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Новости Коронавирус и карантин
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ЕС откроет границы украинцам не ранее конца сентября, - вице-премьер Стефанишина

ЕС откроет границы украинцам не ранее конца сентября, - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предполагает, что страны-члены Европейского Союза откроют границы для украинских туристов не ранее конца сентября.

Об этом она сообщила в интервью Obozrevatel TV, передает Цензор.НЕТ.

В частности, ее спросили, когда страны-члены ЕС отменят карантинные ограничения на путешествия для украинцев. По словам Стефанишиной, украинские дипломаты и Министерство здравоохранения максимально обеспечивают обмен данными и ведут индивидуальный диалог со странами-членами ЕС.

"Открытие этих границ не произойдет одномоментно для всех. Это будет постепенный процесс и, учитывая то, что весь мир ожидает вторую волну коронавируса, возможно, она будет, возможно, это будут определенные региональные вспышки, то ранее конца сентября о системности трудно говорить", - сказала вице-премьер.

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Напомним, 30 июня в Европейском Союзе в третий раз не внесли Украину в пересмотренный список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции. Как результат, украинцы минимум еще две недели не смогут свободно путешествовать по Европе.

Для того, чтобы страна попала в список, число новых заражений COVID-19 в ней за последние 2 недели должно быть ниже среднего показателя ЕС или близко к нему. Также должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев.

карантин (16729) Евросоюз (17272) Стефанишина Ольга нардеп (79) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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- Все правильно, - сказал Остап, - твердые и мягкие корма для скота. Но при чем же тут наш брат - художник? Не вижу никакой связи.(с)
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31.07.2020 15:18 Ответить
от мені цікаво, звідки вона про це знає??
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31.07.2020 15:24 Ответить
а тепер, коли нам малюють щодня по тисячі з гаком захворілих на ковід, то взагалі з якого б переляку Європа пускала українців до себе. Навмисно малють, щоб усі вдома сиділи?
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31.07.2020 15:25 Ответить
При зедебилах их могут вообще закрыть навсегда.
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31.07.2020 15:49 Ответить
Гарний привід згадати "досоєве процвітання ". Думав купити українців безвізом та дешевими квитками на літаки. Не вийшло.
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31.07.2020 16:19 Ответить
они же мастера спорта по ковиду, а мы в красной зоне...
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31.07.2020 17:40 Ответить
 
 