204-я авиабригада ВСУ получила отремонтированный истребитель Миг-29. ФОТО

Накануне Дня Воздушных Сил в строй 204-й Севастопольской авиационной бригады стал еще один боевой самолет. Истребитель МиГ-29 был частично модернизирован и прошел первый ремонт на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Весной 2014 года этот борт был вывезен с территории оккупированного Крыма. Как сообщили в командовании Воздушных Сил, на самолете проведен комплекс ремонтно-восстановительных работ.

В частности борт получил двигатели, прошедшие капитальный ремонт на Луцком ремонтном заводе "Мотор". Кроме того, на Одесском авиационном заводе выполнен капитальный ремонт коробки самолетных агрегатов. Благодаря этому боевая машина получила значительный ресурс эксплуатации - 12 лет.

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После завершения ремонта истребитель прошел летные испытания. Уже в ближайшее время он будет привлечен к несению боевого дежурства в системе противовоздушной обороны Украины.

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