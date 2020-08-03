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Полиция Сумщины задержала педофила, развратившего 9-летнюю девочку. ВИДЕО

В Сумах мужчина развратил и изнасиловал 9-летнюю девочку, с которой общался в соцсетях. Подозреваемый в преступлении сейчас задержан.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

"31-летний житель Полтавской области "вышел" на свою будущую жертву через сеть Интернет. Сначала злоумышленник некоторое время общался с 9-летней девочкой в соцсети, собирая информацию как о ней самой, так и о ее окружении, а затем предложил личную встречу", - говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, прибыв в Сумы, мужчина снял жилье, а потом поехал за ребенком, проживающим в селе недалеко от областного центра.

"Забрав девочку и совершив на съемной квартире развратные действия, он угостил ее в местном кафе сладостями и отвез домой. Более того, подозреваемый продолжил писать девочке, договариваясь о следующей встрече, на которую он просил привести подружку. Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей", - сообщили в полиции.

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Отмечается, что 2 августа правоохранители Сумской области задержали мужчину.

"Сегодня задержанному согласовано сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетних) и ч. 4 ст. 152 (совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица) УК Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы", - проинформировали в полиции.

изнасилование (921) педофил (493) Нацполиция (16564) Сумская область (3337)


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Топ комментарии
+16
Партия шария приобретает все больше поклонников.
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03.08.2020 17:35 Ответить
+14
Полиция Сумщины задержала педофила, развратившего 9-летнюю девочку - Цензор.НЕТ 5839
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03.08.2020 17:21 Ответить
+10
З нинішнім розвитком толерастії, через 10 років педофіли та зоофіли будуть вважатися прогресивною частиною суспільства та будуть мати свої квоти у всіх фільмах та комп'ютерних іграх.
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03.08.2020 17:39 Ответить
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03.08.2020 17:17 Ответить
Полиция Сумщины задержала педофила, развратившего 9-летнюю девочку - Цензор.НЕТ 5839
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03.08.2020 17:21 Ответить
Влучно немов стрілою з цибулі!
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03.08.2020 17:46 Ответить
да.....що зажиття пішло, то терористи..... то педафіли....то олігархи з їх владою .....
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03.08.2020 17:23 Ответить
а осінню ще й коронавірус посуне
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03.08.2020 17:24 Ответить
Втім, істерія по телевізору, в інтернеті, яку проводять олігархічні клани в боротьбі між собою за владу, однієї сторони, відсутність правопорядку та суцільна корупція, з другої, та падіння соціальної захищеності народу, з третьої - призводять до постійного психічного стресу в населення, що виражається в підвищенні суїцидів, скоєння злочинів, нервових розладів.
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03.08.2020 17:34 Ответить
Партия шария приобретает все больше поклонников.
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03.08.2020 17:35 Ответить
З нинішнім розвитком толерастії, через 10 років педофіли та зоофіли будуть вважатися прогресивною частиною суспільства та будуть мати свої квоти у всіх фільмах та комп'ютерних іграх.
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03.08.2020 17:39 Ответить
Та да, я еще помню когда педи гомосексуалистов судили и сажали, а теперь еще самого привлекут или обвинят в гомофобии, а я их действительно подбаиваюсь, и еще боюсь чтоб не узнали что я боюсь
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03.08.2020 18:47 Ответить
Говори, что ты лесбиян.
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03.08.2020 23:04 Ответить
Гомосексуалистов сажали только отсталые папуасы)
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13.01.2021 11:26 Ответить
Пєдофіли - ні. А зоофіли - нормальні люди. Коза-дереза щє та єгоза.
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03.08.2020 23:08 Ответить
С нынешним развитием тоталитарастии и кремлеботской пропаганды скоро педофилом и тебя назовут, если кому дорогу перейдешь)
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13.01.2021 11:28 Ответить
Шо за день сегодня такой ********?!
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03.08.2020 17:41 Ответить
Якісь манкурти.Повідбирало б ізик!! Материнське спасіба»».Коли поліція стане нарешті українською?
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03.08.2020 17:41 Ответить
А что так возмутило, гышпанин?
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03.08.2020 20:03 Ответить
Педофіли активізувались бо хриплий фуфєл Зєля відмінив "закон про кастрацію" зразу в вересні 2019-го а сам цей закон було прийнято 11-го липня (ще попереднім скликанням)2019-го.
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03.08.2020 17:45 Ответить
"Зєля відмінив "закон про кастрацію" зразу в"
Алан,не понятно почему эти твари не боятся ЗОНЫ. Всем ведь известно кем он будет в бараке...значит ему нравится быть ЕЙ....
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03.08.2020 20:08 Ответить
всі звикли до безнаказаності: за вбивство (беззахисних жінок і згвалтування в тому числі дітей)часто дають 6-8 років (навіть не 15)шо є 'потолок', часто умовно після 2-3 років, потім ця бидломаса спокійно розгулює між нами: знімає квартири, відвідує публічні місця, часто за хабар добивається статусу 'псіх'. Був же прийнятий у 19-му закон цей що ще передбачав 'відкритий список педофілів' а вафля його скасувала посилаючись на Конституцію і права,(не)людини...Ніхто незнає хто є хто: те шо ми читаємо тут це те шо пишуть-а більшсть залишається за кулісами
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03.08.2020 20:58 Ответить
Це згвалтування. А за звичайне розбещення неповнолітнього взагалі обмеження волі.
*** не хочу.
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03.08.2020 23:10 Ответить
да никем он там не будет, это байки для лохов
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13.01.2021 11:30 Ответить
Руки за голову! Руки за спину! Вы там как то договаривайтесь что орать при задержании.
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03.08.2020 17:50 Ответить
Это они его так дезорентируют,чтобы он в заложники никого из них не взял. ))
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03.08.2020 17:56 Ответить
ух и животное! казнить его нахер!
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03.08.2020 18:00 Ответить
а ты не из них что ТАК ОРЁШЬ ? (шоб и никто и не подумал на тебя)
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04.08.2020 03:51 Ответить
это моя мораль! а ты гнида защищаешь мразь, которую нужно ногами забивать на смерть! ты защищаешь того, кто маленьких детей насилует. Это с тобой что то не так!
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04.08.2020 10:39 Ответить
ясно
из них...
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04.08.2020 15:38 Ответить
Маленьких детей и шереметов
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13.01.2021 11:32 Ответить
Я вот, смотрю видео с задержанием с МЕНТАМИ (сАбоковцами) и не важно кого они там задерживают пенсионера, педофила или мастера кунфу (это для них совсем не имеет никакого значения), удивляюсь что при такой "манере задержания" никто им не дает отпор, у любого нормального и свободного человека грубое насилие (фактически немотивированное нападение) вызывает резкую ответную реакцию защиты (и не важно кто и за что, нет времени разбираться)!
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03.08.2020 18:02 Ответить
;В Котакте; до добра не доведе. А по темі- здається таки немає іншого виходу, ніж розширити повноваження пєнтів Авакова.
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03.08.2020 19:43 Ответить
Как это мля- забрал девочку и отвез на съемную квартиру. Еще и время на кафе осталось... вопрос- родители ее где и чем занимались? Я своего в 15 одного на море начал отпускать! Я в шоке!
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03.08.2020 22:14 Ответить
Во-во. "Девочка"(с) то была ещё та.
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04.08.2020 10:53 Ответить
шариевец - 100 %
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03.08.2020 23:17 Ответить
Ляшка даже и не пожурили за его педодела.
наверное его вилы побоялись...
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04.08.2020 03:54 Ответить
 
 