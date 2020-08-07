УКР
Чотири українські фармкомпанії тестують препарати для лікування COVID-19, - РНБО

Чотири українські фармацевтичні компанії проводять клінічні дослідження препаратів для лікування коронавірусної інфекції COVID-19, зокрема симптоматичного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Це - АТ "Фармак", ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" та ТДВ "ІнтерХім".

"Україна має достатню кількість високопрофесійних фахівців і підприємств фармацевтичної галузі, здатних створити необхідні для лікування COVID-19 ліки і вакцини", - зазначив секретар РНБО Олексій Данилов.

Сьогодні в Україні за напрямком "Інфекційні хвороби/COVID-19" проводяться клінічні випробування чотирьох лікарських засобів - "Амізон® MAKC" (виробництва АТ "Фармак", Україна), "Аміксин IС" (ТДВ "ІнтерХім", Україна), "Корвітин® "(ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна) і "Біовен" (ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА", Україна).

Усі ці препарати зареєстровані в Україні, отже допускаються до застосування і давно відомі, проте в інструкціях до їх застосування не міститься інформації про лікування COVID-19.

Віковий діапазон учасників усіх попередніх досліджень - дорослі (18-65 років), а щодо "Біовену" і "Корвітину" - додатково включено до переліку учасників осіб похилого віку (старше 65 років).

+3
Плацебо 1, плацебо 2, плацебо 3, плацебо 4....
07.08.2020 17:41 Відповісти
+1
Аби що людям всунути...
07.08.2020 17:44 Відповісти
+1
В найкращому випадку це будет "фуфломіцин" за шалені гроші, мало того ще включять в протоколи аби купляли.
07.08.2020 17:51 Відповісти
Плацебо 1, плацебо 2, плацебо 3, плацебо 4....
07.08.2020 17:41 Відповісти
На кому тестірують? ВОЗ досі не знає яким шляхом передається ця срачка! Та це і не дивно коли на чолі ВОЗ поставили ефіопа, а заступник в нього індус. У вас ніяких питань не виникає з цього приводу?...
07.08.2020 17:42 Відповісти
Вот потому и не знает, что во главе стоит эфиопская обезьяна
07.08.2020 19:24 Відповісти
Аби що людям всунути...
07.08.2020 17:44 Відповісти
попит породжує пропозицію....
07.08.2020 17:47 Відповісти
определились лидеры гонки за президентский миллион )
07.08.2020 17:47 Відповісти
Зареєстровані антивірусні препарати виробництва цих компаній, що використовуються для лікування інших хвороб. Їх просто випробовують, як вони працюють з Ковід. Якщо буде позитивний результат, то в інструкції допишуть - використовувати при лікуванні Ковід. Зрозумів?
07.08.2020 18:41 Відповісти
Да, ну. Исследования какие-то проводились?
07.08.2020 18:58 Відповісти
В найкращому випадку це будет "фуфломіцин" за шалені гроші, мало того ще включять в протоколи аби купляли.
07.08.2020 17:51 Відповісти
Известные фуфломицины, занесенные в "расстрельный список лекарств"
07.08.2020 17:55 Відповісти
Ефіоп на чолі МОЗ України? Маєте на увазі Степанова? Він не дійде згоди з жодним фармацевтичним підприємством країни,стосовно замовлень ліків, без відкату. Всі препарати забракує.Це Вам не Супрун.
07.08.2020 18:25 Відповісти
Корвалол, йод и зеленка ?
07.08.2020 19:44 Відповісти
Сумно. Ніхто не пояснює..яка різниця між лікуванням вірусу грипу звичайного і вірусу коронного. ???? Щось ліплять,.... 53 мільярда собаці під хвіст. Кушаєм. Не облизуйтесь.
07.08.2020 20:17 Відповісти
Мой дед лечил ВСЕ болезни стрептоцидом и самогоном.
07.08.2020 22:29 Відповісти
 
 