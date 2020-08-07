Обнаружен Telegram-бот, распространяющий персональные данные около 7 тыс. военнослужащих, - Офис омбудсмена

Обнаружен чат-бот в мессенджере Telegram, в котором обнародован табличный файл с персональными данными (ФИО, номера воинских частей, утвердительными датами самовольного оставления воинских частей). В общем список содержит данные о 6 907 военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмена.

"С целью оперативного пресечения незаконного распространения персональных данных граждан Украины, что в условиях военной агрессии со стороны Российской Федерации также может нанести существенный вред обороноспособности государства, Секретариатом Уполномоченного были направлены письма в адрес Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины с целью принятия соответствующими органами мер реагирования в пределах их компетенции. В частности была отмечена необходимость безотлагательной блокировки Telegram-бота, который на сегодняшний день продолжает распространять указанный файл с персональными данными", - говорится в сообщении.

Главным следственным управлением Национальной полиции Украины сообщено, что подразделением дознания Соломенского управления полиции Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве по указанному факту начато уголовное производство по части первой статьи 182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).

