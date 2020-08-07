Девять областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 7 августа 9 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

В случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мер в течение трех дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается и принимает решение об усилении противоэпидемических мер с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе. Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионе с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию в регионе, рассматривает вопрос усиления противоэпидемических мер.

Решение об усилении противоэпидемических мер может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

К ослаблению карантина не готовы: Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Харьковская, Черниговская и Черновицкая области.

