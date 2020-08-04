Банда подростков в Сумах насиловала 6-летнего мальчика и терроризировала район

В Сумах возник настоящий скандал из-за группы подростков, которые больше полугода издевались над пенсионерами и насиловали 6-летнего мальчика.

Обо этом сообщает 24 канал, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за участие в юношеской банде обвиняют семерых подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Они наводили страх на весь район, сообщает сайт города Сумы.

В числе деяний подростков: издевательства над местными пенсионерами, мелкие кражи. Впрочем настоящий кошмар постиг местного мальчика, которому всего 6 лет. Юные преступники издевались над ребенком, заставляли его садиться на бутылку и элементы зонта.Сами подростки тем временем снимали все на видео, которое затем выкладывали в сети Интернет.

Местные неоднократно жаловались на хулиганов, но безрезультатно. Только когда в конце июля этого года жители микрорайона устроили протест и перекрыли железнодорожную дорогу, на них обратили внимание местная власть и полиция. До этого было не менее 6 месяцев безрезультатных обращений.

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В полиции сообщили, что ранее с одним из малолетних разбойников проводили воспитательную беседу и профилактическую с его матерью. Тогда на 14-летнего парня жаловались относительно нарушения дисциплины и травли других учеников. В декабре 2019 года его маму даже оштрафовали за это на 850 гривен.

Теперь же, после протеста местных жителей, полиция 1 августа даже решила открыть уголовное дело. Правда, сообщение об изнасиловании полиция квалифицировала как "хулиганство".

Только спустя более 6 часов в полиции решили переквалифицировать дело в изнасилование.

Продолжается досудебное расследование.