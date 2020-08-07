Дев'ять областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 7 серпня 9 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передачею вірусу, рівень можливостей лікувальної мережі, установ епідеміологічного профілю та системи охорони здоров'я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дозволяють контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

У разі відповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для посилення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збирається і приймає рішення про посилення протиепідемічних заходів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у регіоні з широким поширенням COVID-19 кожні три дні аналізує епідемічну ситуацію в регіоні, розглядає питання посилення протиепідемічних заходів.

Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути скасовано не раніше ніж через сім днів із дня його прийняття з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

До ослаблення карантину не готові: Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Харківська, Чернігівська та Чернівецька області.

