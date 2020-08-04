Банда подростков в Сумах насиловала 6-летнего мальчика и терроризировала район
В Сумах возник настоящий скандал из-за группы подростков, которые больше полугода издевались над пенсионерами и насиловали 6-летнего мальчика.
Обо этом сообщает 24 канал, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что за участие в юношеской банде обвиняют семерых подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Они наводили страх на весь район, сообщает сайт города Сумы.
В числе деяний подростков: издевательства над местными пенсионерами, мелкие кражи. Впрочем настоящий кошмар постиг местного мальчика, которому всего 6 лет. Юные преступники издевались над ребенком, заставляли его садиться на бутылку и элементы зонта.Сами подростки тем временем снимали все на видео, которое затем выкладывали в сети Интернет.
Местные неоднократно жаловались на хулиганов, но безрезультатно. Только когда в конце июля этого года жители микрорайона устроили протест и перекрыли железнодорожную дорогу, на них обратили внимание местная власть и полиция. До этого было не менее 6 месяцев безрезультатных обращений.
В полиции сообщили, что ранее с одним из малолетних разбойников проводили воспитательную беседу и профилактическую с его матерью. Тогда на 14-летнего парня жаловались относительно нарушения дисциплины и травли других учеников. В декабре 2019 года его маму даже оштрафовали за это на 850 гривен.
Теперь же, после протеста местных жителей, полиция 1 августа даже решила открыть уголовное дело. Правда, сообщение об изнасиловании полиция квалифицировала как "хулиганство".
Только спустя более 6 часов в полиции решили переквалифицировать дело в изнасилование.
Продолжается досудебное расследование.
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Если тебя грабят, у тебя два выхода: Всё отдать или оказать сопротивление и сесть в тюрьму!
Значит - Законы писали бандиты. А кто их выбирал?
Класно усе валити на поліцію. Але у членів банди є батьки, є вчителі класні, а потерпілого є батьки... Це якийсь повний піз.дец?
Щодо мусарів. Яке ми створили суспільство, які прийняли Закони в такому вони і працюють (чи не працюють). Чому би ЦН не зробити анонімне інтерв'ю із тими, хто безпосередньо контактує із цією категорію? Нехай ювенальні менти та прокурори розкажуть, які вказівки отримують. Як їх примушую покривати злочини неповнолітніх і з якого "гори" йдуть подібні вказівки. Що таке "ріст неповнолітньої злочинності" і чим це може обернутись для конкретного правоохоронця, який не народжував цих дітей, не виховував їх, але заручником існуючої в державі системи викривлення статистики. Кожна процесуальна дія має відбуватись із участю захисника, одного з батьків і психолога/педагога. Уявіть собі, який це геморой, для рядового слідчого, у якого на руках 300 справ і над яким висить показник: кількість підозр та обвинувальних актів/міс.?
В Україні потрібно розпочинати справжню правоохоронну реформу. У цій реформі має бути задіяно суспільство. Ми маємо кожен напрямок довести до логічного завершення. Так, щоби система працювала. Від "а" до "я" має бути пропрацьовано і забезпечено! Огульно хаяти можно, але справа далеко не в одному Авакову. Проблема в нашому суспільстві.
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в Дніпрі поліція підозрює керівника дитячого колективу у зґвалтуванні 12-річної дівчинки.
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Педофіл заманив підлітка в кущі парку, щоб нібито той допоміг йому штовхати мопед. В результаті, підлітка зґвалтували.
У Львові в парку 18-річний педофіл зґвалтував 12-річного хлопчика. Про це повідомляє прес-центр Нацполіції регіону.
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В басейні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в суботу, 29 липня, підліток зґвалтував 4-класника.
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Ще?
Гниди мародерівські...
Що, до Авакова у нас не було проблем у міліції? Чи ви вірите, що після нього у поліції вони зникнуть?
Более того, если Порох не мог сместить авакова - то твоя шмаркля имеет "монобильшисть" и лично назначила авакова министром мвд..
да-да, напомню сразу - Порох - НЕ назначал авакова, его продвинули в министры весной 2014 и утвердили после выборов.
И - Порох не имел монобильшости в ВР - чтобы выгнать авакова..
так что высер твой из методички - только зашкварил шмарклю в очередной раз))
таке вже колись в Україні було. І от чим закінчилось.
тож, Рюкзаков як і годиться самому "потужному міністру" розплакався і побіг нюняти до тата КАЛопОМойського, що татковий Нічний горщик на нього зкоса глянув
АВАКОВА В ОТСТАВКУ
У кожного з цих покидьків є тато, мама? Чи у нас дільничий поліцеський їх усіх зачав?
До того ж, ніде у світі суд присяжних не розглядає усі категорії злочинів. Переважно, це тільки особливо тяжкі.
Але по питанню, а що ви вкладаєте у поняття "гідність/достоинство"? Це оціночна категорія. Для кожного з нас гідна людина має відмінності. Ви почитайте як у США відбирають присяжних, це цілий процес! Я Сумніваюсь, що в цій країні можно знайти навіть 5 тис. гідних людей.
В державі складна і комплексна проблема. Відсутність нормальних судів, це тільки її прояв, а не причина. Суспільство наше хворе, це раз. Цьому суспільству не потрібний закон один для усіх, вони бажають закон для ворогів. Освіти не існує, це два. Ви поспілкуйтесь із батьками дітей, що закінчують школи. Нам потрібно виганяти 90% вчителів шкіл, аз профнепридатністю, а ВНЗ, це просто контори по продажу диплому. Попиту на професіоналізм не має, а навіщо? Навіщо бути професіоналом, якщо президентом може стати клоун, депутатом його фотограф? Генпрокурором донька генерала мента, із уявними знаннями в юриспруденції та купованим науковим ступенем? Якщо у вас цукровий діабет, то ви ніколи не вилікуєте окремий орган.
Так, вони потім і працюють. І працюють так, як не подобається нашому суспільству. (дивна ситуація, як на мене) Батьки, дають дітям гроші на хабарі у ВНЗ, які ті дають за оцінки, щоби не вчитись, отримують не знання а шмат пластика, йдуть працювати, а потім ці ж батьки, невдоволені результатом їх праці?
Про яку ціну диплома ви ведете мову? Медицина державна, яка там нах.р конкуренція? Місце у лікарні продається. Або за $, ну або через ліжко... це як де практикують. Головному лікарю державної лікарні настільки глибоко пох.ру чи має знає молода спеціалістка чи ні, що тут навіть не має про що говорити.
Юриспруденція. В країні не існує правосуддя та правоохоронних органів, відповідно, на "приватному ринку" ці студенти нікому не потрібні. В державних органах, ситуація така сама, як і у медицині. Там глибоко плювати чи знає цей випускник щось, чи ні. Головне, щоби міг заплатити за посаду. 1-2 к за посаду мента, 5-10 прокурора, 20 ДБР, 100 суддя (але тут потрібно мати стаж і вік).
Те, про що ви говорите, можливо при приватній медицині і діючому судочинству. Коли потрібні будуть талановиті люди, що мають знання! Ви знаєте як попасти після випуску у відому адвокатську контору в Києві? А я вам підкажу. Їм талановиті нах.р не потрібні. Заносити судді молодий не зможе, а від його знань толку для них нуль, але! Якщо ви син,донька судді Верховного суду, для прикладу, вас там не тільки приймуть, а ще й при знайомстві у дупу поцілують.
В том районе живут одни немощные дебилы?
Да после первого залета уши оторвать, не говоря уже про издевательства над ребенком, вывезти в лес вместе с родителями и на деревьях развесить
Це ваш район, і вам слідкувати там за порядком! Якщо росте така потвора, то вона повинна боятися щось накоїти!
Повторюю: за перший проступок, за вухо до батьків з попередженням, що буде без голови! А якщо і батьки бикують, то пообіцяти що їхній вихід за межі будинку буде дуже небезпечним для їхнього життя)
Повірте працює)
Або ведуть себе тихо, або переїжджають)
І це той випадок, коли гуманізізьма недоречна. Інакше буде як у запоребрії - зграї малолітніх вилупків, яких усі бояться і які тероризують усіх.
Читаємо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95 осьосьо, блть .
В Казани, в районе поселка Юдино, 16-летние члены АУЕ вместе с совершеннолетними уголовниками требовали деньги с одного парня. Он пришёл на встречу с ними вместе со своим отцом, бандиты убили и его, и отца, взяли у них ключи от квартиры, зашли в эту квартиру, убили в ней мать, после чего обокрали квартиру. Позже следствие связало эту банду с двумя предыдущими убийствами таксистов в городе.
...старший помощник председателя Следственного комитета Игорь Комиссаров резко сказал: "Я говорю, знаете, тут такое ЧП случилось, ребёнка малолетнего изнасиловали здесь в интернате. Мне говорят: вы знаете, у нас в каждой школе есть в Забайкальском крае столы для опущенных. Вот это всё подтвердилось. То, что в каждой школе есть общак. Почему вы об этом не знаете?"
Якщо приблизно однолітки сексом трахаються - то одна справа (наприклад, 14-річні хлопець та дівчуля).
А якщо зграя вилупків 12-14 років ґвалтує і саджає на пляшку 6-річну дитину - то це вже ніхмуя не норма.
и вообще "сам пришел сам дал"...
что там еще ********* говорить оправдывающие насильников?
как по мне так такую мерзость оправдать просто нереально.
Про це свідчить те, що анти-АУЕ законопроекти наросії провалилися, а якийсь там депутат чи міністр заявив, що "все нормально, это и есть настоящая, сильная и дерзкая русская молодежь".
Що характерно, у цих відморозків нема якоїсь там "антисистемності" чи "бунтарства" - вони легко виріжуть сім'ю, зґвалтують немовля, заб'ють насмерть стару бабцю, навіть на ментів полізуть... але перед ****** та "елітою" - "нижайшее поштение, как должно сиволапому".