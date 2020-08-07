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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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Максим Атаманюк #439819
показати весь коментар07.08.2020 09:35 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Лариса #401376
показати весь коментар07.08.2020 09:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар07.08.2020 10:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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