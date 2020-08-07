УКР
НСЖУ стурбована затриманням українських журналістів у Мінську

Національна спілка журналістів України стурбована затриманням у Мінську українських журналістів Ірини Ромалійської та Івана Гребенюка.

Про це повідомив у Фейсбуці голова НСЖУ Сергій Томіленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк, відомі українські журналісти, і їхній колега з Росії Юрій Баранюк висвітлюють хід виборчої кампанії в Білорусі для великої аудиторії телеканалу НВ. Виконання професійних обов'язків - це не злочин, а норма", - сказано в повідомленні.

"НСЖУ закликає білоруську владу поважати права журналістів і ЗМІ. Очікуємо оперативної інформації про долю наших колег і сподіваємося, що їхньої свободи не обмежуватимуть", - додав Томіленко.

НСЖУ поінформувала про затримання в Мінську українських журналістів Європейську федерацію журналістів.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".

Консульство України в Білорусі знає про затримання і робить кроки для того, щоб журналістів звільнили.

Також на Цензор.НЕТ: Консульство України в Білорусі намагається допомогти українським журналістам

Білорусь (8076) журналістика (1807) затримання (4379) НСЖУ (52) Мінськ (830) Ромалійська Ірина (418) Томіленко Сергій (9)
Топ коментарі
+2
Лука...
07.08.2020 20:26 Відповісти
+1
Глубоко обеспокоен или так себе?
07.08.2020 20:17 Відповісти
+1
интересно... Вава позвонит Луке? поинтересоваться...(и возьмет ли Лука трубку? ))))
07.08.2020 20:22 Відповісти
07.08.2020 20:17 Відповісти
07.08.2020 20:22 Відповісти
Лавка розповість про вагнерівців та почне брехати про співпрацю з Україною.
07.08.2020 20:25 Відповісти
Лука...
07.08.2020 20:26 Відповісти
так точно... і буде
07.08.2020 20:27 Відповісти
вава по пятницам занят - раньше среды если трубку поднимет? - разговор будет о зеленых муравьях-пришельцах, которые унижтожают картошку почище колорада.
07.08.2020 20:29 Відповісти
Звичайно, що Бєларусь є тоталітарною провінцією ******** імперії російської федерації. Журналісти, які туди їхали повинні були добре розуміти ризики знаходження в анклаві цього Мордору.
07.08.2020 20:24 Відповісти
А Україна вільна демократична? При доходах менше 2000 у.о. всі режими є тоталітарні чи автократичні, хоч їх можете назвати як завгодно. Тому Україна такаж автократія як і Білорусь.
07.08.2020 22:11 Відповісти
... может КГБ усмотрело завуалированный посыл тех журналистов в пропаганде майдана?
07.08.2020 20:36 Відповісти
Стурбований ситуацією.
07.08.2020 20:52 Відповісти
Обеспокоен МИД. Сильно? А озабочен?
07.08.2020 21:32 Відповісти
 
 