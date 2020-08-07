РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4148 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
1 697 4

Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте: Степанов утверждает, что не призывал закрывать церкви из-за коронавируса

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4915) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Когда уже уберут эту зелёную мразь.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:35 Ответить
Сатана Степанов пусть расскажет про ребенка из Луцка, которому на третий день жизни всобачили прививку от гепатита Б и он сейчас в коме, а родился здоровым. И ему шьют коронавирус, ублюдки. Этого Степанова и Ляшка за такие дела , за то, что делают вакцинацию новорожденным в пандемию, которую сами объявили, нужно садить в тюрьму на пожизненно. Зеленые мрази.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:59 Ответить
,,за порохом и Бог тянул ,не посылал ни корону на украинский народ ни "зеленый манипулятор" к нему
показать весь комментарий
07.08.2020 10:01 Ответить
 
 