"Укроборонпром" виграв тендер на ремонт літака-заправника Іл-78 ВПС Пакистану

Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", стала переможцем багатомільйонного тендера на ремонт літака-заправника Іл-78 ВПС Пакистану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

За результатами тендеру ДК "Укрспецекспорт" уклало з Управлінням закупок Військово-повітряних Сил Пакистану контракт на ремонт військових літаків. Роботи за контрактом виконуватиме підприємство ДК "Укроборонпром" – ДП "Миколаївський авіаремонтний завод".

Також українська сторона отримала підтвердження намірів військово-повітряних сил Пакистану укласти наступний пакет контрактів на капітальний ремонт ще двох літаків-заправників за результатами виконання першого контракту. Загальний обсяг програми ремонту і модернізації літаків-заправників Іл-78 пакистанських ВПС становитиме понад 30 млн доларів США.

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Іл-78 (за кодифікацією НАТО— Midas) — призначений для дозаправки у повітрі військових літаків. Також може використовуватися як військово-транспортний літак.