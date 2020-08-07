УКР
Українських журналістів Ромалійську і Гребенюка затримали в Мінську

Українських журналістів Ромалійську і Гребенюка затримали в Мінську

У готелі "Мінськ" у столиці Білорусі затримали трьох кореспондентів телеканалу "Настоящее время" - Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка та Івана Гребенюка. Їх везуть до Московського РУВС Мінська.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Настоящее время".

Ромалійська і Гребенюк є громадянами України, Баранюк - громадянин Росії.

Причина затримання на даний момент невідома. Телефони трьох затриманих і власного кореспондента "Настоящего Времени" в Білорусі Романа Васюковича зараз заблоковані.

Топ коментарі
+30
Учредители Настоящего Времени Голос Америки и Радио Свобода.
Вещает из Праги.
Я иногда смотрю. Нравится то, что журналисты не делают выводы, как на парашке, а только освещают события.
07.08.2020 18:41 Відповісти
+15
Хотели очернить самые честные в мире выборы, вот скотыняки!!
07.08.2020 18:35 Відповісти
+13
Ему изо всех сил надо победить сейчас, остальное для него второстепенно. С чей помощью победить-ему неважно. Так что он сейчас может обещать золотые горы и нести любой бред.
07.08.2020 18:41 Відповісти
Логічно знайти стрєлочніка, певно цар дав ЦУ наробить шухеру, а бояри облажались)
07.08.2020 18:59 Відповісти
та саня всегда скользом, который год уже.
07.08.2020 18:56 Відповісти
не надо бы так с саней, как шо - сразу журналисты.....
а ему всего то преизбраться бы, да мальца он подтятнуть, до должностей высоких высоких допихать, брательника вовку за брата старшого почитать научить - дел тьма короче...
07.08.2020 18:53 Відповісти
Может и арестовал но журналистов той страны в которой задержали его людей.))
07.08.2020 19:04 Відповісти
Пардон, я прочитал, что в России задержали - сказывается жара и коронавирус.
Если это в Беларуси, то там не так всё однозначно.
07.08.2020 19:07 Відповісти
Останній бульбашський тренд,Госдеп припинив обсцикати під"їзди в Московіі, а почав справляти потреби в Бульбоніі !!))
07.08.2020 19:14 Відповісти
Бульбония-это что. Это ты так Беларусь называешь?(
07.08.2020 19:23 Відповісти
Ні, не завжди,все залежить від того хто є хто!! Є беларуси,сябри та сябровки , а є бульбаши!! Аналогічно з Україною , є хохли, з ковбасною ідеологією, хворі на маячню "Русского мира" і є українці,свідомі громадяни України !!))
07.08.2020 19:29 Відповісти
Я просмотрел твоих друзей,кого знаю-порядочные люди.Поэтому и удивлен был,без напора.Обычно Зебилы и лапти провоцируют так,но я касательно Украины себе не позволяю отвечать тем же.Лично доношу.Слава Украине!!!
07.08.2020 19:46 Відповісти
Живе Беларусь!!! Сябро , страшніше за московских вошей ,як для Беларусі ,це беларуські гнидивід московських вошей !! Вони з середини знесилюют суверенну Беларусь!! Наслідки богатовікової асиміляціі беларусів москвітами це велика і реальна загроза суверенітету Беларусі !!))
07.08.2020 19:52 Відповісти
Гниды появляются от смешанных браков с маланскими красными комиссарами.
Пользуются тем, что язык выучили, волосы русые, глаза зелёные, а менталитет не спрячешь.
07.08.2020 20:34 Відповісти
Гниди з"являються через ковбасну ідеологію , через життєве кредо-"Акакаяразница" !!)))
07.08.2020 20:40 Відповісти
Може бути чорнявим ,"карії очі .чорниє брови ", а в голові кисіль "Русского мира" та ковасний цінник -2р.20 к. і какаяразницанакакомязикегаварить!!!)))
07.08.2020 20:58 Відповісти
**ковбасний цінник--перепрошую !!))
07.08.2020 20:59 Відповісти
что-то я неадекватных людей с зелеными глазами вообще не встречал
07.08.2020 21:40 Відповісти
У Лукашенко мания преследования или уже шизофрения?
07.08.2020 19:05 Відповісти
Параноїдальна шизофренія,з маячнею "Русского мира" !! Богаторічна панівна ідеологія Московіі !!))
07.08.2020 19:11 Відповісти
Второе и уже давно.
07.08.2020 19:15 Відповісти
У Лукашенко критические дни. Это возрастное.
07.08.2020 19:08 Відповісти
звонила в Беларусь, люди прям против Лукашенко настроены. Проиграет наверное Тихановской.
Оно и к лучшему, перемены начнутся.
07.08.2020 19:09 Відповісти
Питання в який бік, зміни ???))))
07.08.2020 19:15 Відповісти
Зачем звонить, я и так могу сказать, что нет тут никакого массового осознанного понимания, что надо сейчас сделать, стремаются многие, что их могут тупол использовать, а потом свою линию загнут и них..я не сделаешь. А так, конечно, есть такие, кто готов рискануть.
07.08.2020 20:28 Відповісти
То так, рівень свідомості у беларусів, нажаль, на богато нижчий ніж у українців!!))
07.08.2020 20:44 Відповісти
Без обид, но на ваше мнение тут точно мало кто ориентируется, как и на российское, стремаются люди олигархов у власти.
07.08.2020 20:51 Відповісти
Чому я маю ображатись, кожен власне жито молотить !!))
07.08.2020 21:08 Відповісти
Не ссы, каждый мульенер мечтает стать мульядером, воровать будут ещё огалтелее)))
Но не это важно, у вас тут сложная ситуация, или Лука станет лигитимным в Ростове, или ваши девицы попросят братской помощи или прикорытники устроят АнтиМайдан и попросят той же помощи.
Короче, без братушек это мероприятие точно не обойдется.
Такие шансы бывают один раз в 26 лет)
07.08.2020 21:08 Відповісти
Я бував в Беларусі, мій двоюрідний брат живе в Гродно,а його мати, моя тітка живе в Свіслочі !! То я розумію що таке беларуси !!))
07.08.2020 21:12 Відповісти
А разве они уже не у власти, только вот есть олигархи, что не скрывают, что они олигархи. А у нас подпольные Корейки, нап.....ли бабла, лижут задницу сцарю и пока лижут и выполняют все его указивки живут и хрен не стучат. Но они правда для сцаря, как для борцов с наркотой мелкие сошки распостранители этой дури, нужно выполнить план ( показать народу ) борьбу с преступностью и коррупцией пожалуйте ребята в лапы на растерзание.
08.08.2020 09:44 Відповісти
там декоммунизацией еще не пахло, советский народ в массе
07.08.2020 23:35 Відповісти
Українських журналістів Ромалійську і Гребенюка затримали в Мінську - Цензор.НЕТ 1628
07.08.2020 19:09 Відповісти
Обещал отдать террористов, вместо этого задержал журналистов. Ай да батька
07.08.2020 19:10 Відповісти
а я в этом и не сомневался. гандон усатый вас продаст и купит! и еще я нисколько не сомневаюсь в том что в итоге вы будете рашкиной губернией и будет у вас царем плешивый подполковник кгб в отставке.....
07.08.2020 19:15 Відповісти
так не хватает на ОБМЕН У БУБОЧКИ И ХУ..ЛО 100 НА 100 ВОТ И ДОБИРАЮТ НЕДОСТАЧУ.... журналюшек подстилочных таксистов боевиков старушек матерей убийц никто реально менять реальных военнопленных не собирается а картинку Раша ТВ и Говно +Говно надо же сделать
07.08.2020 19:34 Відповісти
А Ромалійська яким боком до ваших визначень
07.08.2020 22:30 Відповісти
Гандон и вас продаст а потом купит. Он же гандон...это главное.
07.08.2020 19:38 Відповісти
уже!! он зельцу обещал вагнеровцев воевавших в лугандоне отдать в Украину для осуждения. а после разговора с путлером сегодня, уже никто никого не отдает.мало того уже и наших журналюг в минске арестовал..... гандон ваш батька и куйловская подстилка.... как вы его шестой раз терпеть будете? заведет он вас под цугундер куйла!
07.08.2020 21:52 Відповісти
на всю голову советский, бяда сябрам
07.08.2020 23:36 Відповісти
Інтересно - Лукашенко читає Цензор?
07.08.2020 19:13 Відповісти
Читает его прикорытный оац
07.08.2020 19:16 Відповісти
ага. и обозреватель с укрправдой тоже! он читать не умеет. у него для этого специально обученные люди из кгб есть.....
07.08.2020 19:18 Відповісти
гордон можешь теперь своим интервью с усатым гандоном подтереться! все что он тебе наговорил это киздеж и неправда.... его сегодняшний разговор с путлером итарест наших журналистов показал какие мы с белорашкой "братья и сестры". этому гандону с усиками только путлер и нужен, все остальное лицемерие и фарисейство. конклюжн - никогда не верьте друзьям путлера и рашистов!!!!!!!!!!
07.08.2020 21:58 Відповісти
как то насрать на дешёвку лысого Гандона...
На данный момент Лукашенко лучший вариант и для Беларуси, и для Украины.

Но - быдло на то и тупое быдло - и выберет нужного для путена...
07.08.2020 22:16 Відповісти
Да да, что делать. На работу переться как все, а не в бассейне плескаться, в хоккейчик играть, массажики оздоровительные принимать, а вечерком после работы на сотках своих огурчики полить, грядки прополоть, а завтра опять по кругу. А то видишь ли привык за 26 лет к сладкой жизни.Сам своим помелом метёт, что держится за кресло посиневшими руками
08.08.2020 09:53 Відповісти
Ещё один в братья лезет
07.08.2020 19:18 Відповісти
Лукашенко не может и дня прожить
без потверждения того что он ипанутый
..на всю голову колхозник
07.08.2020 19:28 Відповісти
Гриба где украли ? Этих журналистов взяли в заложники . Это БАНДА как еще обьяснять ?
07.08.2020 19:47 Відповісти
А Гордон то вернулся, ох батька не тех ты садишь)
07.08.2020 19:55 Відповісти
Хтоб цю потвору скізділ !!))
07.08.2020 19:59 Відповісти
Два украинца и один кацап в одной компании.
Не такой руzzкий?

"Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк - гражданин России.'

Источник: https://censor.net.ua/n3212556
07.08.2020 20:08 Відповісти
Все ОК, лише один косяк-"русскоязичний" !!))
07.08.2020 20:18 Відповісти
у Празі штаб-квартира радіо "Свобода", а "Настоящее время" їх відеопродакшен
наслідки будуть https://www.svoboda.org/a/30771880.html
07.08.2020 22:52 Відповісти
новое время это неукраинское издание по своему содержанию и по форме.
07.08.2020 20:33 Відповісти
"Настоящее время" - міжнародний російськомовний телеканал з редакцією у Празі, медіа-проєкт Радіо «Свобода» за участі «Голосу Америки». Офіційне цілодобове мовлення розпочав 7 лютого 2017 року. Доступний на кабельних, супутникових і цифрових платформах[.
Телеканал фінансується Конгресом США через Раду керуючих з питань мовлення. Згідно концепції, завданням каналу є «просування демократичних цінностей та інститутів».
Де тут Україна? Нехай США і визволяє свої гратоїдів.
07.08.2020 20:34 Відповісти
про взрыв бубочка сразу обеспокоился, а тут опять ноль на массу
07.08.2020 21:00 Відповісти
коцапы попросили пополнить обменный фонд, а этот рад стараться. вот и все заверения про дружбу
07.08.2020 21:01 Відповісти
Неповна інформація. Важливо знати з кишені якого благородного дона журналісти отримують зарплату і командировочні і що цей благородний дон збирається робити з народом Білорусі, отримавши там владу замість Лукашенка.
Українських журналістів Ромалійську і Гребенюка затримали в Мінську - Цензор.НЕТ 2032
07.08.2020 21:14 Відповісти
Настоящее время - міжнародний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російськомовний телеканал з редакцією у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Празі , медіа-проєкт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB Радіо «Свобода» за участі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 «Голосу Америки» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-1 [1] . Офіційне цілодобове мовлення розпочав https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 7 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 року. Доступний на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F кабельних , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F супутникових і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F цифрових платформахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-reuters-2 [2] .
Телеканал фінансується https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгресом США через Раду керуючих з питань мовленняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-current-3 [3] . Згідно концепції, завданням каналу є «просування демократичних цінностей та інститутів»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-current-3 [3] .
Депутати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Держдуми пропонують закрити телеканал «Настоящее время», який «ігнорує російську норму про маркування ефіру для каналів, які отримали статус іноземного агента»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-9 [9] .

Так що бацька напоровся голою сракою на ржавий гвоздь
07.08.2020 22:25 Відповісти
Демократические ценности находятся в остром противоречии с демографическими. Как и положено чертовщине.
07.08.2020 22:52 Відповісти
Хата скраю = https://www.youtube.com/watch?v=YSrPiU-FWes&lc=z22wgl1aezyuw1jmhacdp435cbi3ueq2wtixffkan0pw03c010c.1594976362329469
07.08.2020 22:59 Відповісти
