"Укроборонпром" выиграл тендер на ремонт самолета-заправщика Ил-78 ВВС Пакистана

Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", стала победителем многомиллионного тендера на ремонт самолета-заправщика Ил-78 ВВС Пакистана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

По результатам тендера ГК "Укрспецэкспорт" заключила с Управлением закупок Военно-воздушных Сил Пакистана контракт на ремонт военных самолетов. Работы по контракту будет выполнять предприятие ГК "Укроборонпром" - ГП "Николаевский авиаремонтный завод".

Также украинская сторона получила подтверждение намерений ВВС Пакистана заключить следующий пакет контрактов на капитальный ремонт еще двух самолетов-заправщиков по результатам выполнения первого контракта. Общий объем программы ремонта и модернизации самолетов-заправщиков Ил-78 пакистанских ВВС составит более 30 млн долларов США.

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Ил-78 (по кодификации НАТО-Midas) - предназначен для дозаправки в воздухе военных самолетов. Также может использоваться как военно-транспортный самолет.