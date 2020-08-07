РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5114 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 624 25

Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны", украинцам въезд все еще запрещен

Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны", украинцам въезд все еще запрещен

Европейский союз обновил список третьих стран, резиденты которых могут посещать страны — члены ЕС. Украины в новом списке нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Совета Европы.

Список стран снова сократили, исключив из него Марокко.

На данный момент в ЕС могут въезжать резиденты таких стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС откроет границы украинцам не ранее конца сентября, - вице-премьер Стефанишина

Автор: 

карантин (16729) Евросоюз (17599) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Зараз пандемію використовують в політичних цілях, а Україна при зевладі не викликає довіри.
показать весь комментарий
07.08.2020 22:44 Ответить
+5
А где там "чемпионы мира по борьбе с коронавирусом"? Все кубок обмывают?
показать весь комментарий
07.08.2020 22:50 Ответить
+4
...если каждый день нужные цифры по коронавирусу будут спускать с Банковой, это будет длиться вечность. Заигрались уже.
показать весь комментарий
07.08.2020 22:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз пандемію використовують в політичних цілях, а Україна при зевладі не викликає довіри.
показать весь комментарий
07.08.2020 22:44 Ответить
Интересно, как было бы сейчас, если бы Петя остался у власти ? И шо вы тут бубнили бы
показать весь комментарий
08.08.2020 10:59 Ответить
Порох дискредитировал Украину так, что одной каденцией для Зе необойтись.
показать весь комментарий
08.08.2020 13:24 Ответить
...если каждый день нужные цифры по коронавирусу будут спускать с Банковой, это будет длиться вечность. Заигрались уже.
показать весь комментарий
07.08.2020 22:48 Ответить
А где там "чемпионы мира по борьбе с коронавирусом"? Все кубок обмывают?
показать весь комментарий
07.08.2020 22:50 Ответить
Треба в власний туризм вкладувати
показать весь комментарий
07.08.2020 22:50 Ответить
Шо, начнем строить собственный Колизей, Лувр и Печерско-Эйфельовую башню? Или сафари-туры по Донбасу "Попади в кого-нибудь, кто не спрятался" Зеленая поросль похоже больше ничего придумать не может, хотя видать недоучки криворожские не знают, шо по залежам железной руды, марганца и титана на одном из первых мест. Но те недра уже не наши - барыги уже все своим правнукам подарили...
показать весь комментарий
08.08.2020 08:34 Ответить
Барыги гиперлупы строили, а не какой-то там туризм))
показать весь комментарий
08.08.2020 13:16 Ответить
Вся справа в тому що треба щоб Україна сама розвивала туризм
показать весь комментарий
07.08.2020 22:52 Ответить
Запросы содержателей украинских отелей на Черном море и в Карпатах, очень мотивируют граждан!
показать весь комментарий
07.08.2020 22:54 Ответить
Туристам отели не нужны.
Туристу нужна электричка, рюкзак, консервы и гитара.
А отели нужны ********** всякой.
показать весь комментарий
07.08.2020 23:55 Ответить
Европейцу - отель. Нищеброду - рюкзак. И все счастливы.
показать весь комментарий
08.08.2020 13:28 Ответить
Ты намекаешь на мышебратьев из за поребрика ? Нахъ . нужно -скажем дружно .Меньше кацапского быдла -чище Черное море , народная примета .
показать весь комментарий
07.08.2020 23:15 Ответить
Из камеры повышенного комфорта в Бердычиве в камеру повышенного комфорта в Бердянске!
Нууу тупые - всех у тюрьмы и продавать билеты в столовую, баню, туалет и дрим-туры на неделю в камеру повышенного комфорта с телевизором.
И ввести новые купюры - одна почка, полпечени, поллитра крови...
показать весь комментарий
08.08.2020 08:38 Ответить
Цікаво звучить оте "всьоїщьо"...
Так само, як повідомлення наших санепідеміків, які щодня намагаються вгадати, у скількох областях не можна запроваджувати послаблення, або креативні заголовки наших славних новинярів, які бадьоро сповіщають про черговий АНТИрекорд і, як так далі піде, незабаором дійдуть до ДЕрекордизації.
показать весь комментарий
07.08.2020 22:59 Ответить
А в кндр вируса вообще НЕТ ! Так их Великий вождь прямо и объявил . И на каком месте по этому индексу кндр ? В смысле выше вашей паРашки или еще нет ? Я бы рашку засунул поглубже и ввел с ней визовый режим но наша ,,ылита" против , причем не важно какой она политической раскраски
показать весь комментарий
07.08.2020 23:12 Ответить
Визовый режим надо было ввести ещё в 2014-м году. Ладно Петя, но почему Зеленский этого не сделал до сих пор ?
показать весь комментарий
08.08.2020 11:00 Ответить
По той же причине что и Петро Мальдивыч .... Бо вони -,,НЕ становлять для нас міграційної небезбеки !! " Шах и мат вам скептики . И пофиг там что война идет или АТО ....простенько и со вкусом .И супермаркеты украинские набиты под завязку залепушным кацапским ,,евробрендом " особенно супермаркеты бытовой техники . Война войной , а нашим барыгам нужно содержать свои маетки и учить деток и отдыхать в Европе за что то
показать весь комментарий
08.08.2020 17:22 Ответить
Євросоюз оновив список країн "зеленої зони", українцям в'їзд усе ще заборонено - Цензор.НЕТ 3471
показать весь комментарий
07.08.2020 23:23 Ответить
Надо провести опрос - кто больше ведётся на этот развод - однотуровые, или зебилята.. это будет весьма вменяемым показателем...
показать весь комментарий
08.08.2020 03:42 Ответить
Син першого серпня поіхав працювати до Баваріі ..легально через фірму-посередника оформив папіри онлайн 400 єров і вуаля-вже працює...і ровера видали до роботи доізджати. і місто-казка....старовине 50 тис населення і робота не пильна-електроніка....а ви кажете не пускають!!! Хто хоче і з мізкмаи -того пускають і запрошують і гідну платню платять
показать весь комментарий
08.08.2020 08:35 Ответить
Молодец. Жаль, что такой умный парень не остался работать в Украине
показать весь комментарий
08.08.2020 17:22 Ответить
 
 