6 717 43

Члена избирательного штаба Тихановской Смоленчука задержали вместе с женой

В Минске задержали доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Андрея Смоленчука и его супругу Жанну Мякиш. В воскресенье, 9 августа, он должен был работать на избирательном участке наблюдателем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.

Издание ссылается на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину. По ее словам, их задержали недалеко от выхода из офиса, причина задержания пока не известна. Сейчас задержанные находятся в РУВД Заводского района Минска.

6 августа была задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской; Мария Мороз была задержана на выходе из посольства Литвы.

Через некоторое время ее отпустили, а Министерство внутренних дел Беларуси опровергло информацию о задержании и заявило, что Мороз забирали в отделение милиции для разъяснительной беседы.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. В ЦИК зарегистрировали 5 кандидатов, в том числе действующего президента Александра Лукашенко.

+14
Насправді у білоруських виборах інтрига не в тому, прокремлівський, чи не прокремлівський кандидат пройде, а бацька, чи не бацька
вони там всі прокремлівські
08.08.2020 00:06 Ответить
+12
Откровенный фашизм, от усатого фюрера
08.08.2020 00:03 Ответить
+9
Пока в Беларуси не появится прозападный кандидат в президенты, Лукашенко лучший для Украины.
08.08.2020 00:25 Ответить
Уссатого похоже только кровью смоют.
08.08.2020 00:03 Ответить
Откровенный фашизм, от усатого фюрера
08.08.2020 00:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ltq-htXoPT4 https://www.youtube.com/watch?v=ltq-htXoPT4 В Минске в центре начались задержания велосипедистов

https://www.youtube.com/watch?v=Yir3-24g9ns https://www.youtube.com/watch?v=Yir3-24g9ns Минск. Человека вынесли из автозака. Его забрала скорая помощь.
08.08.2020 00:03 Ответить
Чи є в Бєларусі прозахідний кандидат у президенти.
08.08.2020 00:05 Ответить
нажаль...
08.08.2020 00:08 Ответить
чи правильніше сказати - натиснуль?))
08.08.2020 00:28 Ответить
А почему там должен прозападный или провосточный? Он должен быть пробелорусский, также как в Украине - проукраинский
08.08.2020 08:02 Ответить
зараз нема !
08.08.2020 16:35 Ответить
сегодня ты член штаба, а завтра - просто ... член, с женой
08.08.2020 00:06 Ответить
Насправді у білоруських виборах інтрига не в тому, прокремлівський, чи не прокремлівський кандидат пройде, а бацька, чи не бацька
вони там всі прокремлівські
08.08.2020 00:06 Ответить
Пока в Беларуси не появится прозападный кандидат в президенты, Лукашенко лучший для Украины.
08.08.2020 00:25 Ответить
напевно погоджусь
цього вже досить знаємо, а що там утнуть інші - ще більша загадка
08.08.2020 00:30 Ответить
Осталось только дождаться момента, когда типа оппозиция попросит путлера ввести войска
08.08.2020 00:33 Ответить
не появиться. Хіба що - в еміграції. Але його не зареєструють, по причині відсутності громадянства.
Нє, ще може появитися на кладовищі. Або в крематорії, на вибір.
08.08.2020 01:22 Ответить
Особенно после его заявления, что он с росиянами подарил Украину Западу.
08.08.2020 01:40 Ответить
Пройдя все клетки, просто пешка - вдруг стала на глазах ферзеть ! (с)
08.08.2020 00:31 Ответить
Ожидать в РБ прозападного политического лидера настолько же наивно, как в Украине искать топ-политика, не коррумпированного и не связанного с мафиозными кланами. Абсурд.
30 лет селекции в соответствующем направлении, тут и 25 там не оставляют шансов на то, что что-то выживет.
08.08.2020 00:31 Ответить
Во время телефонного разговора между Путиным и Лукашенко лидеры Беларуси и РФ помирились и договорились урегулировать проблему "в духе взаимопонимания". Как заявила пресс-служба Беларуси, во время разговора обсуждались "актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений". Лукашенко и Путин договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности.
https://www.dialog.ua/ukraine/212843_1596805269 Лукашенко и Путин уже помирились: опять братья, "крайней" назначили Украину
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQqI3UiYrrAhW-BhAIHWAyAQ8QFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dialog.ua%2Fukraine%2F212843_1596805269&usg=AOvVaw2Y34_4dvTYA7Gt7OQzKsp9
08.08.2020 00:55 Ответить
Республика Беларусь находится накануне большого политического транзита, И есть большая вероятность окончательной утраты белорусской государственности . Для того чтобы прийти к такому выводу, достаточно проанализировать последние события, факты и обстоятельства.(с)
08.08.2020 00:59 Ответить
Україна не управляється зовні .Досить молоти цю кісєльовсько-скабеевськувську х.йню .. .
08.08.2020 08:24 Ответить
Да. МФВ ставит задачу, правительство выполняет. А так не управляется.
08.08.2020 08:33 Ответить
МВФ ставіт условія , як і любий інший кредитор ,, хочеш грошей , ось мовляв - наші кредиторські умови , а далі вирішуй сам .

Ніхто ж насильно не примушує виконувати умови . !! .
08.08.2020 09:07 Ответить
У інших кредиторів одна умова - повернути гроші вчасно і в повному обсязі. МВФ намагається кермувати внутрішньою політикою країни, і у них це виходить. Куди подінешся з підводного човна, більше ніхто гроші не дає.
08.08.2020 11:17 Ответить
Вірно , МВФ розуміє що мінімалізувати ризики неповенення грошей , моживо лише тоді -коли реформи ,зроблять країну безпечною для кредитора ,, тому й рекомендують - робіть те і те ...А не хочете мовляв , ми до вас не нав'язуємось ,, вирішувати вам , шукайте гроші в інших кредиторів . Хіба ж це - зовнішнє управління . .?? Маячня ..
08.08.2020 11:30 Ответить
Ми даємо вам гроші, ви змінюєте політику. Я правильно зрозумів.
08.08.2020 20:52 Ответить
Ні .. Не політику , а економіку . ! Ми даємо вам гроші , а ви змінюєте економіку . Реформуєте її , тобто . Підганяєте до світових стандартів .Політика фонд не цікавить взагалі .
І дуже добре що є МВФ , інакше наші телепні у владі ,до сих пір і пальцем би не поворухнули ,в плані реформ . Країною управляють олігархи , а їм той МВФ - як кістка в горлі . Тому йде шаленний спротив , і дескредитація фонду . .
08.08.2020 21:09 Ответить
Ликвидация социальных гарантий по настоянию МВФ - это разве экономика. Если-бы МВФ только воздействовал на экономику, я бы может и согласился, оптимизировать и повысить эффективность украинской экономике не помешало бы.
09.08.2020 08:59 Ответить
А зачем на Цензоре постоянно вбрасывают новости про Белоруссию?
08.08.2020 01:06 Ответить
бацька "виграє" в першому турі. Щоб потім "не виникало питань".
А кому захочеться - пошумить, помітингує, в буцегарні охолоне.
08.08.2020 01:20 Ответить
все залежить від кількості бажаючих помітингувати.
08.08.2020 01:42 Ответить
Никогда не был сторонником усатого таракана, но оппозиция в Беларуси - это прокацапские консервы, типа зеленского или бойко. Избирая ее, белорусы имеют шанс потерять страну и вместо желанных свобод, получить рабство под кацапским сапогом. Поэтому я думаю, белорусам еще нужно немного потерпеть, пока парашия не начнет разлагаться изнутри, и лишь потом майданить
08.08.2020 06:23 Ответить
Кто это сеет?
08.08.2020 08:42 Ответить
Ты спалился, кацапчег. Потому как В Україні . Ни один украинец не скажет иначе.
08.08.2020 08:25 Ответить
буде те що і на Україні.)) . Ти спалився тут вдруге , троль .! А як гарно співаєш на мові . .
08.08.2020 08:28 Ответить
Самое интересное, что на белорусских темах всегда отсутствует Вкл. Пришёл бы, объяснил происходящее, предложил своё видение, так, видно, за это деньги не платят
08.08.2020 08:23 Ответить
Жалко Гондон в интервью не спросил сколько Лука опозиционеров отправил на тот свет...
08.08.2020 08:41 Ответить
Тіхановськая закінчила педагогічний університет імені Івана Шамякіна в Мозирі, щоб в майбутньому стати викладачем англійської та німецької мов. Але за отриманою спеціальністю дівчина не працювала жодного дня (як Зеленський) - була то перекладачем, то секретарем і нетривалий період перебувала в Ірландії за службовим обов'язком. Мабуть прикривала відхід Боширову і Петрову. Така собі темна кобила від СЗР.
08.08.2020 09:38 Ответить
Посмотрел выступление этой тихоновской - тупорылая курица, которая простейшие лозунги читала запинаясь по бумажке. Уж лучше нашего зеленского заберите себе, беларусы, всё же по-умней тихановской будет.
08.08.2020 09:50 Ответить
Цікаво,а в них діти є? Так треба було б і дітей затримати,ну на всякий випадок...
08.08.2020 10:59 Ответить
Не Боги горшки обжигают.И Лука точно не Бог.Будет всебеларусская стачка.От колхоза и до МАЗа
08.08.2020 12:54 Ответить
Стачка буде, її радо профінансують і імпарці і конкуренти МАЗа, а от колгоспів і МАЗ не буде, буде велика олігархічна дупа.
08.08.2020 16:31 Ответить
 
 