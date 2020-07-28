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Загрози державним ресурсам через витік даних із сервісу Cloudflare немає, - СБУ

Загрози державним ресурсам через витік даних із сервісу Cloudflare немає, - СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України перевірили ймовірність ризиків для роботи електронних ресурсів органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури внаслідок витоку бази даних клієнтів компанії Cloudflare Inc.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Перевірка встановила, що загрози державним ресурсам немає.

Зокрема, виявлено, що ІР-адреси вебресурсів, які з’явилися в інтернеті, є узагальненою базою загальнодоступних даних. Тобто оприлюднені доменні імена з ІР-адресами доступні у мережі за допомогою стандартних запитів DNS. Загалом були опубліковані майже 2,6 млн таких записів.

Таким чином, оприлюднення загальнодоступних даних не несе додаткових ризиків для роботи вебресурсів, які обслуговує Cloudflare, у тому числі для українських органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури.

Для проведення діагностики дані були отримані безпосередньо від компанії Cloudflare Inc.

Про витік даних із сервісу Cloudflare Inc стало відомо 26 липня. Серед оприлюднених адрес, за даними РНБО, було 45 записів з доменом "gov.ua" та понад 6,5 тис. із доменом "ua", у тому числі ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше РНБО повідомила про виявлення витоку даних із сервісу Cloudflare, який несе загрозу для безпеки державних і приватних ресурсів.

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Автор: 

СБУ (12954) витік (74) кібербезпека (1169)


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Угрозы для государственных ресурсов в результате утечки данных из сервиса Cloudflare нет, - СБУ - Цензор.НЕТ 7992

Угрозы для государственных ресурсов в результате утечки данных из сервиса Cloudflare нет, - СБУ - Цензор.НЕТ 8366
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28.07.2020 14:59 Відповісти
РБОУ довело що воно тупе і непрофесійне і роздувало істерику через фейкові повідомлення!
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28.07.2020 15:06 Відповісти
А ви кажете видати всім по офіційному ящику електронної пошти. Ідіть до дідька.))
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28.07.2020 15:19 Відповісти
Ресурсам нет угрозы!
А вот если правильно распорядиться полученными данными ...
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28.07.2020 15:36 Відповісти
И кокого у нас гос службы свои сайти через Cloudflare пропускают ? Что внутренних IP не хватает ? Или они думают что их сайты за бугром читают.
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28.07.2020 15:45 Відповісти
А чтобы тупицы спрашивали.Aмериканцы реальные ИП адреса параши(а шо там у хохлов) разсекречивают через домены Украины и это есть ОК.
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28.07.2020 16:05 Відповісти
 
 