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Українці почали важче переносити COVID-19, збільшується летальність, - Степанов. ВIДЕО
В Україні змінився перебіг коронавірусної хвороби, українці переносять її дедалі важче.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"У нас стало дуже багато складних випадків, почав змінюватися перебіг хвороби, дуже важко переноситься ця хвороба (COVID-19. - Ред.). У нас збільшується кількість летальних випадків, а також госпіталізація. Задумаймося: до яких цифр нам треба дійти, щоб ми почали думати про дотримання правил", - сказав Степанов.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували черговий антирекорд – на коронавірус захворіли 1453 особи.
Топ коментарі
+14 belge
показати весь коментар07.08.2020 10:35 Відповісти Посилання
+13 Костянтин Залізняк
показати весь коментар07.08.2020 10:30 Відповісти Посилання
+12 Tierre
показати весь коментар07.08.2020 10:29 Відповісти Посилання
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1. Ничего не закрывать, чтобы спасти экономику.
2. Все дети, молодежь и люди среднего возраста массово переболеют, выработают коллективный иммунитет.
3. Коллективный иммунитет детей, молодежи и людей среднего возраста спасет стариков.
В итоге
1. Экономика таки просела, хотя и не критично.
2. Переболело официально 0,8% насклкния. Для коллективного иммунитета надо раз в 90 больше, а заболеваемость низкая.
3. Старики довольно нехило помирали.
Итого, только по первому пункту результат на 4 с минусом, по остальным - двойка.
И этот показатель постоянно идет вниз, если отслеживать его почаще. Был период (в мае кажется), когда пошли понемногу вверх и вышли почти на 3%, но потом стабильно процент смертности (да, мизерными цифрами) уходит вниз.