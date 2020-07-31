ЕС откроет границы украинцам не ранее конца сентября, - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предполагает, что страны-члены Европейского Союза откроют границы для украинских туристов не ранее конца сентября.

Об этом она сообщила в интервью Obozrevatel TV, передает Цензор.НЕТ.

В частности, ее спросили, когда страны-члены ЕС отменят карантинные ограничения на путешествия для украинцев. По словам Стефанишиной, украинские дипломаты и Министерство здравоохранения максимально обеспечивают обмен данными и ведут индивидуальный диалог со странами-членами ЕС.

"Открытие этих границ не произойдет одномоментно для всех. Это будет постепенный процесс и, учитывая то, что весь мир ожидает вторую волну коронавируса, возможно, она будет, возможно, это будут определенные региональные вспышки, то ранее конца сентября о системности трудно говорить", - сказала вице-премьер.

Читайте также: За сутки в Украине зафиксировали 1090 новых случаев COVID-19, умерли 20 человек, всего - 69 884 инфицированных. ИНФОГРАФИКА

Напомним, 30 июня в Европейском Союзе в третий раз не внесли Украину в пересмотренный список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции. Как результат, украинцы минимум еще две недели не смогут свободно путешествовать по Европе.

Для того, чтобы страна попала в список, число новых заражений COVID-19 в ней за последние 2 недели должно быть ниже среднего показателя ЕС или близко к нему. Также должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев.