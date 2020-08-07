Украинцы стали тяжелее переносить COVID-19, увеличивается летальность, - Степанов. ВИДЕО

В Украине изменилось течение коронавирусной болезни, украинцы переносят ее все тяжелее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас стало очень много сложных случаев, начало меняться течение болезни, очень тяжело переносится эта болезнь (COVID-19. - Ред.). У нас увеличивается количество летальных случаев, а также госпитализация. Давайте задумаемся: до каких цифр нам надо дойти, чтобы мы начали думать о соблюдении правил", - сказал Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали очередной антирекорд - коронавирусом заболели 1453 человека.

