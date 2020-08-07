13 308 122
Украинцы стали тяжелее переносить COVID-19, увеличивается летальность, - Степанов. ВИДЕО
В Украине изменилось течение коронавирусной болезни, украинцы переносят ее все тяжелее.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"У нас стало очень много сложных случаев, начало меняться течение болезни, очень тяжело переносится эта болезнь (COVID-19. - Ред.). У нас увеличивается количество летальных случаев, а также госпитализация. Давайте задумаемся: до каких цифр нам надо дойти, чтобы мы начали думать о соблюдении правил", - сказал Степанов.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали очередной антирекорд - коронавирусом заболели 1453 человека.
1. Ничего не закрывать, чтобы спасти экономику.
2. Все дети, молодежь и люди среднего возраста массово переболеют, выработают коллективный иммунитет.
3. Коллективный иммунитет детей, молодежи и людей среднего возраста спасет стариков.
В итоге
1. Экономика таки просела, хотя и не критично.
2. Переболело официально 0,8% насклкния. Для коллективного иммунитета надо раз в 90 больше, а заболеваемость низкая.
3. Старики довольно нехило помирали.
Итого, только по первому пункту результат на 4 с минусом, по остальным - двойка.
И этот показатель постоянно идет вниз, если отслеживать его почаще. Был период (в мае кажется), когда пошли понемногу вверх и вышли почти на 3%, но потом стабильно процент смертности (да, мизерными цифрами) уходит вниз.