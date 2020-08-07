РУС
Девять областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Девять областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 7 августа 9 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

В случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мер в течение трех дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается и принимает решение об усилении противоэпидемических мер с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе. Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионе с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию в регионе, рассматривает вопрос усиления противоэпидемических мер.

Решение об усилении противоэпидемических мер может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

К ослаблению карантина не готовы: Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Харьковская, Черниговская и Черновицкая области.

А яка різниця між послабленням і посиленням карантину крім цих недолугих заяв МОЗ?
07.08.2020 17:57 Ответить
Вот ни разу не поверю что в перенаселенном киеве минус 9% а в харькове с населением в 3 раза меньше 36%. Походу эти числа берутся оттуда же откуда рейтинг в 126% у низкорослого.
07.08.2020 17:59 Ответить
зєбіли ...бані, ідітє нх со своім каратніном.
07.08.2020 18:02 Ответить
В трамваях, в маршрутках, в метро, в электричках БЫДЛО НЕ БУДЕТ НОСИТЬ МАСКИ, пока власти не начнут сваливать трупы от КОВИ19 на площадях, вокзалах и вообще по городу...

Геройствуя без маски долбо*бы (прости Господи) рискуют не своим здоровьем, а жизнями стариков носящих маски. Оно, вонючее, трёхизвилинное не подохнет потому, что молодое, а старые и больные дохнут в мучительными смертями задыхаясь и конвульсируя
хотя всё время они носили маски покупая их на последние гроши от пенсий.

07.08.2020 18:51 Ответить
одно из этих дебилов https://censor.net/user/448072 (предыдущий пост) из этой же категории умственно отсталых. Когда его мамаша-папаша сдохнут от КОВИ тогда оно прозреет и нацепит маску...
07.08.2020 18:55 Ответить
Лажа какая-то. Ещё на днях в Закарпатье загрузка коек была за 65% и по этому показателю область единственная в Украине была выше норматива 50%. С тех пор каждый день показатели ухудшались (только один день как на пару больных меньше стало) и тут бац - 35% и мы готовы к ослаблению карантина. Хотя на 4 месте в стране по количеству активных больных (свыше 3 тысяч).

Что это за статистика такая ?

Или ради показателя типа увеличили количество коек (записали какую-то больницу в КОВИДную) ???
07.08.2020 22:15 Ответить
 
 