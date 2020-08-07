РУС
Четыре украинские фармкомпании тестируют препараты для лечения COVID-19, - СНБО

Четыре украинские фармацевтические компании проводят клинические исследования препаратов для лечения коронавирусной инфекции COVID-19, в частности симптоматического.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Это - АО "Фармак", ЗАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод", ООО "БИОФАРМА ПЛАЗМА" и ОДО "ИнтерХим".

"Украина имеет достаточное количество высокопрофессиональных специалистов и предприятий фармацевтической отрасли, способных создать необходимые для лечения COVID-19 лекарства и вакцины", - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сегодня в Украине по направлению "Инфекционные болезни/COVID-19" проводятся клинические испытания четырех лекарственных средств - "АМИЗОН® MAKC" (производства АО "Фармак", Украина), "Амиксин IС" (ОДО "ИнтерХим", Украина), " Корвитин® "(ПАО НПЦ" Борщаговский ХФЗ", Украина) и" Биовен "(ООО" БИОФАРМА ПЛАЗМА ", Украина).

Все эти препараты зарегистрированы в Украине, следовательно допускаются к применению, и давно известны, однако в инструкциях к их применению не содержится информации о лечении COVID-19.

Возрастной диапазон участников всех исследований - взрослые (18-65 лет), а относительно "Биовена" и "Корвитина" - дополнительно включен в перечень участников лиц пожилого возраста (старше 65 лет).

Автор: 

Топ комментарии
+3
Плацебо 1, плацебо 2, плацебо 3, плацебо 4....
показать весь комментарий
07.08.2020 17:41 Ответить
+1
Аби що людям всунути...
показать весь комментарий
07.08.2020 17:44 Ответить
+1
В найкращому випадку це будет "фуфломіцин" за шалені гроші, мало того ще включять в протоколи аби купляли.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:51 Ответить
Плацебо 1, плацебо 2, плацебо 3, плацебо 4....
показать весь комментарий
07.08.2020 17:41 Ответить
На кому тестірують? ВОЗ досі не знає яким шляхом передається ця срачка! Та це і не дивно коли на чолі ВОЗ поставили ефіопа, а заступник в нього індус. У вас ніяких питань не виникає з цього приводу?...
показать весь комментарий
07.08.2020 17:42 Ответить
Вот потому и не знает, что во главе стоит эфиопская обезьяна
показать весь комментарий
07.08.2020 19:24 Ответить
Аби що людям всунути...
показать весь комментарий
07.08.2020 17:44 Ответить
попит породжує пропозицію....
показать весь комментарий
07.08.2020 17:47 Ответить
определились лидеры гонки за президентский миллион )
показать весь комментарий
07.08.2020 17:47 Ответить
Зареєстровані антивірусні препарати виробництва цих компаній, що використовуються для лікування інших хвороб. Їх просто випробовують, як вони працюють з Ковід. Якщо буде позитивний результат, то в інструкції допишуть - використовувати при лікуванні Ковід. Зрозумів?
показать весь комментарий
07.08.2020 18:41 Ответить
Да, ну. Исследования какие-то проводились?
показать весь комментарий
07.08.2020 18:58 Ответить
В найкращому випадку це будет "фуфломіцин" за шалені гроші, мало того ще включять в протоколи аби купляли.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:51 Ответить
Известные фуфломицины, занесенные в "расстрельный список лекарств"
показать весь комментарий
07.08.2020 17:55 Ответить
Ефіоп на чолі МОЗ України? Маєте на увазі Степанова? Він не дійде згоди з жодним фармацевтичним підприємством країни,стосовно замовлень ліків, без відкату. Всі препарати забракує.Це Вам не Супрун.
показать весь комментарий
07.08.2020 18:25 Ответить
Корвалол, йод и зеленка ?
показать весь комментарий
07.08.2020 19:44 Ответить
Сумно. Ніхто не пояснює..яка різниця між лікуванням вірусу грипу звичайного і вірусу коронного. ???? Щось ліплять,.... 53 мільярда собаці під хвіст. Кушаєм. Не облизуйтесь.
показать весь комментарий
07.08.2020 20:17 Ответить
Мой дед лечил ВСЕ болезни стрептоцидом и самогоном.
показать весь комментарий
07.08.2020 22:29 Ответить
 
 