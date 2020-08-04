Банда підлітків у Сумах ґвалтувала 6-річного хлопчика і тероризувала район

У Сумах виник справжній скандал через групу підлітків, які понад пів року знущалися з пенсіонерів і ґвалтували 6-річного хлопчика.

Про це повідомляє 24 канал, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за участь у юнацькій банді звинувачують сімох підлітків від 12 до 14 років. Вони наводили страх на весь район, повідомляє сайт міста Суми.

Серед діянь підлітків: знущання з місцевих пенсіонерів, дрібні крадіжки. Втім, справжній кошмар стався з місцевим хлопчиком, якому всього 6 років. Юні злочинці знущалися з дитини, змушували його сідати на пляшку і елементи парасольки. Самі підлітки тим часом знімали все на відео, яке потім викладали в мережі "Інтернет".

Місцеві неодноразово скаржилися на хуліганів, але безрезультатно. Тільки коли в кінці липня цього року жителі мікрорайону влаштували протест і перекрили залізничну дорогу, на них звернули увагу місцева влада і поліція. До цього було не менше 6 місяців безрезультатних звернень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція Сумщини затримала педофіла, який розбестив 9-річну дівчинку. ВIДЕО

У поліції повідомили, що раніше з одним з малолітніх розбійників проводили виховну бесіду і профілактичну з його матір'ю. Тоді на 14-річного хлопця скаржилися щодо порушення дисципліни і цькування інших учнів. У грудні 2019 року його маму навіть оштрафували за це на 850 гривень.

Тепер же, після протесту місцевих жителів, поліція 1 серпня навіть вирішила відкрити кримінальну справу. Правда, повідомлення про зґвалтування поліція кваліфікувала як "хуліганство".

Тільки по щести годинах у поліції вирішили перекваліфікувати справу в зґвалтування.

Триває досудове розслідування.