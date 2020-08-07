Коли бачу Медведчука, у мене притискаються вуха, - Ківа привітав кума Путіна

Народний депутат "ОПЗЖ" Ілля Ківа оригінально привітав кума президента РФ Путіна, голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У житті зустрічав, на пальцях можна перерахувати людей, перед якими інстинктивно притискаються вуха. Яких дійсно інтуїтивно визначаєш як лідера, як першого і це не від посади і звання, кількості грошей, а від внутрішньої сили, зібраності і цілісності. У кого ти можеш навчитися і з ким ти можеш стати сильнішим. Із днем народження - Лідере!!! Велика та сильна людина! Насправді - честь для будь-кого з тобою перебувати в одній грі і одній команді, бути твоїм другом!" - написав Ківа, опублікувавши спільне фото з іменинником.

