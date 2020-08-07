В Украине с начала года зафиксировано около миллиона киберугроз, - СНБО

В Украине в 2020 году было зафиксировано около миллиона случаев, связанных с киберугрозами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В СНБО назвали основные виды выявленных киберугроз - сетевые атаки прикладного уровня, попытки сетевого сканирования, попытки WEB-атак, фишинг, DDoS-атаки, распространение вредоносного программного обеспечения и тому подобное.

"Для оперативного реагирования на такие угрозы и предупреждения возможных атак Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) усиливает сотрудничество с компаниями из частного сектора", - отметили в ведомстве.

За последний месяц НКЦК СНБО подписал меморандумы о сотрудничестве с тремя десятками частных иностранных и украинских компаний. Такой Меморандум предусматривает обмен информацией между НКЦК и отдельной конкретной организацией о киберугрозах и инцидентах в сфере киберзащиты для оперативного информирования, реагирования, предупреждения возможных атак и взаимопомощи в случае необходимости.

