Коли бачу Медведчука, у мене притискаються вуха, - Ківа привітав кума Путіна

Народний депутат "ОПЗЖ" Ілля Ківа оригінально привітав кума президента РФ Путіна, голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У житті зустрічав, на пальцях можна перерахувати людей, перед якими інстинктивно притискаються вуха. Яких дійсно інтуїтивно визначаєш як лідера, як першого і це не від посади і звання, кількості грошей, а від внутрішньої сили, зібраності і цілісності. У кого ти можеш навчитися і з ким ти можеш стати сильнішим. Із днем народження - Лідере!!! Велика та сильна людина! Насправді - честь для будь-кого з тобою перебувати в одній грі і одній команді, бути твоїм другом!" - написав Ківа, опублікувавши спільне фото з іменинником.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак Путіна прибув в окупований Крим, куди раніше приїхав Медведчук, - ЗМІ

Коли бачу Медведчука, у мене притискаються вуха, - Ківа привітав кума Путіна 01
Коли бачу Медведчука, у мене притискаються вуха, - Ківа привітав кума Путіна 02

день народження (119) Медведчук Віктор (1719) Кива Ілля (377)
+72
Сдохните вы оба!
07.08.2020 14:11 Відповісти
+39
при виде медведчука у меня чешется очко, - Кива
07.08.2020 14:14 Відповісти
+33
Лизнул так лизнул ... )))
07.08.2020 14:13 Відповісти
Похвала от такого идиота конечно много значит. Свой высер выразил описанием рефлекса. Вот оно и живёт рефлексами, потому что разума нет.
07.08.2020 16:14 Відповісти
Поздоровлення шизофреніка! Уші пріжімаются, очко відкриваєтся))
07.08.2020 16:15 Відповісти
И чешутся яй....
07.08.2020 16:30 Відповісти
То ли фанатик, то ли гей.
07.08.2020 16:35 Відповісти
«C Денем...» Олигофрен присмыкающийся.
07.08.2020 16:37 Відповісти
долбо₴б
07.08.2020 16:37 Відповісти
Шимпанзе, мля.
07.08.2020 16:54 Відповісти
А еще прижимаются яйца,возбуждается член и срабатывает сосательный инстинкт.
07.08.2020 17:01 Відповісти
КИВА ПРОДАЖНЫЙ!!! ЗА ЧЕСТЬ ТЕБЕ БУДЕТ СИДЕТЬ В ОДНОЙ КАМЕРЕ С МЕДВЕДЧУКОМ!!!!!!!!ГДЕ ПРОКУРОР???????
07.08.2020 17:08 Відповісти
Такие люди с сильным президентом или нары полируют вечно или червей кормят.
07.08.2020 17:16 Відповісти
Так ртом работает что уши от скорости ветра прижимаются.
07.08.2020 17:14 Відповісти
Гарно лиже!
07.08.2020 17:16 Відповісти
Очко сжимается и хвостик уже не найдет для почёсывания ? Оба мерзкие типы
07.08.2020 17:18 Відповісти
Мені було би не по собі від вітання такої людини, ну наче з людиною одного полу цілуватися
07.08.2020 17:44 Відповісти
дельфин и русалка
07.08.2020 17:55 Відповісти
Ааааа....теперь понятно, что он делал руками. Во всем виноват Медведчук....!!!
07.08.2020 17:57 Відповісти
а очко у тебя не сжимается, ******* тупорылая?
07.08.2020 18:14 Відповісти
уши прижимаются .. а хвостом повилять ?
07.08.2020 18:30 Відповісти
А в рот у медведчука тоже возмеж,так сто би уши прижались
07.08.2020 18:51 Відповісти
Кива своей тупостью превзошел самого себя, а как смачно лизнул, что у Медведчука аж в Крыму очко раскрылось. Такого сексуального возбуждения даже от своей сиськастой пассии хер получишь.
07.08.2020 19:05 Відповісти
От Мертветчука у Кивы даже эрекция ушей.
Ох и ничтожный клоун
07.08.2020 19:05 Відповісти
кива вздрочил , только в этот раз не себе.
07.08.2020 19:07 Відповісти
Прижимаются уши и вываливается готовый всё лизать язык.
07.08.2020 19:12 Відповісти
Ты бы не за ушами следил при виде медведчука, дефективный. А за руками.
07.08.2020 20:04 Відповісти
А при одном имени кадыркина у него начинает инстинктивно болеть шопа и руки сами тянутся к бутылке .
07.08.2020 20:55 Відповісти
И поднимается хвост... Да, Кива?
07.08.2020 21:39 Відповісти
прикиньте, какие дегенераты в шобле мертвечука и сидят в раде )))))
интересно, какие имбецилы голосовали за этот отстой)))
07.08.2020 21:39 Відповісти
отже сосунок.... у мня вот рвотный рефлекс... на обоих... обрыгал бы с головы до ног... еще бы и зеленскому слизать хватило бы
07.08.2020 21:43 Відповісти
Как Промокашка перед Горбатым.
08.08.2020 03:42 Відповісти
Да-да и пусть сдохнет паразит рашистский уже нах!..))
08.08.2020 09:01 Відповісти
