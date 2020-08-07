Украинских журналистов Ромалийскую и Гребенюка задержали в Минске

В отеле "Минск" в столице Беларуси задержали трех корреспондентов телеканала "Настоящее время" - Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Их везут в Московский РУВД Минска.

Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России.

Причина задержания на этот момент неизвестна. Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента "Настоящего Времени" в Беларуси Романа Васюковича сейчас заблокированы.

