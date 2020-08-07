Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны", украинцам въезд все еще запрещен

Европейский союз обновил список третьих стран, резиденты которых могут посещать страны — члены ЕС. Украины в новом списке нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Совета Европы.

Список стран снова сократили, исключив из него Марокко.

На данный момент в ЕС могут въезжать резиденты таких стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности).

