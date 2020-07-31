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Новини Коронавірус і карантин
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ЄС відкриє кордони українцям не раніше кінця вересня, - віцепрем'єрка Стефанишина

ЄС відкриє кордони українцям не раніше кінця вересня, - віцепрем'єрка Стефанишина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина припускає, що країни-члени Європейського Союзу відкриють кордони для українських туристів не раніше кінця вересня.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Obozrevatel TV, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, її запитали, коли країни-члени ЄС скасують карантинні обмеження на подорожі для українців. За словами Стефанишиної, українські дипломати і Міністерство охорони здоров'я максимально забезпечують обмін даними і ведуть індивідуальний діалог з країнами-членами ЄС.

"Відкриття цих кордонів не відбудеться одномоментно для всіх. Це буде поступовий процес і, з огляду на те, що весь світ чекає на другу хвилю коронавірусу, можливо, вона буде, можливо, це будуть певні регіональні спалахи, то раніше кінця вересня про системність важко говорити", - сказала віцепрем'єрка.

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Нагадаємо, 30 червня в Європейському Союзі втретє не внесли Україну до переглянутого списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд у країни-члени ЄС у період пандемії коронавірусу. Як результат, українці щонайменше ще два тижні не зможуть вільно подорожувати Європою.

Для того, щоб країна потрапила до списку, кількість нових заражень COVID-19 у ній за останні 2 тижні має бути нижчою за середній показник ЄС або близька до нього. Також має спостерігатися стабільний або регресний тренд нових випадків.

Автор: 

карантин (18172) Євросоюз (13665) Стефанишина Ольга нардеп (85) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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- Все правильно, - сказал Остап, - твердые и мягкие корма для скота. Но при чем же тут наш брат - художник? Не вижу никакой связи.(с)
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31.07.2020 15:18 Відповісти
от мені цікаво, звідки вона про це знає??
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31.07.2020 15:24 Відповісти
а тепер, коли нам малюють щодня по тисячі з гаком захворілих на ковід, то взагалі з якого б переляку Європа пускала українців до себе. Навмисно малють, щоб усі вдома сиділи?
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31.07.2020 15:25 Відповісти
При зедебилах их могут вообще закрыть навсегда.
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31.07.2020 15:49 Відповісти
Гарний привід згадати "досоєве процвітання ". Думав купити українців безвізом та дешевими квитками на літаки. Не вийшло.
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31.07.2020 16:19 Відповісти
они же мастера спорта по ковиду, а мы в красной зоне...
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31.07.2020 17:40 Відповісти
 
 