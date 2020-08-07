Члена избирательного штаба Тихановской Смоленчука задержали вместе с женой
В Минске задержали доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Андрея Смоленчука и его супругу Жанну Мякиш. В воскресенье, 9 августа, он должен был работать на избирательном участке наблюдателем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.
Издание ссылается на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину. По ее словам, их задержали недалеко от выхода из офиса, причина задержания пока не известна. Сейчас задержанные находятся в РУВД Заводского района Минска.
6 августа была задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской; Мария Мороз была задержана на выходе из посольства Литвы.
Через некоторое время ее отпустили, а Министерство внутренних дел Беларуси опровергло информацию о задержании и заявило, что Мороз забирали в отделение милиции для разъяснительной беседы.
Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. В ЦИК зарегистрировали 5 кандидатов, в том числе действующего президента Александра Лукашенко.
https://www.youtube.com/watch?v=Yir3-24g9ns https://www.youtube.com/watch?v=Yir3-24g9ns Минск. Человека вынесли из автозака. Его забрала скорая помощь.
вони там всі прокремлівські
цього вже досить знаємо, а що там утнуть інші - ще більша загадка
Нє, ще може появитися на кладовищі. Або в крематорії, на вибір.
30 лет селекции в соответствующем направлении, тут и 25 там не оставляют шансов на то, что что-то выживет.
https://www.dialog.ua/ukraine/212843_1596805269 Лукашенко и Путин уже помирились: опять братья, "крайней" назначили Украину
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQqI3UiYrrAhW-BhAIHWAyAQ8QFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dialog.ua%2Fukraine%2F212843_1596805269&usg=AOvVaw2Y34_4dvTYA7Gt7OQzKsp9
Ніхто ж насильно не примушує виконувати умови . !! .
І дуже добре що є МВФ , інакше наші телепні у владі ,до сих пір і пальцем би не поворухнули ,в плані реформ . Країною управляють олігархи , а їм той МВФ - як кістка в горлі . Тому йде шаленний спротив , і дескредитація фонду . .
А кому захочеться - пошумить, помітингує, в буцегарні охолоне.