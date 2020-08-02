Зеленский поздравил военных летчиков с Днем ВС ВСУ: "Без украинского неба не будет мира и победы на украинской земле"
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.
"Национальные Воздушные силы независимой Украины надежно защищают покой наших граждан с 1992 года, продолжая славную историю украинской авиации. Наша легенда - Иван Никитович Кожедуб – самый результативный летчик-истребитель в авиации союзников времен Второй мировой войны", - говорится в поздравлении.
Президент поблагодарил украинских военных авиаторов за то, что достойно продолжают традиции Воздушных сил: "Ваши настойчивость и самоотверженность во время войны в Донбассе стали опорой Вооруженных сил Украины".
"Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства. Вы продолжаете нас защищать, став для Украины ангелами-хранителями на небе. А значит здесь, на земле, мы не имеем права вас подвести. Предлагаю сегодня каждому украинцу взглянуть на небо и поблагодарить наших героев, похлопав в ладоши", - призвал Зеленский.
"Без украинского неба не будет мира и победы на украинской земле! Слава Воздушным силам Вооруженных сил Украины! Слава Украине!", - говорится в поздравлении.
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Вітаю особовий склад та ветеранів Повітряних Сил ЗСУ з їх професійним святом! Вірю у майбутнє нашої військової авіації та сподіваюсь на героїзм, мужність та високий професіоналізм наших льотчиків. Зі святом, незламні вартові неба!
Скоро дней для праздников не останется.
Стільки, за данними "Книги пам'яті полеглих за Україну", загинуло українських десантників під час російсько- української війни.
А скільки загинуло воїнів, в минулому десантників, що воювали в інших підрозділах, знає один Бог.
2 серпня.
Не святкую.
Пам'ятаю справжніх.
Молюся», - отмечает военный капеллан Дмитрий Поворотный.
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Причем тут украинское небо к миру и победе? Оно хоть само поняло что оно написало?
а тут зе и введение виз.
перенавчання пілотів.
в керуванні є значні відмінності, даремно ви так пишете.
в пілота вже навички на рівні рефлексів, а новий літак потрібно знову пізнавати та вивчати, його маневреність, можливості.
в 2014 году в Украине катастрофически не хватало боевых летчиков. их вызывали из запаса. причем всех. даже тех кто не проходил медкомиссию. сажали на существующие самолеты и обкатывали до одури под Львовом. Практически без выходных.
Так вот - в тот момент найти свободных 20-40 летчиков для переподготовки было просто нереально.
краина не может позволить себе такие самолеты, как F/A-18, которые ранее предлагала Канада.
Об этом в своем Фейсбуке https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/1522453281356817 заявил помощник главы Минобороны по вопросам вещобеспечения ВСУ, советник президента Юрий Бирюков.
"В прошлом Министерству обороны предложили Макдоннел-Дуглас F/A-18. Канада предложила, а мы отказались. … Цитата из Википедии: "Макдоннел-Дуглас F/A-18 - американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах", - отметил Бирюков.
По его словам, от предложения "предложения отказались абсолютно обоснованно".
"Это правда - мы не в состоянии себе позволить такие самолеты. Не сможем оплачивать их обслуживание. Не сможем их заряжать (нечем), не сможем поддерживать (нечем и некем). А кто на них летать будет? А где у нас есть комплексы сопровождения полетов? А диспетчера? А РЭБ и ПВО?", - добавил он.
Также, по его словам, вопрос о переходе "на западные стандарты, на западные калибры, на западную технику - актуальный в перспективе, а не сейчас".
"Сейчас начинать надо с трусов и носков, с формы, с палаток и спальников, с колесной техники", - подытожил Бирюков.
Как известно, ранее бывший заместитель министра обороны Леонид Поляков заявил, что http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/22/7045117/ Канада предлагала Украине несколько десятков истребителей F-18, однако Министерство обороны отказалось от самолетов .
По его словам, причинами отказа стали высокая стоимость эксплуатации дорогостоящей техники, а также длительный срок, необходимый, чтобы переучить на новые машины пилотов.
Страшно йому ?
Боже, какой позор!