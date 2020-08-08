УКР
Новини
6 717 43

Члена виборчого штабу Тіхановської Смоленчука затримали разом із дружиною

У Мінську затримали довірену особу опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської Андрія Смоленчука і його дружину Жанну Мякиш. У неділю, 9 серпня, він мав би працювати на виборчій дільниці спостерігачем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.

Видання посилається на прессекретаря Тіхановської Анну Красуліну. За її словами, їх затримали недалеко від виходу з офісу, причина затримання поки не відома. Зараз затримані перебувають в РУВС Заводського району Мінська.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Мінську двоє хлопців-діджеїв включили пісню Цоя "Перемен" на святі, організованому на місці забороненого мітингу Тіхановської: "Я знаю, мене зараз заберуть". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

6 серпня відбулася затримання  голови виборчого штабу кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської; Марія Мороз була затримана на виході з посольства Литви.

Через деякий час її відпустили, а Міністерство внутрішніх справ Білорусі спростувало інформацію про затримання і заявило, що Мороз забирали у відділок міліції для роз'яснювальної бесіди.

Вибори президента Білорусі відбудуться  9 серпня. У ЦВК зареєстрували 5 кандидатів, в тому числі чинного президента Олександра Лукашенка.

Також читайте: Литва і Польща стурбовані ситуацією в Білорусі перед виборами: важливо, щоб влада не застосовувала надмірної сили

Білорусь (8077) вибори (6747) Тіхановська Світлана (389)
Топ коментарі
+14
Насправді у білоруських виборах інтрига не в тому, прокремлівський, чи не прокремлівський кандидат пройде, а бацька, чи не бацька
вони там всі прокремлівські
показати весь коментар
08.08.2020 00:06 Відповісти
+12
Откровенный фашизм, от усатого фюрера
показати весь коментар
08.08.2020 00:03 Відповісти
+9
Пока в Беларуси не появится прозападный кандидат в президенты, Лукашенко лучший для Украины.
показати весь коментар
08.08.2020 00:25 Відповісти
Уссатого похоже только кровью смоют.
показати весь коментар
08.08.2020 00:03 Відповісти
08.08.2020 00:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ltq-htXoPT4 https://www.youtube.com/watch?v=ltq-htXoPT4 В Минске в центре начались задержания велосипедистов

https://www.youtube.com/watch?v=Yir3-24g9ns https://www.youtube.com/watch?v=Yir3-24g9ns Минск. Человека вынесли из автозака. Его забрала скорая помощь.
показати весь коментар
08.08.2020 00:03 Відповісти
Чи є в Бєларусі прозахідний кандидат у президенти.
показати весь коментар
08.08.2020 00:05 Відповісти
нажаль...
показати весь коментар
08.08.2020 00:08 Відповісти
чи правильніше сказати - натиснуль?))
показати весь коментар
08.08.2020 00:28 Відповісти
А почему там должен прозападный или провосточный? Он должен быть пробелорусский, также как в Украине - проукраинский
показати весь коментар
08.08.2020 08:02 Відповісти
зараз нема !
показати весь коментар
08.08.2020 16:35 Відповісти
сегодня ты член штаба, а завтра - просто ... член, с женой
показати весь коментар
08.08.2020 00:06 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2020 00:06 Відповісти
08.08.2020 00:25 Відповісти
напевно погоджусь
цього вже досить знаємо, а що там утнуть інші - ще більша загадка
показати весь коментар
08.08.2020 00:30 Відповісти
Осталось только дождаться момента, когда типа оппозиция попросит путлера ввести войска
показати весь коментар
08.08.2020 00:33 Відповісти
не появиться. Хіба що - в еміграції. Але його не зареєструють, по причині відсутності громадянства.
Нє, ще може появитися на кладовищі. Або в крематорії, на вибір.
показати весь коментар
08.08.2020 01:22 Відповісти
Особенно после его заявления, что он с росиянами подарил Украину Западу.
показати весь коментар
08.08.2020 01:40 Відповісти
Пройдя все клетки, просто пешка - вдруг стала на глазах ферзеть ! (с)
показати весь коментар
08.08.2020 00:31 Відповісти
Ожидать в РБ прозападного политического лидера настолько же наивно, как в Украине искать топ-политика, не коррумпированного и не связанного с мафиозными кланами. Абсурд.
30 лет селекции в соответствующем направлении, тут и 25 там не оставляют шансов на то, что что-то выживет.
показати весь коментар
08.08.2020 00:31 Відповісти
Во время телефонного разговора между Путиным и Лукашенко лидеры Беларуси и РФ помирились и договорились урегулировать проблему "в духе взаимопонимания". Как заявила пресс-служба Беларуси, во время разговора обсуждались "актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений". Лукашенко и Путин договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности.
https://www.dialog.ua/ukraine/212843_1596805269 Лукашенко и Путин уже помирились: опять братья, "крайней" назначили Украину
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQqI3UiYrrAhW-BhAIHWAyAQ8QFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dialog.ua%2Fukraine%2F212843_1596805269&usg=AOvVaw2Y34_4dvTYA7Gt7OQzKsp9
показати весь коментар
08.08.2020 00:55 Відповісти
Республика Беларусь находится накануне большого политического транзита, И есть большая вероятность окончательной утраты белорусской государственности . Для того чтобы прийти к такому выводу, достаточно проанализировать последние события, факты и обстоятельства.(с)
показати весь коментар
08.08.2020 00:59 Відповісти
Україна не управляється зовні .Досить молоти цю кісєльовсько-скабеевськувську х.йню .. .
показати весь коментар
08.08.2020 08:24 Відповісти
Да. МФВ ставит задачу, правительство выполняет. А так не управляется.
показати весь коментар
08.08.2020 08:33 Відповісти
МВФ ставіт условія , як і любий інший кредитор ,, хочеш грошей , ось мовляв - наші кредиторські умови , а далі вирішуй сам .

Ніхто ж насильно не примушує виконувати умови . !! .
показати весь коментар
08.08.2020 09:07 Відповісти
У інших кредиторів одна умова - повернути гроші вчасно і в повному обсязі. МВФ намагається кермувати внутрішньою політикою країни, і у них це виходить. Куди подінешся з підводного човна, більше ніхто гроші не дає.
показати весь коментар
08.08.2020 11:17 Відповісти
Вірно , МВФ розуміє що мінімалізувати ризики неповенення грошей , моживо лише тоді -коли реформи ,зроблять країну безпечною для кредитора ,, тому й рекомендують - робіть те і те ...А не хочете мовляв , ми до вас не нав'язуємось ,, вирішувати вам , шукайте гроші в інших кредиторів . Хіба ж це - зовнішнє управління . .?? Маячня ..
показати весь коментар
08.08.2020 11:30 Відповісти
Ми даємо вам гроші, ви змінюєте політику. Я правильно зрозумів.
показати весь коментар
08.08.2020 20:52 Відповісти
Ні .. Не політику , а економіку . ! Ми даємо вам гроші , а ви змінюєте економіку . Реформуєте її , тобто . Підганяєте до світових стандартів .Політика фонд не цікавить взагалі .
І дуже добре що є МВФ , інакше наші телепні у владі ,до сих пір і пальцем би не поворухнули ,в плані реформ . Країною управляють олігархи , а їм той МВФ - як кістка в горлі . Тому йде шаленний спротив , і дескредитація фонду . .
показати весь коментар
08.08.2020 21:09 Відповісти
Ликвидация социальных гарантий по настоянию МВФ - это разве экономика. Если-бы МВФ только воздействовал на экономику, я бы может и согласился, оптимизировать и повысить эффективность украинской экономике не помешало бы.
показати весь коментар
09.08.2020 08:59 Відповісти
А зачем на Цензоре постоянно вбрасывают новости про Белоруссию?
показати весь коментар
08.08.2020 01:06 Відповісти
бацька "виграє" в першому турі. Щоб потім "не виникало питань".
А кому захочеться - пошумить, помітингує, в буцегарні охолоне.
показати весь коментар
08.08.2020 01:20 Відповісти
все залежить від кількості бажаючих помітингувати.
показати весь коментар
08.08.2020 01:42 Відповісти
Никогда не был сторонником усатого таракана, но оппозиция в Беларуси - это прокацапские консервы, типа зеленского или бойко. Избирая ее, белорусы имеют шанс потерять страну и вместо желанных свобод, получить рабство под кацапским сапогом. Поэтому я думаю, белорусам еще нужно немного потерпеть, пока парашия не начнет разлагаться изнутри, и лишь потом майданить
показати весь коментар
08.08.2020 06:23 Відповісти
Кто это сеет?
показати весь коментар
08.08.2020 08:42 Відповісти
Ты спалился, кацапчег. Потому как В Україні . Ни один украинец не скажет иначе.
показати весь коментар
08.08.2020 08:25 Відповісти
буде те що і на Україні.)) . Ти спалився тут вдруге , троль .! А як гарно співаєш на мові . .
показати весь коментар
08.08.2020 08:28 Відповісти
Самое интересное, что на белорусских темах всегда отсутствует Вкл. Пришёл бы, объяснил происходящее, предложил своё видение, так, видно, за это деньги не платят
показати весь коментар
08.08.2020 08:23 Відповісти
Жалко Гондон в интервью не спросил сколько Лука опозиционеров отправил на тот свет...
показати весь коментар
08.08.2020 08:41 Відповісти
Тіхановськая закінчила педагогічний університет імені Івана Шамякіна в Мозирі, щоб в майбутньому стати викладачем англійської та німецької мов. Але за отриманою спеціальністю дівчина не працювала жодного дня (як Зеленський) - була то перекладачем, то секретарем і нетривалий період перебувала в Ірландії за службовим обов'язком. Мабуть прикривала відхід Боширову і Петрову. Така собі темна кобила від СЗР.
показати весь коментар
08.08.2020 09:38 Відповісти
Посмотрел выступление этой тихоновской - тупорылая курица, которая простейшие лозунги читала запинаясь по бумажке. Уж лучше нашего зеленского заберите себе, беларусы, всё же по-умней тихановской будет.
показати весь коментар
08.08.2020 09:50 Відповісти
Цікаво,а в них діти є? Так треба було б і дітей затримати,ну на всякий випадок...
показати весь коментар
08.08.2020 10:59 Відповісти
Не Боги горшки обжигают.И Лука точно не Бог.Будет всебеларусская стачка.От колхоза и до МАЗа
показати весь коментар
08.08.2020 12:54 Відповісти
Стачка буде, її радо профінансують і імпарці і конкуренти МАЗа, а от колгоспів і МАЗ не буде, буде велика олігархічна дупа.
показати весь коментар
08.08.2020 16:31 Відповісти
 
 