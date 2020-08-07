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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: Степанов стверджує, що не закликав закривати церкви через коронавірус

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Когда уже уберут эту зелёную мразь.
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07.08.2020 09:35 Відповісти
Сатана Степанов пусть расскажет про ребенка из Луцка, которому на третий день жизни всобачили прививку от гепатита Б и он сейчас в коме, а родился здоровым. И ему шьют коронавирус, ублюдки. Этого Степанова и Ляшка за такие дела , за то, что делают вакцинацию новорожденным в пандемию, которую сами объявили, нужно садить в тюрьму на пожизненно. Зеленые мрази.
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07.08.2020 09:59 Відповісти
,,за порохом и Бог тянул ,не посылал ни корону на украинский народ ни "зеленый манипулятор" к нему
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07.08.2020 10:01 Відповісти
 
 