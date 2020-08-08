РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8579 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 489 27

Зеленский поздравил военных связистов с Днем войск связи

Зеленский поздравил военных связистов с Днем войск связи

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных связистов ВСУ с Днем войск связи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В составе Вооруженных сил Украины вы выполняете одну из самых ответственных задач - обеспечение военной связи. Благодаря именно вашим действиям другие армейские подразделения могут оперативно получать важную информацию и опережать действия противника. Успешное выполнение боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил - это в том числе и ваша заслуга ", - говорится в поздравлении главы государства.

Зеленский отметил, что новые победы украинской армии зависят от ее модернизации и оснащения в соответствии с современными мировыми стандартами.

"Именно поэтому войска связи должны внедрять новейшие технические разработки и высокие технологии", - подчеркнул Президент.

Также читайте: Зеленский поздравил военных летчиков с Днем ВС ВСУ: "Без украинского неба не будет мира и победы на украинской земле"

Зеленский также поблагодарил военных связистов за героизм и отвагу, которые воины демонстрируют на восточных рубежах Украины.

Автор: 

армия (8518) Зеленский Владимир (21993) оборона (5283) праздник (1693) связь (328)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Знаю, что забанят, но...
Зеленский, иди на ***!
показать весь комментарий
08.08.2020 15:02 Ответить
+7
Зеленский поздравил военных связистов с Днем войск связи - Цензор.НЕТ 8673
показать весь комментарий
08.08.2020 14:23 Ответить
+7
Зеленский поздравил военных связистов с Днем войск связи - Цензор.НЕТ 9292
показать весь комментарий
08.08.2020 14:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский поздравил военных связистов с Днем войск связи - Цензор.НЕТ 8673
показать весь комментарий
08.08.2020 14:23 Ответить
Журналіст "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач, що розслідував оманську епопею Зеленського, виявив у власній квартирі підозрілу деталь, яка може бути прослуховуванням.
Вітаю зв'язківців.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:38 Ответить
Зеленский поздравил военных связистов с Днем войск связи - Цензор.НЕТ 9292
показать весь комментарий
08.08.2020 14:25 Ответить
Краповий нацюцюрник.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:27 Ответить
И потом еще будут говорить,что краповый берет нужно заслужить.Подарили бы ему мохеровый берет,если он в голову мерзнет.И розовую тельняшку.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:37 Ответить
Да ему из москвы дали приказ бегать по армии, выдавать видимость служению украине, пока готовят украину под капитуляцию в норманском сговоре.
показать весь комментарий
08.08.2020 18:00 Ответить
Вот вроде бы от Совка пытаемся уйти, но нет , никак : поздравления с Днём, почётные грамоты, переходящие кубки, веником лужи разгонять, снег ровнять и всё это под сладкие трели о "стандартах" НАТО
показать весь комментарий
08.08.2020 14:25 Ответить
да зе взяли плотно в кольцо московиты. Пора делать дело с ним.
показать весь комментарий
08.08.2020 18:01 Ответить
Уклоніст, а коли ти відповідати будеш перед законом?
показать весь комментарий
08.08.2020 14:28 Ответить
Всю абєдню іспоганіл сцикло задрочене!
показать весь комментарий
08.08.2020 14:29 Ответить
А он им не сказал...что если их ранят...и они будут четыре дня умирать под кустом то спасать их никто не будет...во всяком случае до тех пор пока зеленое стадо и осел у власти...
показать весь комментарий
08.08.2020 14:31 Ответить
Ох уж эта связь))) Подписку взять взяли, а ничего секретного так и не рассказали)))
показать весь комментарий
08.08.2020 14:37 Ответить
Ну, в связях то Зеля толк знает. Тут не придерешься...
показать весь комментарий
08.08.2020 14:47 Ответить
Знаю, что забанят, но...
Зеленский, иди на ***!
показать весь комментарий
08.08.2020 15:02 Ответить
А почему зе перемирие подписал, когда рашке плохо стало. Пришел приказ з москвы, смотрящего татарова назначили.
Говорили зе, что он доиграется, что его пустят по узкому кругу. Ну чито за дебил.
показать весь комментарий
08.08.2020 17:58 Ответить
Вообще-то у нас юбилей, как, бэ, пан головой командующий. 100 лет, как-никак
показать весь комментарий
08.08.2020 15:20 Ответить
Кто е-тся в дождь и в грязь? наша доблестная связь.
Когда нет дождя и грязи, связь е-ет начальник связи.
показать весь комментарий
08.08.2020 15:24 Ответить
Связисты со времён СССР самые бухающие войска.
показать весь комментарий
08.08.2020 15:26 Ответить
ЗЕ ПНХ
показать весь комментарий
08.08.2020 15:27 Ответить
Предателя готовят к капитуляции, оно тут номера выдает с армией. Татаров все конролирует и направляет зе к сдаче украины.
показать весь комментарий
08.08.2020 17:55 Ответить
Зеленський привітав військових зв'язківців із Днем військ зв'язку - Цензор.НЕТ 2631
показать весь комментарий
08.08.2020 18:10 Ответить
Зеленський привітав військових зв'язківців із Днем військ зв'язку - Цензор.НЕТ 5857
показать весь комментарий
08.08.2020 18:18 Ответить
А слабо зепотке сказать СЛАВА УКРАИНЕ и рассия-агрессор.
Он думает о квартале и фильмах, чтобы их крутили в рассии.
Изза квартал и фильмов он сдал украину к капитуляции.
показать весь комментарий
08.08.2020 18:30 Ответить
Потрібно не в пілотках хіпувати, а наводити лад в своєму нікчемному королевстві: прибирати шмигунів, йормаків. стьопчиків і решту шушвалі... Час пішов на години. Вдруге народ не стане януковощами.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:14 Ответить
Тапік йому в зуби і барабан польовки на шию!
показать весь комментарий
08.08.2020 21:40 Ответить
Зеленський привітав військових зв'язківців із Днем військ зв'язку - Цензор.НЕТ 1809
показать весь комментарий
08.08.2020 23:06 Ответить
 
 