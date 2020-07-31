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Новости Агрессия России против Украины
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204-я авиабригада ВСУ получила отремонтированный истребитель Миг-29. ФОТО

Накануне Дня Воздушных Сил в строй 204-й Севастопольской авиационной бригады стал еще один боевой самолет. Истребитель МиГ-29 был частично модернизирован и прошел первый ремонт на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

204-я авиабригада ВСУ получила отремонтированный истребитель Миг-29 01

Весной 2014 года этот борт был вывезен с территории оккупированного Крыма. Как сообщили в командовании Воздушных Сил, на самолете проведен комплекс ремонтно-восстановительных работ.

В частности борт получил двигатели, прошедшие капитальный ремонт на Луцком ремонтном заводе "Мотор". Кроме того, на Одесском авиационном заводе выполнен капитальный ремонт коробки самолетных агрегатов. Благодаря этому боевая машина получила значительный ресурс эксплуатации - 12 лет.

Также смотрите: Авиаремонтный завод за неделю восстановил поврежденный АН-26 для ВСУ. ФОТО

204-я авиабригада ВСУ получила отремонтированный истребитель Миг-29 02

После завершения ремонта истребитель прошел летные испытания. Уже в ближайшее время он будет привлечен к несению боевого дежурства в системе противовоздушной обороны Украины.

Также читайте: "Укроборонпром" выиграл тендер на ремонт самолета-заправщика Ил-78 ВВС Пакистана

Автор: 

авиация (2852) армия (8503) ВВС (259) оборона (5238) самолет (3643)


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Топ комментарии
+10
Раньше этим ужастные свинарчуки занимались. Щас не щнаю, наверное Зеля у Кадыррва попросит, если шо.
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31.07.2020 15:38 Ответить
+8
Добирають задєл свінарчуков. Дальше только турборєжимом в утіль.
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31.07.2020 15:35 Ответить
+6
.. ну разве это только они...))) Видели бы Вы ряды новеньких Су-30МКИ в Индонезии... поставленных туда рашкой..и стоящих под забором из за хронического невыполнения гарантийных обязательств производителем. На большинстве прицельно-навигационные комплексы вышли из строя моментально из за влажности. Суммы штрафных санкций скоро превысят суммы стоимости этих самолётов. А Индия ремонт своих Миг-21 !!!! и всю модернизацию выполняет в Израиле, давно не надеясь на рассеянцев. Много интересного в авиационном мире..)))))
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31.07.2020 15:57 Ответить
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Красота!
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31.07.2020 15:26 Ответить
нравится рос истребитель?
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31.07.2020 19:24 Ответить
Рос? Вы говнища ещё на что-то способны? Бояра и кокошник
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31.07.2020 21:12 Ответить
неужто украинский?
жду название украинского истребителя....
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31.07.2020 21:17 Ответить
***** своего подожди
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01.08.2020 04:48 Ответить
вот интересно, просто поменять резину на данном самолете, где ее взять?
раньше хоть Росава была, да и ту нагнули...
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31.07.2020 15:34 Ответить
Раньше этим ужастные свинарчуки занимались. Щас не щнаю, наверное Зеля у Кадыррва попросит, если шо.
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31.07.2020 15:38 Ответить
..всё возможное и невозможное без всяких проблем покупается через посредников в Азербайджане, Беларуси, ОАЭ.... Разве что дороже. Росава НИКОГДА не выпускала авиационную резину... Ну это просто для информации...
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31.07.2020 15:48 Ответить
Добирають задєл свінарчуков. Дальше только турборєжимом в утіль.
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31.07.2020 15:35 Ответить
неее, ну мож что с Прибалтики перепало..
но оно ж тоже не новое...
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31.07.2020 15:37 Ответить
Что такое Прибалтика?
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31.07.2020 15:42 Ответить
Литва, Латвия,Эстония..
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31.07.2020 15:48 Ответить
Это называется «страны Балтии».
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31.07.2020 16:18 Ответить
Хлам летающий тоже оружие,вон Турция продала Украине Байрактары,а после визита 10 июля турецкого военного министра будет Летающих Тарелок Эрдогана еще больше....
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31.07.2020 15:36 Ответить
Продали їх ще в 2017 чи 2018, але досі їх жодного разу не використали... А турки ж довели уже, що кацапське ПВО їх не бачить і можна не боятися панцирів з буками!
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31.07.2020 15:55 Ответить
На данный момент Эрдоган самый крутой политик в Мире....этого не видят только идиоты...
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31.07.2020 15:40 Ответить
Запчасти можно найти в странах бывшего соцлагеря. На крайняк с рф завезут нелегально. Война войной,а деньги нужны всем. Здесь и сейчас. Надо много таких машин и много подготовленых экипажей. Расход будет большой в случае чего. Старая техника но в большом количестве тоже грозная сила. Кстати вместе с сушками истрибителей у нас уже прилично. Википедия говорит о семи или восьми десятках.
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31.07.2020 15:42 Ответить
У парашії стільки лише на одному аеродромі в Чебеньках під Оренбургом.
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31.07.2020 16:41 Ответить
Индия и Алжир отказались от Миг-29....,плешивый заплатил еще и Штраф за свой ХЛАМ...
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31.07.2020 15:44 Ответить
Из-за того, что самолеты из рашки МИГ-29 и СУ-30 постоянно выходят из строя, Индия была вынуждена закупить 36 самолетов Рафаль у Франции. Первые 5 штурмовиков Rafale уже прибыли в Индию и приземлились на аэродроме Амбала в штате Харьяна.

204-та авіабригада ЗСУ отримала відремонтований винищувач Міг-29 - Цензор.НЕТ 1863
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31.07.2020 15:52 Ответить
А ще індуси послали кацапів і вийшли з проекту Су-57, бо побачили, що цей розрекламований тіпа стелс - ну ні разу не конкурент не те, що американському Ф-22, а навіть китайським винизувачам 5 покоління (бо у Індії якраз Китай - один із ключових опонентів у регіоні).
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31.07.2020 15:57 Ответить
т-50 планировался как конкурент F-35
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31.07.2020 17:50 Ответить
Ні, Т-50 - наступник Су-27, тобто важкий винищувач, як Ф-15 і Ф-22.
Ф-35 - легкий винищувач, наступник Ф-16 і Ф-18. Конкурент Ф-16 і Ф-18 - Міг-29.
Легкий одномоторний Ф-35 не може бути основним конкурентом важкому двомоторному Су-57...
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31.07.2020 17:59 Ответить
А ще індуси послали кацапів і вийшли з проекту Су-57

Ну и теперь своего самолёта 5 поколения у них не будет ещё лет 15... США F35 на условиях Индии (собирать в Индии на СП с передачей технологий) не продадут. У Китая 5 поколение не лучше чем у РФ (Китай на него покупает у РФ ухудшенный вариант движков первого этапа Су 57). У остальных - всё ещё хуже. Самим индусам работы лет на 15 - 20.

А так бы имели самолёт со всеми признаками 5 поколения кроме малозаметности.
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31.07.2020 18:54 Ответить
нам бы и F-15 зашли на ура
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31.07.2020 17:49 Ответить
Для справки: Миг 29 совершил первый полёт в 77 году
F - 15 - в 72.

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31.07.2020 18:57 Ответить
какая разница если ни тех ни тех нет в наличии))
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02.08.2020 20:06 Ответить
Старье.
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31.07.2020 19:20 Ответить
сша продают без проблем.

утром деньги - вечером стулья.
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31.07.2020 19:28 Ответить
.. ну разве это только они...))) Видели бы Вы ряды новеньких Су-30МКИ в Индонезии... поставленных туда рашкой..и стоящих под забором из за хронического невыполнения гарантийных обязательств производителем. На большинстве прицельно-навигационные комплексы вышли из строя моментально из за влажности. Суммы штрафных санкций скоро превысят суммы стоимости этих самолётов. А Индия ремонт своих Миг-21 !!!! и всю модернизацию выполняет в Израиле, давно не надеясь на рассеянцев. Много интересного в авиационном мире..)))))
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31.07.2020 15:57 Ответить
ЭТОТ ТУРЕЦКИЙ "ЛЕТАЮЩИЙ ХЛАМ" РАЗГРОМИЛ ГРУППИРОВКУ ВАГНЕРА В ЛИВИИ ЗА ПАРУ ЧАСОВ. ЛАПОТНОЕ ПВО ДАЖЕ НЕ ДЁРНУЛОСЬ, БО ХЛАМ НЕ ЗАМЕТИЛИ))
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31.07.2020 15:51 Ответить
китайское говно за 1 час разгромило нефтяные объекты в СА. американское пво их не заметили.
10 дронов залетело. 10 дронов отбомбилось.. сбито 0..
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31.07.2020 19:33 Ответить
Это всё хорошо, но сколько ещё их можно ремонтировать?
Что в перпективе?
Какие задачи должна решать украинская авиация? Не воевать же с расийской!
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31.07.2020 16:03 Ответить
Если попрется кцп авиация, то придется воевать. Насколько сил хватит.
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31.07.2020 18:37 Ответить
Так может больше внимания ПВО?
Где ж тут вечно крутится ***.... туча икспертов?
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31.07.2020 18:50 Ответить
У ПВО и авиации свои задачи. Они должны работать в комплексе. Если не будет прикрытия своих комплексов ПВО в небе. Их вынесут в несколько дней. Не может существовать одна компонента защиты воздушных границ и справляться самостоятельно со всеми возможными угрозами со стороны вероятного противника.
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31.07.2020 18:55 Ответить
Я служил в СА 86-88 (после политеха), Днепродзержинск учебка, потом в/ч аэропорт Днепропетровск (военно-гражданский, так как 1 полоса была). В городе Брежнева за забором стоял на постаменте самолет Миг 25 ПД. Представьте сколько лет прошло с тех пор, а это еще ремонтируют...И выдают за достижения....как там нынешний слоган: Большая стройка
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31.07.2020 16:06 Ответить
Один "голый" Ф-16, стоит 55 миллионов долларов США.
"Под ключ" уже на 133 миллионов потянет.
Есть идеи где достать 13,3 миллиарда долларов, что бы обзавестись хотя бы сотней Ф-16?
Источник информации - сделка между США и Египтом по покупке 24 самолетов Ф-16 в 2009 году
https://www.dsca.mil/sites/default/files/mas/egypt_09-34.pdf
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31.07.2020 16:34 Ответить
Ви читали хоть заголовок уважно?МіГ-29. не 25-ий.
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31.07.2020 16:38 Ответить
действительно читал не внимательно, но идея про распил сохраняется, будь-то 25 или -найновейшейся 29
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02.08.2020 11:46 Ответить
Міг-25 зняті з озброєння в 2005.
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31.07.2020 16:41 Ответить
Украина может создать "летающие батареи" на базе транспортника АН, подобные тем,
которыми была уничтожена колонна путинских бандитов в Сирии (батарея на базе Н-130).На земле - радиоуправляемые многофункциональные боевые гусеничные машины типа немецкого "Голиафа". Это лучше, чем втупую постоянно чинить металлолом "от СССР".
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31.07.2020 16:10 Ответить
И далеко залетит летающая батарея при наличии Осы и Бука? Или она будет стрелять из-за линии своих окопов?
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31.07.2020 18:38 Ответить
В США отработаны технологии применения этого средства борьбы с бандитами - они дальнобойны, имеют огромный запас боеприпасов (а не жалкие 2...4 бомбочки, которые летят мимо) и применяются там, где не досягаемы для ПЗРК, а также применяются в комплексе со средствами защиты - тепловые ракеты, радиоизлучатели широкого диапазона для подрыва ракет и снарядов на подлете. Или Вы желаете сказать, что орда уже полностью раскрыла средства ПВО, которыми она вооружила донбасских бандюганов? Например,"Бук" , а то и С-300 и С-400?
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03.08.2020 15:55 Ответить
АН-30 был сбит на высоте порядка 5800 м. И это еще не было у орков ничего, кроме ПЗРК
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03.08.2020 20:06 Ответить
А Вы точно уверены, что он был сбит "из ПЗРК" ордынского производства, сделанного кое-как криворукими ордынцами? 6000 м - предельная высота для "Стингера":может, и тут "Бук" подоспел или ракета с ордынского самолета?
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04.08.2020 15:52 Ответить
Других данных нет. А уж о БУКе в начале июня в полуокруженном Славянске говорить вряд ли нужно.
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04.08.2020 17:46 Ответить
Это когда из орды танки и самоходки пошли на помощь бандитам с конвоями, атаковали и прорывали блок-посты по нескольким направлениям? Хорошо, что основные силы орков и помощь пошли только в августе, а не в июле, каналы поставок только организовывались. Самоходок "Нонна" в Славянске к июлю было уничтожено несколько штук, хотя перешла к бандитам с перебежчиками только одна, в марте. А 2 штуки ПЗРК "Гром" были подброшены шпионам из НТВ сотрудниками СБУ для их ареста.
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06.08.2020 16:00 Ответить
Это раньше. Тогда кацапы ещё надеялись закрепиться с помощью легковооруженных наемников и прокси.
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06.08.2020 21:29 Ответить
Було б краще якщо би всі винищувачі пройшли капітальний ремонт і ті які стоять на зберіганні якщо такі маються
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31.07.2020 16:19 Ответить
А медве.... жинке подарил яхту за 200 000 000 долларов.........
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31.07.2020 17:29 Ответить
Выдать дуже хорожа жынка
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02.08.2020 11:47 Ответить
та ему 40 лет это как на москвиче летать
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31.07.2020 17:46 Ответить
А сколько американским? (за исключением F35, который тоже впрочем полетел более 15 лет назад)
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31.07.2020 18:45 Ответить
не проще порезать на металл или в музей и купить нормальные самолеты нато
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31.07.2020 17:47 Ответить
Тогда вообще с голым задом ходить будем(окрамя олигархов,правоохранителей и чинуш,).Нормальная авиация очень дорого стоит..С нас пока и модернизированного БУ хватит..
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31.07.2020 18:26 Ответить
но ты мозгой понимаешь, что 10 миг-29 против 10 су-35, это как 10 людей с мушкетами против 10 людей с калашами?
т.е. пульнуть они смогут. может и попадут по 1-2. но........ тут, все и кончится.
нахера покупать калаши, когда мушкеты полтавской битвы почистить можно?
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31.07.2020 19:41 Ответить
Вероятно имели в виду F35.

Этот самолёт - часть сложного и уязвимого комплекса. Он невидим, пока управляется самолётом ДРЛО. Стоит уничтожить самолёт ДРЛО (или с помощью РЭБ нарушить связь между ними), и ему придётся включать РЛС. И станет он виден так же как Миг 29. А кроме невидимости у него перед Миг 29 нету НИКАКИХ преимуществ. Так что это очень шапкозакидательски так сравнивать самолёты.

PS. Уже сейчас ведутся работы по созданию радиофотонных РЛС. Они видят самолёт в оптическом диапазоне (т е на невидимость современного "Стелса" - им плевать). Пройдёт не более 15 лет, и они начнут поступать на вооружение. Что тогда останется из достоинств F - 35? Самолёты типа F - 15 летают уже 48 лет. F - 35 через лет 30 - будет выглядеть как мушкет, по сравнению с автоматом.
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31.07.2020 19:59 Ответить
Хотя если вы имели конкретно Су 35 от РФ - то ситуация несколько ближе к истине. По всем показателям кроме невидимости они F - 35 превосходят. Воевать с ними Миг 29 будет сложнее чем с F - 35, без невидимости (а может и с нею).
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31.07.2020 20:04 Ответить
я абсолютно не специалист, но.
мои скромные мысли.
невидимость ф35 она только для пво. уже в воздухе невидимость против сушки обеспечить нельзя.
уже после запуска ракет с самолета это становится бессмысленным.
поскольку "локация интереса" становится очевидной.
не претендую на объективность.
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31.07.2020 20:35 Ответить
Не надо тут восхвалять ордынских бандитов и их технику, пропагандон путинский. Все, что делает орда - это вчерашний день - копии устаревших идей США и ЕС на базе украденных образцов и информации.Средневековая страна, в которой не жалеют денег только на вооружения - вот что такое "орда сегодня, вчера и завтра" .
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03.08.2020 16:01 Ответить
Не проще вам порезать на лом свою машину, а купить Теслу, или БМВ?
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31.07.2020 18:39 Ответить
Лайтнинги и Рапторы стоят дофига.. Остальное такое же старье только западное.
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31.07.2020 19:23 Ответить
Да и не продадут их кому попало.
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31.07.2020 19:36 Ответить
Орде - точно не продадут. Твоя орда постарается украсть документацию и комплектующие.
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03.08.2020 16:02 Ответить
Найбоєздатніший винищувач найбоєздатнішої армії?
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31.07.2020 20:38 Ответить
 
 