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Поліція Сумщини затримала педофіла, який розбестив 9-річну дівчинку. ВIДЕО

У Сумах чоловік розбестив і зґвалтував 9-річну дівчинку, з якою спілкувався в соціальних мережах. Підозрюваного у злочині затримано.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Сумській області, передає Цензор.НЕТ

"31-річний житель Полтавської області "вийшов" на свою майбутню жертву через інтернет. Спочатку зловмисник певний час спілкувався з 9-річною дівчинкою у соцмережі, збираючи інформацію як про неї саму, так і про її оточення, а потім запропонував особисту зустріч", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувало слідство, прибувши до Сум, чоловік зняв житло, а потім поїхав за дитиною, що проживала в селі неподалік обласного центру.

"Забравши дівчинку і вчинивши на знімній квартирі розпусні дії, він пригостив її у місцевому кафе смаколиками і відвіз додому. Більше того, підозрюваний продовжив писати дівчинці, домовляючись про наступну зустріч, на яку він просив привести подружку. Це листування вже відбувалася під контролем правоохоронців", - повідомили в поліції.

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Зазначається, що 2 серпня правоохоронці Сумської області затримали чоловіка.

"Сьогодні затриманому погоджено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітньої) та ч. 4 ст. 152 (вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи) КК України. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі", - поінформували в поліції.

Автор: 

зґвалтування (389) педофіл (158) Нацполіція (15278) Сумська область (3889)


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Топ коментарі
+16
Партия шария приобретает все больше поклонников.
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03.08.2020 17:35 Відповісти
+14
Полиция Сумщины задержала педофила, развратившего 9-летнюю девочку - Цензор.НЕТ 5839
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03.08.2020 17:21 Відповісти
+10
З нинішнім розвитком толерастії, через 10 років педофіли та зоофіли будуть вважатися прогресивною частиною суспільства та будуть мати свої квоти у всіх фільмах та комп'ютерних іграх.
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03.08.2020 17:39 Відповісти
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03.08.2020 17:17 Відповісти
Полиция Сумщины задержала педофила, развратившего 9-летнюю девочку - Цензор.НЕТ 5839
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03.08.2020 17:21 Відповісти
Влучно немов стрілою з цибулі!
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03.08.2020 17:46 Відповісти
да.....що зажиття пішло, то терористи..... то педафіли....то олігархи з їх владою .....
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03.08.2020 17:23 Відповісти
а осінню ще й коронавірус посуне
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03.08.2020 17:24 Відповісти
Втім, істерія по телевізору, в інтернеті, яку проводять олігархічні клани в боротьбі між собою за владу, однієї сторони, відсутність правопорядку та суцільна корупція, з другої, та падіння соціальної захищеності народу, з третьої - призводять до постійного психічного стресу в населення, що виражається в підвищенні суїцидів, скоєння злочинів, нервових розладів.
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03.08.2020 17:34 Відповісти
Партия шария приобретает все больше поклонников.
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03.08.2020 17:35 Відповісти
З нинішнім розвитком толерастії, через 10 років педофіли та зоофіли будуть вважатися прогресивною частиною суспільства та будуть мати свої квоти у всіх фільмах та комп'ютерних іграх.
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03.08.2020 17:39 Відповісти
Та да, я еще помню когда педи гомосексуалистов судили и сажали, а теперь еще самого привлекут или обвинят в гомофобии, а я их действительно подбаиваюсь, и еще боюсь чтоб не узнали что я боюсь
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03.08.2020 18:47 Відповісти
Говори, что ты лесбиян.
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03.08.2020 23:04 Відповісти
Гомосексуалистов сажали только отсталые папуасы)
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13.01.2021 11:26 Відповісти
Пєдофіли - ні. А зоофіли - нормальні люди. Коза-дереза щє та єгоза.
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03.08.2020 23:08 Відповісти
С нынешним развитием тоталитарастии и кремлеботской пропаганды скоро педофилом и тебя назовут, если кому дорогу перейдешь)
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13.01.2021 11:28 Відповісти
Шо за день сегодня такой ********?!
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03.08.2020 17:41 Відповісти
Якісь манкурти.Повідбирало б ізик!! Материнське спасіба»».Коли поліція стане нарешті українською?
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03.08.2020 17:41 Відповісти
А что так возмутило, гышпанин?
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03.08.2020 20:03 Відповісти
Педофіли активізувались бо хриплий фуфєл Зєля відмінив "закон про кастрацію" зразу в вересні 2019-го а сам цей закон було прийнято 11-го липня (ще попереднім скликанням)2019-го.
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03.08.2020 17:45 Відповісти
"Зєля відмінив "закон про кастрацію" зразу в"
Алан,не понятно почему эти твари не боятся ЗОНЫ. Всем ведь известно кем он будет в бараке...значит ему нравится быть ЕЙ....
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03.08.2020 20:08 Відповісти
всі звикли до безнаказаності: за вбивство (беззахисних жінок і згвалтування в тому числі дітей)часто дають 6-8 років (навіть не 15)шо є 'потолок', часто умовно після 2-3 років, потім ця бидломаса спокійно розгулює між нами: знімає квартири, відвідує публічні місця, часто за хабар добивається статусу 'псіх'. Був же прийнятий у 19-му закон цей що ще передбачав 'відкритий список педофілів' а вафля його скасувала посилаючись на Конституцію і права,(не)людини...Ніхто незнає хто є хто: те шо ми читаємо тут це те шо пишуть-а більшсть залишається за кулісами
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03.08.2020 20:58 Відповісти
Це згвалтування. А за звичайне розбещення неповнолітнього взагалі обмеження волі.
*** не хочу.
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03.08.2020 23:10 Відповісти
да никем он там не будет, это байки для лохов
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13.01.2021 11:30 Відповісти
Руки за голову! Руки за спину! Вы там как то договаривайтесь что орать при задержании.
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03.08.2020 17:50 Відповісти
Это они его так дезорентируют,чтобы он в заложники никого из них не взял. ))
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03.08.2020 17:56 Відповісти
ух и животное! казнить его нахер!
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03.08.2020 18:00 Відповісти
а ты не из них что ТАК ОРЁШЬ ? (шоб и никто и не подумал на тебя)
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04.08.2020 03:51 Відповісти
это моя мораль! а ты гнида защищаешь мразь, которую нужно ногами забивать на смерть! ты защищаешь того, кто маленьких детей насилует. Это с тобой что то не так!
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04.08.2020 10:39 Відповісти
ясно
из них...
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04.08.2020 15:38 Відповісти
Маленьких детей и шереметов
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13.01.2021 11:32 Відповісти
Я вот, смотрю видео с задержанием с МЕНТАМИ (сАбоковцами) и не важно кого они там задерживают пенсионера, педофила или мастера кунфу (это для них совсем не имеет никакого значения), удивляюсь что при такой "манере задержания" никто им не дает отпор, у любого нормального и свободного человека грубое насилие (фактически немотивированное нападение) вызывает резкую ответную реакцию защиты (и не важно кто и за что, нет времени разбираться)!
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03.08.2020 18:02 Відповісти
;В Котакте; до добра не доведе. А по темі- здається таки немає іншого виходу, ніж розширити повноваження пєнтів Авакова.
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03.08.2020 19:43 Відповісти
Как это мля- забрал девочку и отвез на съемную квартиру. Еще и время на кафе осталось... вопрос- родители ее где и чем занимались? Я своего в 15 одного на море начал отпускать! Я в шоке!
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03.08.2020 22:14 Відповісти
Во-во. "Девочка"(с) то была ещё та.
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04.08.2020 10:53 Відповісти
шариевец - 100 %
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03.08.2020 23:17 Відповісти
Ляшка даже и не пожурили за его педодела.
наверное его вилы побоялись...
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04.08.2020 03:54 Відповісти
 
 