НСЖУ обеспокоен задержанием украинских журналистов в Минске
Национальный союз журналистов Украины обеспокоен задержанием в Минске украинских журналистов Ирины Ромалийской и Ивана Гребенюка.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава НСЖУ Сергей Томиленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, известные украинские журналисты, и их коллега из России Юрий Баранюк освещают ход избирательной кампании в Беларуси для большой аудитории телеканала НВ. Выполнения профессиональных обязанностей - это не преступление, а норма", - сказано в сообщении.
"НСЖУ призывает белорусские власти уважать права журналистов и СМИ. Ожидаем оперативной информации о судьбе наших коллег и надеемся, что их свободу не будут ограничивать", - добавил Томиленко.
НСЖУ проинформировала о задержании в Минске украинских журналистов Европейскую федерацию журналистов.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".
Консульство Украины в Беларуси знает о задержании и предпринимает шаги для того, чтобы журналистов освободили.
