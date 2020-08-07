РУС
Подвыпивший мужчина устроил стрельбу по соседям в Сумах, есть раненый, - полиция

В Сумах полиция задержала стрелявшего по соседям мужчину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Происшествие произошло в 21:20, на одной из улиц областного центра. Как установили работники полиции, 55-летний местный житель нанес одному из жителей соседнего дома несколько огнестрельных ранений. Правоохранители задержали стрелка в порядке ст. 208 УПК Украины и начали уголовное производство", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о шуме во дворе соседней многоэтажки и похожих на выстрелы резких звуках в полицию сообщил житель Сум.

На месте происшествия оперативники и следователи застали нескольких мужчин, у одного из которых было ранение в живот.

Как установили правоохранители, имел место конфликт между жителями соседних домов: 55-летним гражданином с одной стороны и несколькими мужчинами, которые во дворе дома занимались ремонтом автомобилей, с другой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банда подростков в Сумах насиловала 6-летнего мальчика и терроризировала район

Сначала нетрезвый мужчина, выйдя на звук автомобильного двигателя, потребовал прекратить шум, который мешал ему отдыхать. А когда в ответ услышал брань и совет проспаться, не нашел ничего лучшего, как воспользоваться своим пистолетом травматического действия.

В результате стрельбы по людям подвыпившим мужчиной 42-летний сумчанин получил непроникающее огнестрельное ранение живота и грудной клетки. Тот, в свою очередь, нанес стрелку несколько ударов, в результате которых вызванные на место происшествия медики диагностировали у него политравму, закрытый перелом правой руки и закрытую черепно-мозговую травму. В результате оба участника конфликта были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас "стрелок" задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет, снаряженный патронами с резиновыми пулями. Уже установлено, что спецсредство принадлежит задержанному и у мужчины есть все необходимые разрешения и документы.

Следователи квалифицировали его действия по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство. Продолжаются следственные действия.

+4
Правильно задержали) Открытие охоты завтра))))
07.08.2020 14:08
+3
А в Молдові такого не має...
07.08.2020 14:06
+2
Сафарі.
07.08.2020 14:02
Сафарі.
07.08.2020 14:02
дайте уже наконец нашему мудраму нариду огнестрельное оружие - сразу станет мирно и приятно жить в украинских городах сразу преступность упадёт, зарплата вырастет, вырастет культура и уважение у нарида одного к другому
07.08.2020 16:48
А в Молдові такого не має...
07.08.2020 14:06
Правильно задержали) Открытие охоты завтра))))
07.08.2020 14:08
В больничке в одной палате на соседних койках......
07.08.2020 14:11
Так обоюдка же) во дворе нельзя ремонтировать машины нарушение правил благоустройства
07.08.2020 14:18
Когда уже на нетравматы переведут?
07.08.2020 14:20
як тільки легалізують!
07.08.2020 14:56
А будет итереснее или веселее?
07.08.2020 15:07
і те і інше, а головне скоріше. Скоріше суспільство буде позбавлятись довбо.бів.
07.08.2020 15:10
довбо.би захватят с собой процентов 50 случайных прохожих! и не сомневайтесь
07.08.2020 16:49
Справедливості ради потрібно сказати, що автомобільні стоянки в дворах створюють масу незручностей для мешканців. Це загазованість , захаращеність дворів, шум двигунів, який особливо чутний зранку і ввечері. У моєму дворі деякі обдаровані прогрівають говнодратдулєти о 6-й - 7-й ранку по 15 - 20 хвилин, шум дуже сильний. Хоча інциндент трапився до 22 години, тобто водій формально не порушував законодавство про тишу. А взагалі дикунство...
07.08.2020 14:22
В некоторых дворах утром загазованность превышает ПДК в 10-12 раз.
А это +аллергии, раковые заболевания ...
07.08.2020 14:33
Ви собі і не уявляєте скільки незручностей власникам авто створюють мешканці, яких їх не мають
07.08.2020 14:58
Аваков, это уже не смешно....
07.08.2020 14:23
А что, гранаты у стрелка не было?
07.08.2020 14:38
Мозгов у него не было. Можно было просто ночью аккуратно положить кирпич на лобовое с запиской.
07.08.2020 14:47
Этот подвыпивший мужчина какой-то лох из прошлой жизни. Современный подвыпивший мужчина при конфликте с соседями сразу бросает гранату.
07.08.2020 14:46
Круг лиц, которым можно выдавать разрешение на "резинострел" очень ограничен. Сколько можно морочить голову о том, что оружие легально? Может полиция раздает разрешения направо и налево? А что касается повсеместного владения короткостволом, так использовать его все равно нельзя. Лучше бы мужик вышел с кувалдой или ломом.
07.08.2020 17:02
Кто же он, депутат, судья или прокурор? Возможно, журналист, но это вряд ли...
07.08.2020 17:05
 
 