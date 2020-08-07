РУС
Новости
1 055 12

НСЖУ обеспокоен задержанием украинских журналистов в Минске

Национальный союз журналистов Украины обеспокоен задержанием в Минске украинских журналистов Ирины Ромалийской и Ивана Гребенюка.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава НСЖУ Сергей Томиленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, известные украинские журналисты, и их коллега из России Юрий Баранюк освещают ход избирательной кампании в Беларуси для большой аудитории телеканала НВ. Выполнения профессиональных обязанностей - это не преступление, а норма", - сказано в сообщении.

"НСЖУ призывает белорусские власти уважать права журналистов и СМИ. Ожидаем оперативной информации о судьбе наших коллег и надеемся, что их свободу не будут ограничивать", - добавил Томиленко.

НСЖУ проинформировала о задержании в Минске украинских журналистов Европейскую федерацию журналистов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".

Консульство Украины в Беларуси знает о задержании и предпринимает шаги для того, чтобы журналистов освободили.

Топ комментарии
+2
Лука...
07.08.2020 20:26 Ответить
+1
Глубоко обеспокоен или так себе?
07.08.2020 20:17 Ответить
+1
интересно... Вава позвонит Луке? поинтересоваться...(и возьмет ли Лука трубку? ))))
07.08.2020 20:22 Ответить
Глубоко обеспокоен или так себе?
07.08.2020 20:17 Ответить
интересно... Вава позвонит Луке? поинтересоваться...(и возьмет ли Лука трубку? ))))
07.08.2020 20:22 Ответить
Лавка розповість про вагнерівців та почне брехати про співпрацю з Україною.
07.08.2020 20:25 Ответить
Лука...
07.08.2020 20:26 Ответить
так точно... і буде
07.08.2020 20:27 Ответить
вава по пятницам занят - раньше среды если трубку поднимет? - разговор будет о зеленых муравьях-пришельцах, которые унижтожают картошку почище колорада.
07.08.2020 20:29 Ответить
Звичайно, що Бєларусь є тоталітарною провінцією ******** імперії російської федерації. Журналісти, які туди їхали повинні були добре розуміти ризики знаходження в анклаві цього Мордору.
07.08.2020 20:24 Ответить
А Україна вільна демократична? При доходах менше 2000 у.о. всі режими є тоталітарні чи автократичні, хоч їх можете назвати як завгодно. Тому Україна такаж автократія як і Білорусь.
07.08.2020 22:11 Ответить
... может КГБ усмотрело завуалированный посыл тех журналистов в пропаганде майдана?
07.08.2020 20:36 Ответить
Стурбований ситуацією.
07.08.2020 20:52 Ответить
Обеспокоен МИД. Сильно? А озабочен?
07.08.2020 21:32 Ответить
 
 