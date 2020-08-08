Члена виборчого штабу Тіхановської Смоленчука затримали разом із дружиною
У Мінську затримали довірену особу опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської Андрія Смоленчука і його дружину Жанну Мякиш. У неділю, 9 серпня, він мав би працювати на виборчій дільниці спостерігачем.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.
Видання посилається на прессекретаря Тіхановської Анну Красуліну. За її словами, їх затримали недалеко від виходу з офісу, причина затримання поки не відома. Зараз затримані перебувають в РУВС Заводського району Мінська.
6 серпня відбулася затримання голови виборчого штабу кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської; Марія Мороз була затримана на виході з посольства Литви.
Через деякий час її відпустили, а Міністерство внутрішніх справ Білорусі спростувало інформацію про затримання і заявило, що Мороз забирали у відділок міліції для роз'яснювальної бесіди.
Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня. У ЦВК зареєстрували 5 кандидатів, в тому числі чинного президента Олександра Лукашенка.
https://www.youtube.com/watch?v=Yir3-24g9ns https://www.youtube.com/watch?v=Yir3-24g9ns Минск. Человека вынесли из автозака. Его забрала скорая помощь.
вони там всі прокремлівські
цього вже досить знаємо, а що там утнуть інші - ще більша загадка
Нє, ще може появитися на кладовищі. Або в крематорії, на вибір.
30 лет селекции в соответствующем направлении, тут и 25 там не оставляют шансов на то, что что-то выживет.
https://www.dialog.ua/ukraine/212843_1596805269 Лукашенко и Путин уже помирились: опять братья, "крайней" назначили Украину
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQqI3UiYrrAhW-BhAIHWAyAQ8QFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dialog.ua%2Fukraine%2F212843_1596805269&usg=AOvVaw2Y34_4dvTYA7Gt7OQzKsp9
Ніхто ж насильно не примушує виконувати умови . !! .
І дуже добре що є МВФ , інакше наші телепні у владі ,до сих пір і пальцем би не поворухнули ,в плані реформ . Країною управляють олігархи , а їм той МВФ - як кістка в горлі . Тому йде шаленний спротив , і дескредитація фонду . .
А кому захочеться - пошумить, помітингує, в буцегарні охолоне.