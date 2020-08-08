Члена виборчого штабу Тіхановської Смоленчука затримали разом із дружиною

У Мінську затримали довірену особу опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської Андрія Смоленчука і його дружину Жанну Мякиш. У неділю, 9 серпня, він мав би працювати на виборчій дільниці спостерігачем.

про це повідомляє TUT.by.

Видання посилається на прессекретаря Тіхановської Анну Красуліну. За її словами, їх затримали недалеко від виходу з офісу, причина затримання поки не відома. Зараз затримані перебувають в РУВС Заводського району Мінська.

6 серпня відбулася затримання голови виборчого штабу кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської; Марія Мороз була затримана на виході з посольства Литви.

Через деякий час її відпустили, а Міністерство внутрішніх справ Білорусі спростувало інформацію про затримання і заявило, що Мороз забирали у відділок міліції для роз'яснювальної бесіди.

Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня. У ЦВК зареєстрували 5 кандидатів, в тому числі чинного президента Олександра Лукашенка.

