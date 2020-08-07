РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
При Минреинтеграции создана Комиссия по обеспечению украинского вещания на оккупированные Крым и Донбасс

При Минреинтеграции создана Комиссия по обеспечению украинского вещания на оккупированные Крым и Донбасс

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины создало Комиссию по вопросам стабильного функционирования национального телевидения и радиовещания на оккупированных территориях и приграничных территориях Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Комиссию возглавил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников. Основной задачей комиссии будет обеспечения взаимодействия органов власти по вопросам украинского вещания на оккупированные Крым и Донбасс.

Как заявила секретарь Комиссии Юлия Лапутина, по имеющейся в министерстве информации, на временно оккупированных территориях более половины граждан вообще не имеет доступа к украинским телеканалам и интернет-сайтам.

"Поэтому одним из наших первоочередных задач будет возвращение жителей временно оккупированных территорий в политическую, культурную и общественную жизнь Украины. Государство применяет все технологии для обеспечения граждан отечественным вещанием, воплощая стратегию информационной реинтеграции оккупированных территорий", - добавила Лапутина.

Комиссия является постоянно действующим экспертным совещательным органом.

информационная война (680) Крым (26472) Донбасс (26966) Министерство реинтеграции (278)
Та ви спочатку, в Україні забезпечте українське мовлення.
Позакривайте нарешті оті 73,22% сепарські ************* тв - канали.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:14 Ответить
Яка реінтеграція?
показать весь комментарий
07.08.2020 21:17 Ответить
-
На тимчасово захоплених кремлем територіях Донецької та Луганської областей влада окупантів злочинно скасовує вивчення української мови в школах "бандитської резервації лугандонії - ордло"! У всіх школах на цих окупованих кремлем територіях. А так точно було і в тимчасово окупованому Криму, де тепер вже немає жодної української школи, батькам учнів масово роздають роздруковані заяви, і жорстко вимагають від них що вони повинні наполегливо вимагати звільнити свою дитину від вивчення ніби чужої української мови. І паралельно в унісон окупантам і терористам - колаборантам також і наша рідна українська мова як і громадянство стали не в пошані і для продажної зграї про-кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів при їх антиукраїнській владі. За винищення української мови ( Закону) виступають продажні про-кремлівські холуї -виродки як в антиукраїнському лігві ОП так і вороже Україні керівництво ЗРади. Принаймні страшна загроза винищення нашої рідної мови буде завжди, аж поки Український народ дозволить бути їм Юдам при такій антиукраїнській владі. І не змете їх продажних виродків яничар кремля, геть на хліба в паРашу, на забезпечення )(уйла к ЗЕКУ.
-
показать весь комментарий
07.08.2020 23:27 Ответить
Для того что бы вещать каналы мертветчука: 112, zik, news one, а так же наш, интер?
показать весь комментарий
08.08.2020 01:00 Ответить
одни вышки строили для аналогового тв, а затем его ликвидировали, теперь следующие начнут бабло стричь, ржу не могу.
показать весь комментарий
08.08.2020 12:12 Ответить
 
 