Четыре украинские фармкомпании тестируют препараты для лечения COVID-19, - СНБО

Четыре украинские фармацевтические компании проводят клинические исследования препаратов для лечения коронавирусной инфекции COVID-19, в частности симптоматического.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Это - АО "Фармак", ЗАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод", ООО "БИОФАРМА ПЛАЗМА" и ОДО "ИнтерХим".

"Украина имеет достаточное количество высокопрофессиональных специалистов и предприятий фармацевтической отрасли, способных создать необходимые для лечения COVID-19 лекарства и вакцины", - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сегодня в Украине по направлению "Инфекционные болезни/COVID-19" проводятся клинические испытания четырех лекарственных средств - "АМИЗОН® MAKC" (производства АО "Фармак", Украина), "Амиксин IС" (ОДО "ИнтерХим", Украина), " Корвитин® "(ПАО НПЦ" Борщаговский ХФЗ", Украина) и" Биовен "(ООО" БИОФАРМА ПЛАЗМА ", Украина).

Все эти препараты зарегистрированы в Украине, следовательно допускаются к применению, и давно известны, однако в инструкциях к их применению не содержится информации о лечении COVID-19.

Возрастной диапазон участников всех исследований - взрослые (18-65 лет), а относительно "Биовена" и "Корвитина" - дополнительно включен в перечень участников лиц пожилого возраста (старше 65 лет).

