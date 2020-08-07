В Україні з початку року зафіксовано близько мільйона кіберзагроз, - РНБО

В Україні в 2020 році було зафіксовано близько мільйона випадків, пов'язаних з кіберзагрозами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради національної безпеки і оборони України.

В РНБО назвали основні види виявлених кіберзагроз - мережеві атаки прикладного рівня, спроби мережевого сканування, спроби WEB-атак, фішинг, DDoS-атаки, поширення шкідливого програмного забезпечення тощо.

"Для оперативного реагування на такі загрози і запобігання можливим атакам, Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) посилює співпрацю з компаніями з приватного сектору", - зазначили у відомстві.

За останній місяць НКЦК РНБО підписав меморандуми про співпрацю з трьома десятками приватних іноземних і українських компаній. Такий Меморандум передбачає обмін інформацією між НКЦК і окремою конкретною організацією про кіберзагрози і інциденти в сфері кіберзахисту для оперативного інформування, реагування, запобігання можливим атакам і взаємодопомоги в разі потреби.