При виде Медведчука у меня прижимаются уши, - Кива поздравил кума Путина

Народный депутат "ОПЗЖ" Илья Кива оригинально поздравил кума президента РФ Путина, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"В жизни встречал, на пальцах можно пересчитать людей, перед которыми инстинктивно прижимались уши. Которых действительно интуитивно определяешь как лидера, как первого и это не от должности и звания, количества денег, а от внутренней силы, собранности и целостности. У которого ты можешь научиться и с которым ты можешь стать сильнее. С Денем Рождения - Лидер!!! Большой и сильный человек! На самом деле - честь для любого с тобой находиться в одной игре и одной команде, быть твоим другом!" - написал Кива, опубликовав совместное фото с именинником.

+72
Сдохните вы оба!
07.08.2020 14:11 Ответить
+39
при виде медведчука у меня чешется очко, - Кива
07.08.2020 14:14 Ответить
+33
Лизнул так лизнул ... )))
07.08.2020 14:13 Ответить
Похвала от такого идиота конечно много значит. Свой высер выразил описанием рефлекса. Вот оно и живёт рефлексами, потому что разума нет.
07.08.2020 16:14 Ответить
Поздоровлення шизофреніка! Уші пріжімаются, очко відкриваєтся))
07.08.2020 16:15 Ответить
И чешутся яй....
07.08.2020 16:30 Ответить
То ли фанатик, то ли гей.
07.08.2020 16:35 Ответить
«C Денем...» Олигофрен присмыкающийся.
07.08.2020 16:37 Ответить
долбо₴б
07.08.2020 16:37 Ответить
Шимпанзе, мля.
07.08.2020 16:54 Ответить
А еще прижимаются яйца,возбуждается член и срабатывает сосательный инстинкт.
07.08.2020 17:01 Ответить
КИВА ПРОДАЖНЫЙ!!! ЗА ЧЕСТЬ ТЕБЕ БУДЕТ СИДЕТЬ В ОДНОЙ КАМЕРЕ С МЕДВЕДЧУКОМ!!!!!!!!ГДЕ ПРОКУРОР???????
07.08.2020 17:08 Ответить
Такие люди с сильным президентом или нары полируют вечно или червей кормят.
07.08.2020 17:16 Ответить
Так ртом работает что уши от скорости ветра прижимаются.
07.08.2020 17:14 Ответить
Гарно лиже!
07.08.2020 17:16 Ответить
Очко сжимается и хвостик уже не найдет для почёсывания ? Оба мерзкие типы
07.08.2020 17:18 Ответить
Мені було би не по собі від вітання такої людини, ну наче з людиною одного полу цілуватися
07.08.2020 17:44 Ответить
дельфин и русалка
07.08.2020 17:55 Ответить
Ааааа....теперь понятно, что он делал руками. Во всем виноват Медведчук....!!!
07.08.2020 17:57 Ответить
а очко у тебя не сжимается, ******* тупорылая?
07.08.2020 18:14 Ответить
уши прижимаются .. а хвостом повилять ?
07.08.2020 18:30 Ответить
А в рот у медведчука тоже возмеж,так сто би уши прижались
07.08.2020 18:51 Ответить
Кива своей тупостью превзошел самого себя, а как смачно лизнул, что у Медведчука аж в Крыму очко раскрылось. Такого сексуального возбуждения даже от своей сиськастой пассии хер получишь.
07.08.2020 19:05 Ответить
От Мертветчука у Кивы даже эрекция ушей.
Ох и ничтожный клоун
07.08.2020 19:05 Ответить
кива вздрочил , только в этот раз не себе.
07.08.2020 19:07 Ответить
Прижимаются уши и вываливается готовый всё лизать язык.
07.08.2020 19:12 Ответить
Ты бы не за ушами следил при виде медведчука, дефективный. А за руками.
07.08.2020 20:04 Ответить
А при одном имени кадыркина у него начинает инстинктивно болеть шопа и руки сами тянутся к бутылке .
07.08.2020 20:55 Ответить
И поднимается хвост... Да, Кива?
07.08.2020 21:39 Ответить
прикиньте, какие дегенераты в шобле мертвечука и сидят в раде )))))
интересно, какие имбецилы голосовали за этот отстой)))
07.08.2020 21:39 Ответить
отже сосунок.... у мня вот рвотный рефлекс... на обоих... обрыгал бы с головы до ног... еще бы и зеленскому слизать хватило бы
07.08.2020 21:43 Ответить
Как Промокашка перед Горбатым.
08.08.2020 03:42 Ответить
Да-да и пусть сдохнет паразит рашистский уже нах!..))
08.08.2020 09:01 Ответить
