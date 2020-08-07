Українських журналістів Ромалійську і Гребенюка затримали в Мінську
У готелі "Мінськ" у столиці Білорусі затримали трьох кореспондентів телеканалу "Настоящее время" - Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка та Івана Гребенюка. Їх везуть до Московського РУВС Мінська.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Настоящее время".
Ромалійська і Гребенюк є громадянами України, Баранюк - громадянин Росії.
Причина затримання на даний момент невідома. Телефони трьох затриманих і власного кореспондента "Настоящего Времени" в Білорусі Романа Васюковича зараз заблоковані.
а ему всего то преизбраться бы, да мальца он подтятнуть, до должностей высоких высоких допихать, брательника вовку за брата старшого почитать научить - дел тьма короче...
Если это в Беларуси, то там не так всё однозначно.
Пользуются тем, что язык выучили, волосы русые, глаза зелёные, а менталитет не спрячешь.
Оно и к лучшему, перемены начнутся.
Но не это важно, у вас тут сложная ситуация, или Лука станет лигитимным в Ростове, или ваши девицы попросят братской помощи или прикорытники устроят АнтиМайдан и попросят той же помощи.
Короче, без братушек это мероприятие точно не обойдется.
Такие шансы бывают один раз в 26 лет)
На данный момент Лукашенко лучший вариант и для Беларуси, и для Украины.
Но - быдло на то и тупое быдло - и выберет нужного для путена...
без потверждения того что он ипанутый
..на всю голову колхозник
Не такой руzzкий?
"Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк - гражданин России.'
наслідки будуть https://www.svoboda.org/a/30771880.html
Телеканал фінансується Конгресом США через Раду керуючих з питань мовлення. Згідно концепції, завданням каналу є «просування демократичних цінностей та інститутів».
Де тут Україна? Нехай США і визволяє свої гратоїдів.
Телеканал фінансується https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгресом США через Раду керуючих з питань мовленняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-current-3 [3] . Згідно концепції, завданням каналу є «просування демократичних цінностей та інститутів»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-current-3 [3] .
Депутати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Держдуми пропонують закрити телеканал «Настоящее время», який «ігнорує російську норму про маркування ефіру для каналів, які отримали статус іноземного агента»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-9 [9] .
Так що бацька напоровся голою сракою на ржавий гвоздь