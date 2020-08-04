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Банда підлітків у Сумах ґвалтувала 6-річного хлопчика і тероризувала район

Банда підлітків у Сумах ґвалтувала 6-річного хлопчика і тероризувала район

У Сумах виник справжній скандал через групу підлітків, які понад пів року знущалися з пенсіонерів і ґвалтували 6-річного хлопчика.

Про це повідомляє 24 канал, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за участь у юнацькій банді звинувачують сімох підлітків від 12 до 14 років. Вони наводили страх на весь район, повідомляє сайт міста Суми.

Серед діянь підлітків: знущання з місцевих пенсіонерів, дрібні крадіжки. Втім, справжній кошмар стався з місцевим хлопчиком, якому всього 6 років. Юні злочинці знущалися з дитини, змушували його сідати на пляшку і елементи парасольки. Самі підлітки тим часом знімали все на відео, яке потім викладали в мережі "Інтернет".

Місцеві неодноразово скаржилися на хуліганів, але безрезультатно. Тільки коли в кінці липня цього року жителі мікрорайону влаштували протест і перекрили залізничну дорогу, на них звернули увагу місцева влада і поліція. До цього було не менше 6 місяців безрезультатних звернень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція Сумщини затримала педофіла, який розбестив 9-річну дівчинку. ВIДЕО

У поліції повідомили, що раніше з одним з малолітніх розбійників проводили виховну бесіду і профілактичну з його матір'ю. Тоді на 14-річного хлопця скаржилися щодо порушення дисципліни і цькування інших учнів. У грудні 2019 року його маму навіть оштрафували за це на 850 гривень.

Тепер же, після протесту місцевих жителів, поліція 1 серпня навіть вирішила відкрити кримінальну справу. Правда, повідомлення про зґвалтування поліція кваліфікувала як "хуліганство".

Тільки по щести годинах у поліції вирішили перекваліфікувати справу в зґвалтування.

Триває досудове розслідування.

Автор: 

діти (5157) зґвалтування (389) Нацполіція (15285) Суми (926) хуліганство (236) булінг (65)


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Топ коментарі
+66
Да, легко и непринужденно держит невиновных в СИЗО по полгода... А тут адище какой-то с ребенком, нет слов, люди вынуждены перекрывать дорогу, чтобы расследовали преступление!
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04.08.2020 12:56 Відповісти
+61
Однак в Україні є найкращий з усіх міністрів МВС...
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04.08.2020 12:47 Відповісти
+55
Боялися небезпечну банду неповнолітніх чіпати...
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04.08.2020 12:49 Відповісти
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Такие у нас Законы.
Если тебя грабят, у тебя два выхода: Всё отдать или оказать сопротивление и сесть в тюрьму!
Значит - Законы писали бандиты. А кто их выбирал?
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04.08.2020 13:18 Відповісти
самое печальное, что досихпор переписывать их никто не собирается
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28.01.2021 11:29 Відповісти
жесть выкладывали видео в интернете и никто не среагировал на протяжении полугода..
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04.08.2020 13:18 Відповісти
онижєдєти .. ! .
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04.08.2020 13:35 Відповісти
вот уж точно не дети это, не верится, что у таких тварей нормальные родители.
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04.08.2020 13:40 Відповісти
Неудивительно,если полиция боится подростков сбившуюся в стаю уличных"гиен"(банда сильно громко),что говорить об узбеках-террористах,которые запросто заходят в банк попить кофе ,а за одно, пока не выведет спецназ его от туда, скурить не спеша сигаретку.
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04.08.2020 13:18 Відповісти
Впрочем настоящий кошмар постиг местного мальчика, которому всего 6 лет... а батьки у хлопця є? Куди вони 6 місяців дивились?

Класно усе валити на поліцію. Але у членів банди є батьки, є вчителі класні, а потерпілого є батьки... Це якийсь повний піз.дец?

Щодо мусарів. Яке ми створили суспільство, які прийняли Закони в такому вони і працюють (чи не працюють). Чому би ЦН не зробити анонімне інтерв'ю із тими, хто безпосередньо контактує із цією категорію? Нехай ювенальні менти та прокурори розкажуть, які вказівки отримують. Як їх примушую покривати злочини неповнолітніх і з якого "гори" йдуть подібні вказівки. Що таке "ріст неповнолітньої злочинності" і чим це може обернутись для конкретного правоохоронця, який не народжував цих дітей, не виховував їх, але заручником існуючої в державі системи викривлення статистики. Кожна процесуальна дія має відбуватись із участю захисника, одного з батьків і психолога/педагога. Уявіть собі, який це геморой, для рядового слідчого, у якого на руках 300 справ і над яким висить показник: кількість підозр та обвинувальних актів/міс.?
В Україні потрібно розпочинати справжню правоохоронну реформу. У цій реформі має бути задіяно суспільство. Ми маємо кожен напрямок довести до логічного завершення. Так, щоби система працювала. Від "а" до "я" має бути пропрацьовано і забезпечено! Огульно хаяти можно, але справа далеко не в одному Авакову. Проблема в нашому суспільстві.
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04.08.2020 13:20 Відповісти
Опять надо террориста выпускать.
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04.08.2020 13:20 Відповісти
Про порохлі такого не було!
------
в Дніпрі поліція підозрює керівника дитячого колективу у зґвалтуванні 12-річної дівчинки.
---------
Педофіл заманив підлітка в кущі парку, щоб нібито той допоміг йому штовхати мопед. В результаті, підлітка зґвалтували.
У Львові в парку 18-річний педофіл зґвалтував 12-річного хлопчика. Про це повідомляє прес-центр Нацполіції регіону.
---------
В басейні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в суботу, 29 липня, підліток зґвалтував 4-класника.
---------
Ще?
Гниди мародерівські...
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04.08.2020 13:22 Відповісти
Що, бісишся від усвідомлення який ти дебіл? А ми тебе попереджали, не голосуй за кловуна, будеш потім ідіотом виглядати. Бачиш, усе справдилось
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04.08.2020 13:26 Відповісти
Ключова проблема це Аваков, який загальмував всі реформи в поліції і поліція працює як і раніше, за хабарі, приховуючи злочини, кришуючи наркоторгівлю, проституцію та бандитів! Авакова потрібно звільнити і арештувати!
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05.08.2020 12:42 Відповісти
Ключова проблема це наше суспільство. Аваков піде, а нічого не зміниться. Так, як пішов Шокін, Луценко, Рябошапка і т.п... Бо суспільство... нікуди не піде.
Що, до Авакова у нас не було проблем у міліції? Чи ви вірите, що після нього у поліції вони зникнуть?
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05.08.2020 14:07 Відповісти
...Що з тобою .? Ти зранку не з'їв таблетку ? .
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04.08.2020 13:32 Відповісти
заметь, и тогда и сейчас - глава мвд был аваков..
Более того, если Порох не мог сместить авакова - то твоя шмаркля имеет "монобильшисть" и лично назначила авакова министром мвд..
да-да, напомню сразу - Порох - НЕ назначал авакова, его продвинули в министры весной 2014 и утвердили после выборов.
И - Порох не имел монобильшости в ВР - чтобы выгнать авакова..

так что высер твой из методички - только зашкварил шмарклю в очередной раз))
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04.08.2020 13:42 Відповісти
Просто жесть. Страна сходит с ума.
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04.08.2020 13:24 Відповісти
Всему этому виной лишь один авакян.
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04.08.2020 22:18 Відповісти
Мусора жируют, зеленский молодец
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04.08.2020 13:24 Відповісти
Цуциков в лагерь ( не пионерский) с МВДэшников погоны сорвать и "волчий билет" пожизненно. Реформировали, реформировали и недореформировали. ( впрочем как и все остальное - медицину, суд, прокуратуру, образование..)
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04.08.2020 13:24 Відповісти
Нічого ми не реформували, і навіть не починали. А враховуючи % дегенератів (73) то ніколи і не почнемо.
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04.08.2020 13:27 Відповісти
https://kp.ua/life/556212-trydtsat-let-nazad-v-kryvom-rohe-nachalas-voina-behunov
таке вже колись в Україні було. І от чим закінчилось.
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04.08.2020 13:29 Відповісти
на каналі Г+Г озвучена причина бездеятельности полицаев: "...Зеленський "чітко пояснив" міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, хто в країні головний..." (https://tsn.ua/politika/zelenskiy-zruynuvav-ilyuziyi-avakova-i-chitko-poyasniv-scho-prezident-lishe-vin-radnik-golovi-op-1599220.html)
тож, Рюкзаков як і годиться самому "потужному міністру" розплакався і побіг нюняти до тата КАЛопОМойського, що татковий Нічний горщик на нього зкоса глянув
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04.08.2020 13:29 Відповісти
Местные неоднократно жаловались на хулиганов, но безрезультатно. Только когда в конце июля этого года жители микрорайона устроили протест и перекрыли железнодорожную дорогу, на них обратили внимание местная власть и полиция. До этого было не менее 6 месяцев безрезультатных обращений.Источник: https://censor.net/n3211788

АВАКОВА В ОТСТАВКУ
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04.08.2020 13:36 Відповісти
Можно фотографії справжніх "хероїв і винуватців викласти"? Батьків цієї дрібної мерзоти?
У кожного з цих покидьків є тато, мама? Чи у нас дільничий поліцеський їх усіх зачав?
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04.08.2020 13:38 Відповісти
в отставку, это лишь одно, а вот на нары, это уже совсем другое дело.
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04.08.2020 22:21 Відповісти
Ссабаков в цей час був у засідці?
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04.08.2020 13:37 Відповісти
Знаете что самое пакостное в нашей судилищно-мусорской системе ? Ты можешь годами вызывать мусоров, писать заявления и жалобы во все возможные инстанции, но никто не отреагирует, будут только волокита и отписки - это максимум, а часть документов тупо потеряется. Но стоит тебе устроить самосуд - тут же станут рыть рогом землю и запустят против тебя репрессивную машину. Реформировать страну нужно с разгона судей и набора судей присяжных в параллельно работающие суды на выборной основе, как депутатов.
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04.08.2020 13:39 Відповісти
Знаєте, я теж один раз писав. Так прийшла відписка. Я потім пішов туди запитати. Зустрів там свого бувшого, скажімо, вихованця. Відверто, почув таку відповідь, що така висока кількість усіляких заяв, а бюрократичні вимоги на того бідного "рядового" такі, що він ледь відписки встигає писати. Тільки Сtrl+C та Сtrl+V допомагають
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04.08.2020 13:52 Відповісти
з того, що я бачу на вулицях, нам ще із цих дегенератів не вистачало суди присяжних сформувати. Ви для початку виростіть громадянина України, якому можно довірити долю інших людей, а потім будемо формувати такі суди. Ми одну срану патрульну поліцію почали формувати так кого там тільки по результатам тільки не виявили. І "колишні" наркомани, і проститутки із об'їздної... Та що там поліція. Ми слуг народу до ВРУ з простих людей набрали і що? Покидьок на покидьку...
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04.08.2020 13:53 Відповісти
Что, на 30 млн населения не найдется 5 тысяч достойных людей? Если судей судов присяжных будут выбирать из кандидатов с юридическим образованием на уровне районов и переизбирать каждые, скажем, 4 года, количество правового беспредела в судах резко снизится.
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04.08.2020 15:03 Відповісти
У нас суддів у двічі більше, а суд присяжних це 1/12+суддя...
До того ж, ніде у світі суд присяжних не розглядає усі категорії злочинів. Переважно, це тільки особливо тяжкі.
Але по питанню, а що ви вкладаєте у поняття "гідність/достоинство"? Це оціночна категорія. Для кожного з нас гідна людина має відмінності. Ви почитайте як у США відбирають присяжних, це цілий процес! Я Сумніваюсь, що в цій країні можно знайти навіть 5 тис. гідних людей.
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04.08.2020 15:26 Відповісти
Если судей судов присяжных будут выбирать из кандидатов с юридическим образованием на уровне районов - а для чого? Суддя при присяжних ролі не грає. Він тільки визначає покарання, якщо присяжні вирішать, що винуватий. На рівні якого району? Якщо ви у власному районі відкинете суддів, прокурорів, адвокатів, ментів і т.п., то у вас не залишаться люди із юридичною освітою. Ви звісно знайдете людей із юр.дипломами, але не з освітою. У нас проблеми ж не тільки у судочинстві, у освіті також. Тому наявність диплому, ніяким чином не свідчить про наявність освіти.
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04.08.2020 15:44 Відповісти
у нас 21 век, интернет, куча юридических университетов - спокойно можно все дела скидывать на студентов, если есть проблемы - сразу в несколько университетов, только - кому такое подойдет, если судейство нужно ручное и за бабло, иногда большое. а на построение обычной работающей системы правового государства, где бы все жили нормально и на уровне развитых стран 21 века всем насрать.
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04.08.2020 19:17 Відповісти
У нас випускники студентів нульові. Це не юристи, це люди із дипломом. Вони азів права не знають, про що ви пишете? От як у вашій макітрі це вкладається? Я маю на увазі ідею окремо існуючої проблеми? Ви реально вважаєте, що проблема є тільки в одній галузі? У нас не має освіти, вона знищена. Медична освіта та юридична, взагалі перетворені на вибивання хабарів в обмін на оцінки. Не готують в Україні зараз юристів чи лікарів, здатних самостійно працювати. Ви цього не розумієте? Що і куди ви скинете? Кримінальне провадження студенту 3-го курсу, який після закінчення ВНЗ і отримання диплому, потребує фактично 100% допідготовки на робочому місці?
В державі складна і комплексна проблема. Відсутність нормальних судів, це тільки її прояв, а не причина. Суспільство наше хворе, це раз. Цьому суспільству не потрібний закон один для усіх, вони бажають закон для ворогів. Освіти не існує, це два. Ви поспілкуйтесь із батьками дітей, що закінчують школи. Нам потрібно виганяти 90% вчителів шкіл, аз профнепридатністю, а ВНЗ, це просто контори по продажу диплому. Попиту на професіоналізм не має, а навіщо? Навіщо бути професіоналом, якщо президентом може стати клоун, депутатом його фотограф? Генпрокурором донька генерала мента, із уявними знаннями в юриспруденції та купованим науковим ступенем? Якщо у вас цукровий діабет, то ви ніколи не вилікуєте окремий орган.
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05.08.2020 11:06 Відповісти
если они хреново учатся, но все равно потом работают юристами\врачами и т.п, то какаяразница? а так - во первых обучение будет непрерывно связано с практикой, во вторых - конкуренция между вузами и реальная цена диплома со списком реальных дел. (ясно что сразу принимать решение по коллегиальному обсуждению студентов\преподов нельзя, но если десять вузов говорят одно, а судья - другое, может с судьей что-то не так? решения ведь принимаются именем Украины, значит в любом суде решение должно быть одно и то же. а если есть различия, наверное, нужно выбрать то, которое понимают и принимают большинство, а не один уникальный "профессионал" - или придется менять законы)
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05.08.2020 13:23 Відповісти
чим мені подобається наша країна, так це можливістю на любу тему задати просте запитання: а нафіга? Воно підходить усюди!
Так, вони потім і працюють. І працюють так, як не подобається нашому суспільству. (дивна ситуація, як на мене) Батьки, дають дітям гроші на хабарі у ВНЗ, які ті дають за оцінки, щоби не вчитись, отримують не знання а шмат пластика, йдуть працювати, а потім ці ж батьки, невдоволені результатом їх праці?
Про яку ціну диплома ви ведете мову? Медицина державна, яка там нах.р конкуренція? Місце у лікарні продається. Або за $, ну або через ліжко... це як де практикують. Головному лікарю державної лікарні настільки глибоко пох.ру чи має знає молода спеціалістка чи ні, що тут навіть не має про що говорити.
Юриспруденція. В країні не існує правосуддя та правоохоронних органів, відповідно, на "приватному ринку" ці студенти нікому не потрібні. В державних органах, ситуація така сама, як і у медицині. Там глибоко плювати чи знає цей випускник щось, чи ні. Головне, щоби міг заплатити за посаду. 1-2 к за посаду мента, 5-10 прокурора, 20 ДБР, 100 суддя (але тут потрібно мати стаж і вік).
Те, про що ви говорите, можливо при приватній медицині і діючому судочинству. Коли потрібні будуть талановиті люди, що мають знання! Ви знаєте як попасти після випуску у відому адвокатську контору в Києві? А я вам підкажу. Їм талановиті нах.р не потрібні. Заносити судді молодий не зможе, а від його знань толку для них нуль, але! Якщо ви син,донька судді Верховного суду, для прикладу, вас там не тільки приймуть, а ще й при знайомстві у дупу поцілують.
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05.08.2020 14:03 Відповісти
Прочитал и охренел
В том районе живут одни немощные дебилы?
Да после первого залета уши оторвать, не говоря уже про издевательства над ребенком, вывезти в лес вместе с родителями и на деревьях развесить
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04.08.2020 13:48 Відповісти
В том районе живут одни немощные дебилы? Вони усім районом Авакова чекали...
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04.08.2020 13:50 Відповісти
Я розумію, що так не можна робити, але нічим заперечити не можу
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04.08.2020 13:55 Відповісти
Так не " не можна", а треба робити!
Це ваш район, і вам слідкувати там за порядком! Якщо росте така потвора, то вона повинна боятися щось накоїти!
Повторюю: за перший проступок, за вухо до батьків з попередженням, що буде без голови! А якщо і батьки бикують, то пообіцяти що їхній вихід за межі будинку буде дуже небезпечним для їхнього життя)
Повірте працює)
Або ведуть себе тихо, або переїжджають)
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04.08.2020 14:21 Відповісти
А потом чтобы наказали тех, кто в лесу развесил... Мы еще не знаем, кто родители этих ушлепков. Возможно, полицейские есть. А, возможно, бандюк. Или вообще депутат.
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04.08.2020 14:08 Відповісти
Поверьте, они не бессмертные)
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04.08.2020 14:23 Відповісти
Если начал вешать, то уже нет смысла останавливаться - мокрому не стоит бояться дождя...
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04.08.2020 14:30 Відповісти
Да хрен с ними, кто ихние родители, закон один для всех, и хрен с ними , что родители менты тем хуже это для них. А этих ублюдков, что насиловали ребёнка, сразу кастрировать надо, если такое вытворять в такие годы, то что тогда можно от них ожидать а зрелом возрасте???
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04.08.2020 22:40 Відповісти
А вот если так сделать, тут же прилетят орлы Авакова и начнут шить дело за издевательства над несовершеннолетними.
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04.08.2020 15:22 Відповісти
Ну тогда перекрывайте дорогу, и не забудьте на колени стать)))
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04.08.2020 15:27 Відповісти
на хрен посылать этих ""орлов".
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04.08.2020 22:42 Відповісти
Кузня кадрів для МВС!
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04.08.2020 14:36 Відповісти
Кацапське АУЕ продовжує розповзатися Україною.
І це той випадок, коли гуманізізьма недоречна. Інакше буде як у запоребрії - зграї малолітніх вилупків, яких усі бояться і які тероризують усіх.
Читаємо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95 осьосьо, блть .

В Казани, в районе поселка Юдино, 16-летние члены АУЕ вместе с совершеннолетними уголовниками требовали деньги с одного парня. Он пришёл на встречу с ними вместе со своим отцом, бандиты убили и его, и отца, взяли у них ключи от квартиры, зашли в эту квартиру, убили в ней мать, после чего обокрали квартиру. Позже следствие связало эту банду с двумя предыдущими убийствами таксистов в городе.
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04.08.2020 14:37 Відповісти
Два шестнадцатилетних и один пятнадцатилетний подростки в Кыринском районе Забайкальского края обвиняются в том, что 27 октября 2019 года ворвались в один из частных домов, где издевались над женщиной и избили мужчину, который впоследствии скончался. Один из подростков поссорился с хозяином дома. Мужчину избили, привязали к стулу, «кормили землей, заливали в рот малярную краску, тушили об него бычки». Затем женщину «изнасиловали кочергой и бутылкой». По имеющимся у следователей данным, двое обвиняемых ранее привлекались к уголовной ответственности. Как сказали виновные, они сделали праведное дело так как избавились от «опущенного», своей вины они не осознают. По рассказам учащихся местной школы все подростки, совершившие преступление, принадлежали к школьной группировке АУЕ, к которой также принадлежат более 50% всех учащихся, также более 40% «придерживаются понятий», в школе также присутствует также и «смотрящий», который привлекает к себе всё больше новых последователей.

...старший помощник председателя Следственного комитета Игорь Комиссаров резко сказал: "Я говорю, знаете, тут такое ЧП случилось, ребёнка малолетнего изнасиловали здесь в интернате. Мне говорят: вы знаете, у нас в каждой школе есть в Забайкальском крае столы для опущенных. Вот это всё подтвердилось. То, что в каждой школе есть общак. Почему вы об этом не знаете?"
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04.08.2020 14:38 Відповісти
це якийсь капец
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04.08.2020 19:18 Відповісти
присипляти, як скажених вуличних псів.
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04.08.2020 16:51 Відповісти
Банда?! Ну, тогда более половины подростков нужно записывать в "бандиты"! Они не сделали ничего, что не делают большинство в их возрасте. Раньше называли просто "хулиганами"!
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04.08.2020 14:39 Відповісти
Що, більшість підлітків сажає 6-річних хлопчиків на пляшки?
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04.08.2020 14:42 Відповісти
ну, не обязательно 6 летних (как придется), но секс (во всех формах) существует и существовал в подростковой среде и даже в совкое время было куда "по-жестче"!
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04.08.2020 14:49 Відповісти
Принципово різні речі.
Якщо приблизно однолітки сексом трахаються - то одна справа (наприклад, 14-річні хлопець та дівчуля).
А якщо зграя вилупків 12-14 років ґвалтує і саджає на пляшку 6-річну дитину - то це вже ніхмуя не норма.
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04.08.2020 15:28 Відповісти
дивиантное поведение подростков - это норма! вас там не было, а "дяди менты" написали, что "насиловали", а как было на самом деле вы не знаете, подбивали на "слабо" или как-то иначе и как это воспринималось: как игра, прикол (для ютуба) или новый сексуальный опыт по дурацким статьям это будет все равно "изнасилование"!
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04.08.2020 17:33 Відповісти
ой, вы бы сразу сказали, что шестилетний мальчик сам себя неправильно вел, не так одевался, провоцировал дерзкими взглядами...
и вообще "сам пришел сам дал"...
что там еще ********* говорить оправдывающие насильников?

как по мне так такую мерзость оправдать просто нереально.
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04.08.2020 18:05 Відповісти
вот, только не надо утрировать! Мир написан не в "черно-белых" тонах, есть множество "красок и оттенков", картину происходящего надо воспринимать целиком (с учетом всех обстоятельств и деталей), нет готовых ОБРАЗЦОВЫХ шаблонов на все случаи, по которым можно однозначно дать верную оценку в разных обстоятельствах, казалось бы подобных действий (очень важен КОНТЕКСТ)!
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04.08.2020 18:32 Відповісти
Особенности пубертатного периода. Гормональная перестройка организма, активное созревание отделов коры головного мозга, формирование высших психических функций может проявляться заострением характерологических черт, асоциальными поступками.
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04.08.2020 17:41 Відповісти
Ви часом не адвокіт цих посонів?
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04.08.2020 17:48 Відповісти
нет, просто живу в реальном мире, а не в той УТОПИИ, которые воображать себе некоторые слюнтяи, нытики или юристы буквоеды (то, что законы ДУРНЫЕ и оторванные от РЕАЛЬНОСТИ, не людьми не для людей написаны в том сомнения никаких нет)!
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04.08.2020 18:02 Відповісти
в 12 років? В 12 років ще в війнушку грають.
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04.08.2020 16:49 Відповісти
.. и не только в "войнушку"!
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04.08.2020 17:27 Відповісти
С 2007по2010 был в Хабаровском крае,и скажу я вам ох..ел от всего ихнего поведения. В школах уже были касты ,блатные,лохи и опущенные. В городах живут по понятиях а не по закону а в то время про ауе ещё и не слыхали.
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04.08.2020 14:56 Відповісти
Воно просто так не називалося. Але АУЕ виникло не з нуля - це негативна еволюція отакого способу життя.
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04.08.2020 15:30 Відповісти
взагалі то кажуть що те аує - проект фсб. З метою контролю та керування відморозками та потенційними дебілами.
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04.08.2020 16:48 Відповісти
Абсолютно вірно, воно підтримується ***********. Скажемо точніше: АУЕ взято під контроль кураторами з ФСБ.
Про це свідчить те, що анти-АУЕ законопроекти наросії провалилися, а якийсь там депутат чи міністр заявив, що "все нормально, это и есть настоящая, сильная и дерзкая русская молодежь".
Що характерно, у цих відморозків нема якоїсь там "антисистемності" чи "бунтарства" - вони легко виріжуть сім'ю, зґвалтують немовля, заб'ють насмерть стару бабцю, навіть на ментів полізуть... але перед ****** та "елітою" - "нижайшее поштение, как должно сиволапому".
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04.08.2020 16:59 Відповісти
Мразота вонючая
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04.08.2020 14:54 Відповісти
А че Геращенко видос не выложил? Мол так и так, милиция очищена, это не Врадиевка. И полгода преступлений еще не повод жаловацца на полицию. А за то шо путя перекрыли- все перекрывающие понесут строгое наказание....
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04.08.2020 15:02 Відповісти
Що то воно курва діється у тоі краіні.... ?
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04.08.2020 15:17 Відповісти
Не будет с главаря гражданина. Учитывая наше законодательство, очень скоро выйдет и возглавит более серьёзную группировку,только мочить таких нужно. Уверен что он уже под "рышей", скоро выйдет
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04.08.2020 15:20 Відповісти
Таких детей надо усыплять....Могу подать законопроект....
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04.08.2020 15:24 Відповісти
при порошенко такого не было!порошенко потрошил бюджет и другим давал потрошить бюджет
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04.08.2020 15:26 Відповісти
При нём такие начинали воровать и грабить. Пример Порошенко-мародёра заразителен.
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04.08.2020 16:14 Відповісти
от шкода.. ви без порошенка вже а ні дихнути, а ні перднути не вз змозі.
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04.08.2020 16:46 Відповісти
нужно было заплатить и вопрос быстро бы решился.
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04.08.2020 15:36 Відповісти
Терпим дальше бандитов евреев...
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04.08.2020 15:54 Відповісти
Банда підлітків у Сумах ґвалтувала 6-річного хлопчика і тероризувала район - Цензор.НЕТ 356
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04.08.2020 16:16 Відповісти
В сумах живут видимо одни кретины и моральные уроды,лично сталкивался с ублюдками из этой области
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04.08.2020 16:14 Відповісти
невжу там зовсім не знайшлось чоловіків? сімох 12-річних дегенератів не змогли мізки вправити?? Та прикопали б десь по тихому, та й все.
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04.08.2020 16:44 Відповісти
просто платили участковому и начальнику райотдела реформированной полиции авакова
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05.08.2020 00:06 Відповісти
МАЛОЛЕТОК В ИНТЕРНАТ !!! РОДИТЕЛЕЙ В ТЮРЬМУ !!!
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05.08.2020 07:08 Відповісти
У нас при каждой смене власти происходят одни и те же события,но в разной последовательности.Кому денег добавили, судьям, прокурорам, полицейским, или прокурорам,полицейским, судьям, впрочем от перемены местами слагаемых сумма не меняется. Наверное опять или тенех нуждающимся добавят или власть скоро поменяется.
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05.08.2020 13:41 Відповісти
после протеста местных жителей, полиция 1 августа даже решила https://su.npu.gov.ua/news/Informacziya/policziya-sumshhini-rozpochala-kriminalne-provadzhennya-po-zayavi-kilkox-zhiteliv-oblasnogo-czentru/ открыть уголовное дело . Правда, сообщение об изнасиловании полиция квалифицировала как "хулиганство".Источник: https://censor.net/n3211788 - "реформа поліції" у всій красі ...
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10.08.2020 22:02 Відповісти
почему эти ******** до сих пор не на бцтылке?
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30.11.2020 18:55 Відповісти
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