8 624 25
Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны", украинцам въезд все еще запрещен
Европейский союз обновил список третьих стран, резиденты которых могут посещать страны — члены ЕС. Украины в новом списке нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Совета Европы.
Список стран снова сократили, исключив из него Марокко.
На данный момент в ЕС могут въезжать резиденты таких стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности).
Топ комментарии
+6 Ali Hasan
показать весь комментарий07.08.2020 22:44 Ответить Ссылка
+5 А П #327143
показать весь комментарий07.08.2020 22:50 Ответить Ссылка
+4 Виталий Смирнов #464126
показать весь комментарий07.08.2020 22:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Туристу нужна электричка, рюкзак, консервы и гитара.
А отели нужны ********** всякой.
Нууу тупые - всех у тюрьмы и продавать билеты в столовую, баню, туалет и дрим-туры на неделю в камеру повышенного комфорта с телевизором.
И ввести новые купюры - одна почка, полпечени, поллитра крови...
Так само, як повідомлення наших санепідеміків, які щодня намагаються вгадати, у скількох областях не можна запроваджувати послаблення, або креативні заголовки наших славних новинярів, які бадьоро сповіщають про черговий АНТИрекорд і, як так далі піде, незабаором дійдуть до ДЕрекордизації.