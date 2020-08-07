При Минреинтеграции создана Комиссия по обеспечению украинского вещания на оккупированные Крым и Донбасс

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины создало Комиссию по вопросам стабильного функционирования национального телевидения и радиовещания на оккупированных территориях и приграничных территориях Украины.

Комиссию возглавил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников. Основной задачей комиссии будет обеспечения взаимодействия органов власти по вопросам украинского вещания на оккупированные Крым и Донбасс.

Как заявила секретарь Комиссии Юлия Лапутина, по имеющейся в министерстве информации, на временно оккупированных территориях более половины граждан вообще не имеет доступа к украинским телеканалам и интернет-сайтам.

"Поэтому одним из наших первоочередных задач будет возвращение жителей временно оккупированных территорий в политическую, культурную и общественную жизнь Украины. Государство применяет все технологии для обеспечения граждан отечественным вещанием, воплощая стратегию информационной реинтеграции оккупированных территорий", - добавила Лапутина.

Комиссия является постоянно действующим экспертным совещательным органом.