ЄС відкриє кордони українцям не раніше кінця вересня, - віцепрем'єрка Стефанишина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина припускає, що країни-члени Європейського Союзу відкриють кордони для українських туристів не раніше кінця вересня.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Obozrevatel TV, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, її запитали, коли країни-члени ЄС скасують карантинні обмеження на подорожі для українців. За словами Стефанишиної, українські дипломати і Міністерство охорони здоров'я максимально забезпечують обмін даними і ведуть індивідуальний діалог з країнами-членами ЄС.

"Відкриття цих кордонів не відбудеться одномоментно для всіх. Це буде поступовий процес і, з огляду на те, що весь світ чекає на другу хвилю коронавірусу, можливо, вона буде, можливо, це будуть певні регіональні спалахи, то раніше кінця вересня про системність важко говорити", - сказала віцепрем'єрка.

Читайте також: Безвіз нікуди не зникне, але їздити в ЄС зможемо не раніше осені, - віцепрем'єрка Стефанишина

Нагадаємо, 30 червня в Європейському Союзі втретє не внесли Україну до переглянутого списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд у країни-члени ЄС у період пандемії коронавірусу. Як результат, українці щонайменше ще два тижні не зможуть вільно подорожувати Європою.

Для того, щоб країна потрапила до списку, кількість нових заражень COVID-19 у ній за останні 2 тижні має бути нижчою за середній показник ЄС або близька до нього. Також має спостерігатися стабільний або регресний тренд нових випадків.