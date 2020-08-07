РУС
Украинцы стали тяжелее переносить COVID-19, увеличивается летальность, - Степанов. ВИДЕО

В Украине изменилось течение коронавирусной болезни, украинцы переносят ее все тяжелее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас стало очень много сложных случаев, начало меняться течение болезни, очень тяжело переносится эта болезнь (COVID-19. - Ред.). У нас увеличивается количество летальных случаев, а также госпитализация. Давайте задумаемся: до каких цифр нам надо дойти, чтобы мы начали думать о соблюдении правил", - сказал Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали очередной антирекорд - коронавирусом заболели 1453 человека.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине COVID-19 выявили у 103 детей и 93 медработников, - Степанов. ВИДЕО

карантин (16729) Минздрав (4915) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+14
Да-да, вирус лютует. 33 человека в сутки. Даже не полтора человека на область. Все в укрытие. ****. Сердечно-сосудистые, туберкулёз, онко-. Всё херня. От короновируса умирать страшнее.
07.08.2020 10:35 Ответить
+13
А що там з безвізом для китайців?
07.08.2020 10:30 Ответить
+12
Ни до каких. Соблюдать неудобные правила можно только заставить, как это делали в Испании, Италии, Германии и Австрии, как это делают сейчас в Турции.
Попробуйте в Турции выйти на улицу без маски - далеко вы не уйдете.
Хотя как по мне - маски на улице - это явный перебор, но носят, иначе - гарантированный большой штраф.
07.08.2020 10:29 Ответить
Так люди недоедают ,находятся в постоянном стрессе ,поэтому в увеличении смертности нет ничего удивительного .
07.08.2020 11:01 Ответить
А мне кажется, что от чего лечат - от того и умирают. Я в смысле того, что протоколы ихние никто толком не тестировал клинически. Все на коленке. То одно лекарство применяют. Потом смертность увеличивается - отменяют. Потом начинают другое применять. То мне кажется не от ковид переносится тяжело, а средства его лечения.
07.08.2020 11:05 Ответить
Я вообще сомневаюсь в том ,что они его пытаются лечить ,выживешь сам значит выживешь ,откинул копыта ,ну и хрен с тобой ..
07.08.2020 11:18 Ответить
Ну думаю что пневмонию пытаются лечить. Сам вирус конечно же нет. Нечем. Просто симптомы лечат чем могут. И что в голову взбредет. Хотя не понимаю почему бы не лечить пневмонию стандартными методами.
07.08.2020 15:40 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях 👆
07.08.2020 11:07 Ответить
Пропоную переіменувати МОЗ в МОС - Міністерство Обдовбаних Статистиків.
07.08.2020 11:17 Ответить
У нас увеличивается количество летальных случаев, а также госпитализация. Давайте задумаемся: до каких цифр нам надо дойти, чтобы мы начали думать о соблюдении правил", - сказал Степанов.- до цифр летальности которые были до начала "коронавирусной авантюры"
07.08.2020 11:25 Ответить
І тому наша влада дозволила експорт медичних масок та інших засобів захисту від ковіду!!!!
07.08.2020 11:53 Ответить
***, безвиз китайцам, это наверно борьба с ковидом, а овцы хавают.
07.08.2020 12:06 Ответить
предлагаю степашке ввести карантин на жизнь - от неё смертность 100%, в отличие от ковида
07.08.2020 12:16 Ответить
У сраку вже йдіть із свої грьобаним коронавірусом !
07.08.2020 12:32 Ответить
Українці почали важче переносити COVID-19, збільшується летальність, - Степанов - Цензор.НЕТ 2680
07.08.2020 12:32 Ответить
Українці почали важче переносити COVID-19, збільшується летальність, - Степанов - Цензор.НЕТ 8118
07.08.2020 12:36 Ответить
То есть после того, как адекватные регионы начали посылать нахер, так сразу сутки за сутками антирекорды. Мало? А вот ещё - стали тяжелее переносить. Дальше найдут особую мутацию, поражающую только украинцев и сразу смерть. Расскажите свои бредни в Швеции или Беларуси. Там же ж уже все вымерли без карантинов
07.08.2020 12:42 Ответить
Самое смешное, что Индия и Мексика, разгонявшие людей палками по домам, сейчас задыхаются от коронавируса, а в Швеции эпидемия на уверенном спаде. Карма за бесчеловечность - она такая.
07.08.2020 12:53 Ответить
Самое смешное, что Швеция планировала
1. Ничего не закрывать, чтобы спасти экономику.
2. Все дети, молодежь и люди среднего возраста массово переболеют, выработают коллективный иммунитет.
3. Коллективный иммунитет детей, молодежи и людей среднего возраста спасет стариков.
В итоге
1. Экономика таки просела, хотя и не критично.
2. Переболело официально 0,8% насклкния. Для коллективного иммунитета надо раз в 90 больше, а заболеваемость низкая.
3. Старики довольно нехило помирали.
Итого, только по первому пункту результат на 4 с минусом, по остальным - двойка.
07.08.2020 16:30 Ответить
О чем он свистит? 1852/78261=0.02366 или же = 2,366%
И этот показатель постоянно идет вниз, если отслеживать его почаще. Был период (в мае кажется), когда пошли понемногу вверх и вышли почти на 3%, но потом стабильно процент смертности (да, мизерными цифрами) уходит вниз.
07.08.2020 13:05 Ответить
Кто из секты "COVID" обьяснит, как это так получается, что в " разгар" " эпидемии" пневмонии в большей части поликлиник не работают ренгенапараты, а сами поликлиники закрываются в буквальном смысле(косвенно они уже давно закрыты изнутри) по причине " вспышки" той же пневмонии? Потенциально " инфецированый" должен идти в поликлинику, минуя на своем пути 200 прохожих и сидящих с ним в очереди таких же " потенциальных", а в случае якобы положительного теста точно так же пи# ует на само изоляцию. Чистейшей воды абсурд, тупость и недоразвитость, никакой борьбы с эпидемией( если бы она даже существовала) мы не в состоянии организовывать, по причине, опять же сказаной выше.
07.08.2020 13:26 Ответить
Вот ни с того ни сего бац, и стали тяжелее переносить!
07.08.2020 13:47 Ответить
через те, що стали лікувати ще гірше?
07.08.2020 15:27 Ответить
https://www.facebook.com/YuriyKarmazin/videos/299744911460247/
07.08.2020 19:26 Ответить
