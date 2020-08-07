При виде Медведчука у меня прижимаются уши, - Кива поздравил кума Путина
Народный депутат "ОПЗЖ" Илья Кива оригинально поздравил кума президента РФ Путина, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"В жизни встречал, на пальцах можно пересчитать людей, перед которыми инстинктивно прижимались уши. Которых действительно интуитивно определяешь как лидера, как первого и это не от должности и звания, количества денег, а от внутренней силы, собранности и целостности. У которого ты можешь научиться и с которым ты можешь стать сильнее. С Денем Рождения - Лидер!!! Большой и сильный человек! На самом деле - честь для любого с тобой находиться в одной игре и одной команде, быть твоим другом!" - написал Кива, опубликовав совместное фото с именинником.
Ох и ничтожный клоун
интересно, какие имбецилы голосовали за этот отстой)))