Поліція Сумщини затримала педофіла, який розбестив 9-річну дівчинку. ВIДЕО
У Сумах чоловік розбестив і зґвалтував 9-річну дівчинку, з якою спілкувався в соціальних мережах. Підозрюваного у злочині затримано.
Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Сумській області, передає Цензор.НЕТ
"31-річний житель Полтавської області "вийшов" на свою майбутню жертву через інтернет. Спочатку зловмисник певний час спілкувався з 9-річною дівчинкою у соцмережі, збираючи інформацію як про неї саму, так і про її оточення, а потім запропонував особисту зустріч", - йдеться в повідомленні.
Як з'ясувало слідство, прибувши до Сум, чоловік зняв житло, а потім поїхав за дитиною, що проживала в селі неподалік обласного центру.
"Забравши дівчинку і вчинивши на знімній квартирі розпусні дії, він пригостив її у місцевому кафе смаколиками і відвіз додому. Більше того, підозрюваний продовжив писати дівчинці, домовляючись про наступну зустріч, на яку він просив привести подружку. Це листування вже відбувалася під контролем правоохоронців", - повідомили в поліції.
Зазначається, що 2 серпня правоохоронці Сумської області затримали чоловіка.
"Сьогодні затриманому погоджено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітньої) та ч. 4 ст. 152 (вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи) КК України. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі", - поінформували в поліції.
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педигомосексуалистов судили и сажали, а теперь еще самого привлекут или обвинят в гомофобии, а я их действительно подбаиваюсь, и еще боюсь чтоб не узнали что я боюсь
Алан,не понятно почему эти твари не боятся ЗОНЫ. Всем ведь известно кем он будет в бараке...значит ему нравится быть ЕЙ....
*** не хочу.
из них...
наверное его вилы побоялись...