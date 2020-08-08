Зеленский поздравил военных связистов с Днем войск связи
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных связистов ВСУ с Днем войск связи.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"В составе Вооруженных сил Украины вы выполняете одну из самых ответственных задач - обеспечение военной связи. Благодаря именно вашим действиям другие армейские подразделения могут оперативно получать важную информацию и опережать действия противника. Успешное выполнение боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил - это в том числе и ваша заслуга ", - говорится в поздравлении главы государства.
Зеленский отметил, что новые победы украинской армии зависят от ее модернизации и оснащения в соответствии с современными мировыми стандартами.
"Именно поэтому войска связи должны внедрять новейшие технические разработки и высокие технологии", - подчеркнул Президент.
Зеленский также поблагодарил военных связистов за героизм и отвагу, которые воины демонстрируют на восточных рубежах Украины.
Вітаю зв'язківців.
Зеленский, иди на ***!
Говорили зе, что он доиграется, что его пустят по узкому кругу. Ну чито за дебил.
Когда нет дождя и грязи, связь е-ет начальник связи.
Он думает о квартале и фильмах, чтобы их крутили в рассии.
Изза квартал и фильмов он сдал украину к капитуляции.