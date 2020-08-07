НСЖУ обеспокоен задержанием украинских журналистов в Минске

Национальный союз журналистов Украины обеспокоен задержанием в Минске украинских журналистов Ирины Ромалийской и Ивана Гребенюка.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава НСЖУ Сергей Томиленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, известные украинские журналисты, и их коллега из России Юрий Баранюк освещают ход избирательной кампании в Беларуси для большой аудитории телеканала НВ. Выполнения профессиональных обязанностей - это не преступление, а норма", - сказано в сообщении.

"НСЖУ призывает белорусские власти уважать права журналистов и СМИ. Ожидаем оперативной информации о судьбе наших коллег и надеемся, что их свободу не будут ограничивать", - добавил Томиленко.

НСЖУ проинформировала о задержании в Минске украинских журналистов Европейскую федерацию журналистов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".

Консульство Украины в Беларуси знает о задержании и предпринимает шаги для того, чтобы журналистов освободили.

