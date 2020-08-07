Українських журналістів Ромалійську і Гребенюка затримали в Мінську

У готелі "Мінськ" у столиці Білорусі затримали трьох кореспондентів телеканалу "Настоящее время" - Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка та Івана Гребенюка. Їх везуть до Московського РУВС Мінська.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Настоящее время".

Ромалійська і Гребенюк є громадянами України, Баранюк - громадянин Росії.

Причина затримання на даний момент невідома. Телефони трьох затриманих і власного кореспондента "Настоящего Времени" в Білорусі Романа Васюковича зараз заблоковані.

