Зеленский поздравил военных связистов с Днем войск связи

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных связистов ВСУ с Днем войск связи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В составе Вооруженных сил Украины вы выполняете одну из самых ответственных задач - обеспечение военной связи. Благодаря именно вашим действиям другие армейские подразделения могут оперативно получать важную информацию и опережать действия противника. Успешное выполнение боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил - это в том числе и ваша заслуга ", - говорится в поздравлении главы государства.

Зеленский отметил, что новые победы украинской армии зависят от ее модернизации и оснащения в соответствии с современными мировыми стандартами.

"Именно поэтому войска связи должны внедрять новейшие технические разработки и высокие технологии", - подчеркнул Президент.

Зеленский также поблагодарил военных связистов за героизм и отвагу, которые воины демонстрируют на восточных рубежах Украины.