Українці почали важче переносити COVID-19, збільшується летальність, - Степанов. ВIДЕО

В Україні змінився перебіг коронавірусної хвороби, українці переносять її дедалі важче.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас стало дуже багато складних випадків, почав змінюватися перебіг хвороби, дуже важко переноситься ця хвороба (COVID-19. - Ред.). У нас збільшується кількість летальних випадків, а також госпіталізація. Задумаймося: до яких цифр нам треба дійти, щоб ми почали думати про дотримання правил", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували черговий антирекорд – на коронавірус захворіли 1453 особи.

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