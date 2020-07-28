Загрози державним ресурсам через витік даних із сервісу Cloudflare немає, - СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України перевірили ймовірність ризиків для роботи електронних ресурсів органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури внаслідок витоку бази даних клієнтів компанії Cloudflare Inc.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Перевірка встановила, що загрози державним ресурсам немає.

Зокрема, виявлено, що ІР-адреси вебресурсів, які з’явилися в інтернеті, є узагальненою базою загальнодоступних даних. Тобто оприлюднені доменні імена з ІР-адресами доступні у мережі за допомогою стандартних запитів DNS. Загалом були опубліковані майже 2,6 млн таких записів.

Таким чином, оприлюднення загальнодоступних даних не несе додаткових ризиків для роботи вебресурсів, які обслуговує Cloudflare, у тому числі для українських органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури.

Для проведення діагностики дані були отримані безпосередньо від компанії Cloudflare Inc.

Про витік даних із сервісу Cloudflare Inc стало відомо 26 липня. Серед оприлюднених адрес, за даними РНБО, було 45 записів з доменом "gov.ua" та понад 6,5 тис. із доменом "ua", у тому числі ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше РНБО повідомила про виявлення витоку даних із сервісу Cloudflare, який несе загрозу для безпеки державних і приватних ресурсів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США виділить 38 млн доларів на розвиток кібербезпеки в Україні, - Федоров