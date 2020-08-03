Полиция Сумщины задержала педофила, развратившего 9-летнюю девочку. ВИДЕО
В Сумах мужчина развратил и изнасиловал 9-летнюю девочку, с которой общался в соцсетях. Подозреваемый в преступлении сейчас задержан.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
"31-летний житель Полтавской области "вышел" на свою будущую жертву через сеть Интернет. Сначала злоумышленник некоторое время общался с 9-летней девочкой в соцсети, собирая информацию как о ней самой, так и о ее окружении, а затем предложил личную встречу", - говорится в сообщении.
Как выяснило следствие, прибыв в Сумы, мужчина снял жилье, а потом поехал за ребенком, проживающим в селе недалеко от областного центра.
"Забрав девочку и совершив на съемной квартире развратные действия, он угостил ее в местном кафе сладостями и отвез домой. Более того, подозреваемый продолжил писать девочке, договариваясь о следующей встрече, на которую он просил привести подружку. Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей", - сообщили в полиции.
Отмечается, что 2 августа правоохранители Сумской области задержали мужчину.
"Сегодня задержанному согласовано сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетних) и ч. 4 ст. 152 (совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица) УК Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы", - проинформировали в полиции.
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педигомосексуалистов судили и сажали, а теперь еще самого привлекут или обвинят в гомофобии, а я их действительно подбаиваюсь, и еще боюсь чтоб не узнали что я боюсь
Алан,не понятно почему эти твари не боятся ЗОНЫ. Всем ведь известно кем он будет в бараке...значит ему нравится быть ЕЙ....
*** не хочу.
из них...
наверное его вилы побоялись...