранение живота и грудной клетки. Тот, в свою очередь, нанес стрелку несколько ударов, в результате которых вызванные на место происшествия медики диагностировали у него политравму, закрытый перелом правой руки и закрытую черепно-мозговую травму. В результате оба участника конфликта были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас "стрелок" задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет, снаряженный патронами с резиновыми пулями. Уже установлено, что спецсредство принадлежит задержанному и у мужчины есть все необходимые разрешения и документы.

Следователи квалифицировали его действия по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство. Продолжаются следственные действия.