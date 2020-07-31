204-я авиабригада ВСУ получила отремонтированный истребитель Миг-29. ФОТО
Накануне Дня Воздушных Сил в строй 204-й Севастопольской авиационной бригады стал еще один боевой самолет. Истребитель МиГ-29 был частично модернизирован и прошел первый ремонт на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Весной 2014 года этот борт был вывезен с территории оккупированного Крыма. Как сообщили в командовании Воздушных Сил, на самолете проведен комплекс ремонтно-восстановительных работ.
В частности борт получил двигатели, прошедшие капитальный ремонт на Луцком ремонтном заводе "Мотор". Кроме того, на Одесском авиационном заводе выполнен капитальный ремонт коробки самолетных агрегатов. Благодаря этому боевая машина получила значительный ресурс эксплуатации - 12 лет.
После завершения ремонта истребитель прошел летные испытания. Уже в ближайшее время он будет привлечен к несению боевого дежурства в системе противовоздушной обороны Украины.
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жду название украинского истребителя....
раньше хоть Росава была, да и ту нагнули...
но оно ж тоже не новое...
Ф-35 - легкий винищувач, наступник Ф-16 і Ф-18. Конкурент Ф-16 і Ф-18 - Міг-29.
Легкий одномоторний Ф-35 не може бути основним конкурентом важкому двомоторному Су-57...
Ну и теперь своего самолёта 5 поколения у них не будет ещё лет 15... США F35 на условиях Индии (собирать в Индии на СП с передачей технологий) не продадут. У Китая 5 поколение не лучше чем у РФ (Китай на него покупает у РФ ухудшенный вариант движков первого этапа Су 57). У остальных - всё ещё хуже. Самим индусам работы лет на 15 - 20.
А так бы имели самолёт со всеми признаками 5 поколения кроме малозаметности.
F - 15 - в 72.
утром деньги - вечером стулья.
10 дронов залетело. 10 дронов отбомбилось.. сбито 0..
Что в перпективе?
Какие задачи должна решать украинская авиация? Не воевать же с расийской!
Где ж тут вечно крутится ***.... туча икспертов?
"Под ключ" уже на 133 миллионов потянет.
Есть идеи где достать 13,3 миллиарда долларов, что бы обзавестись хотя бы сотней Ф-16?
Источник информации - сделка между США и Египтом по покупке 24 самолетов Ф-16 в 2009 году
https://www.dsca.mil/sites/default/files/mas/egypt_09-34.pdf
которыми была уничтожена колонна путинских бандитов в Сирии (батарея на базе Н-130).На земле - радиоуправляемые многофункциональные боевые гусеничные машины типа немецкого "Голиафа". Это лучше, чем втупую постоянно чинить металлолом "от СССР".
т.е. пульнуть они смогут. может и попадут по 1-2. но........ тут, все и кончится.
нахера покупать калаши, когда мушкеты полтавской битвы почистить можно?
Этот самолёт - часть сложного и уязвимого комплекса. Он невидим, пока управляется самолётом ДРЛО. Стоит уничтожить самолёт ДРЛО (или с помощью РЭБ нарушить связь между ними), и ему придётся включать РЛС. И станет он виден так же как Миг 29. А кроме невидимости у него перед Миг 29 нету НИКАКИХ преимуществ. Так что это очень шапкозакидательски так сравнивать самолёты.
PS. Уже сейчас ведутся работы по созданию радиофотонных РЛС. Они видят самолёт в оптическом диапазоне (т е на невидимость современного "Стелса" - им плевать). Пройдёт не более 15 лет, и они начнут поступать на вооружение. Что тогда останется из достоинств F - 35? Самолёты типа F - 15 летают уже 48 лет. F - 35 через лет 30 - будет выглядеть как мушкет, по сравнению с автоматом.
мои скромные мысли.
невидимость ф35 она только для пво. уже в воздухе невидимость против сушки обеспечить нельзя.
уже после запуска ракет с самолета это становится бессмысленным.
поскольку "локация интереса" становится очевидной.
не претендую на объективность.