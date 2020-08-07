НСЖУ стурбована затриманням українських журналістів у Мінську

Національна спілка журналістів України стурбована затриманням у Мінську українських журналістів Ірини Ромалійської та Івана Гребенюка.

Про це повідомив у Фейсбуці голова НСЖУ Сергій Томіленко.

"Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк, відомі українські журналісти, і їхній колега з Росії Юрій Баранюк висвітлюють хід виборчої кампанії в Білорусі для великої аудиторії телеканалу НВ. Виконання професійних обов'язків - це не злочин, а норма", - сказано в повідомленні.

"НСЖУ закликає білоруську владу поважати права журналістів і ЗМІ. Очікуємо оперативної інформації про долю наших колег і сподіваємося, що їхньої свободи не обмежуватимуть", - додав Томіленко.

НСЖУ поінформувала про затримання в Мінську українських журналістів Європейську федерацію журналістів.

Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".

Консульство України в Білорусі знає про затримання і робить кроки для того, щоб журналістів звільнили.

