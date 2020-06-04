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"Укроборонпром" выиграл тендер на ремонт самолета-заправщика Ил-78 ВВС Пакистана

Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", стала победителем многомиллионного тендера на ремонт самолета-заправщика Ил-78 ВВС Пакистана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

По результатам тендера ГК "Укрспецэкспорт" заключила с Управлением закупок Военно-воздушных Сил Пакистана контракт на ремонт военных самолетов. Работы по контракту будет выполнять предприятие ГК "Укроборонпром" - ГП "Николаевский авиаремонтный завод".

Также украинская сторона получила подтверждение намерений ВВС Пакистана заключить следующий пакет контрактов на капитальный ремонт еще двух самолетов-заправщиков по результатам выполнения первого контракта. Общий объем программы ремонта и модернизации самолетов-заправщиков Ил-78 пакистанских ВВС составит более 30 млн долларов США.

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Ил-78 (по кодификации НАТО-Midas) - предназначен для дозаправки в воздухе военных самолетов. Также может использоваться как военно-транспортный самолет.

Автор: 

Пакистан (148) самолет (3589) Укрспецэкспорт (88) Укроборонпром (1238)


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Отлично. НАРПу работа.
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04.06.2020 18:20 Ответить
недавно глянул видео как пакистанские жители производят оружие буквально на коленке. просто нет слов, ручная работа, контроль качества по принципу бракоделы не едят, цены 35$ за пистолет, ассортимент все что только стреляло в афганистане.
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04.06.2020 18:48 Ответить
 
 