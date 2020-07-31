УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7934 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
12 183 74

204-та авіабригада ЗСУ отримала відремонтований винищувач Міг-29. ФОТО

До Дня Повітряних Сил до строю 204-ї Севастопольської авіаційної бригади став ще один бойовий літак. Винищувач МіГ-29 був частково модернізований і пройшов перший ремонт на Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

204-та авіабригада ЗСУ отримала відремонтований винищувач Міг-29 01

Навесні 2014 року цей борт був вивезений з території анексованого Криму. Як повідомили у Командуванні Повітряних Сил, на літаку проведено комплекс ремонтно-відновлювальних робіт.

Зокрема борт отримав двигуни, що пройшли капітальний ремонт на Луцькому ремонтному заводі "Мотор". Крім того, на Одеському авіаційному заводі виконано капітальний ремонт коробки літакових агрегатів. Завдяки цьому бойова машина отримала значний ресурс експлуатації – 12 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Авіаремонтний завод за тиждень відновив пошкоджений Ан-26 для ЗСУ. ФОТО

204-та авіабригада ЗСУ отримала відремонтований винищувач Міг-29 02

Після завершення ремонту винищувач пройшов льотні випробування. Уже найближчим часом він буде залучений до несення бойового чергування в системі протиповітряної оборони України.

Також дивіться: Нацбанк випускає пам'ятну монету на честь Повітряних сил ЗСУ. ФОТО

Автор: 

авіація (4168) армія (3779) ВПС (177) оборона (4831) літак (2962)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Раньше этим ужастные свинарчуки занимались. Щас не щнаю, наверное Зеля у Кадыррва попросит, если шо.
показати весь коментар
31.07.2020 15:38 Відповісти
+8
Добирають задєл свінарчуков. Дальше только турборєжимом в утіль.
показати весь коментар
31.07.2020 15:35 Відповісти
+6
.. ну разве это только они...))) Видели бы Вы ряды новеньких Су-30МКИ в Индонезии... поставленных туда рашкой..и стоящих под забором из за хронического невыполнения гарантийных обязательств производителем. На большинстве прицельно-навигационные комплексы вышли из строя моментально из за влажности. Суммы штрафных санкций скоро превысят суммы стоимости этих самолётов. А Индия ремонт своих Миг-21 !!!! и всю модернизацию выполняет в Израиле, давно не надеясь на рассеянцев. Много интересного в авиационном мире..)))))
показати весь коментар
31.07.2020 15:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красота!
показати весь коментар
31.07.2020 15:26 Відповісти
нравится рос истребитель?
показати весь коментар
31.07.2020 19:24 Відповісти
Рос? Вы говнища ещё на что-то способны? Бояра и кокошник
показати весь коментар
31.07.2020 21:12 Відповісти
неужто украинский?
жду название украинского истребителя....
показати весь коментар
31.07.2020 21:17 Відповісти
***** своего подожди
показати весь коментар
01.08.2020 04:48 Відповісти
вот интересно, просто поменять резину на данном самолете, где ее взять?
раньше хоть Росава была, да и ту нагнули...
показати весь коментар
31.07.2020 15:34 Відповісти
Раньше этим ужастные свинарчуки занимались. Щас не щнаю, наверное Зеля у Кадыррва попросит, если шо.
показати весь коментар
31.07.2020 15:38 Відповісти
..всё возможное и невозможное без всяких проблем покупается через посредников в Азербайджане, Беларуси, ОАЭ.... Разве что дороже. Росава НИКОГДА не выпускала авиационную резину... Ну это просто для информации...
показати весь коментар
31.07.2020 15:48 Відповісти
Добирають задєл свінарчуков. Дальше только турборєжимом в утіль.
показати весь коментар
31.07.2020 15:35 Відповісти
неее, ну мож что с Прибалтики перепало..
но оно ж тоже не новое...
показати весь коментар
31.07.2020 15:37 Відповісти
Что такое Прибалтика?
показати весь коментар
31.07.2020 15:42 Відповісти
Литва, Латвия,Эстония..
показати весь коментар
31.07.2020 15:48 Відповісти
Это называется «страны Балтии».
показати весь коментар
31.07.2020 16:18 Відповісти
Хлам летающий тоже оружие,вон Турция продала Украине Байрактары,а после визита 10 июля турецкого военного министра будет Летающих Тарелок Эрдогана еще больше....
показати весь коментар
31.07.2020 15:36 Відповісти
Продали їх ще в 2017 чи 2018, але досі їх жодного разу не використали... А турки ж довели уже, що кацапське ПВО їх не бачить і можна не боятися панцирів з буками!
показати весь коментар
31.07.2020 15:55 Відповісти
На данный момент Эрдоган самый крутой политик в Мире....этого не видят только идиоты...
показати весь коментар
31.07.2020 15:40 Відповісти
Запчасти можно найти в странах бывшего соцлагеря. На крайняк с рф завезут нелегально. Война войной,а деньги нужны всем. Здесь и сейчас. Надо много таких машин и много подготовленых экипажей. Расход будет большой в случае чего. Старая техника но в большом количестве тоже грозная сила. Кстати вместе с сушками истрибителей у нас уже прилично. Википедия говорит о семи или восьми десятках.
показати весь коментар
31.07.2020 15:42 Відповісти
У парашії стільки лише на одному аеродромі в Чебеньках під Оренбургом.
показати весь коментар
31.07.2020 16:41 Відповісти
Индия и Алжир отказались от Миг-29....,плешивый заплатил еще и Штраф за свой ХЛАМ...
показати весь коментар
31.07.2020 15:44 Відповісти
Из-за того, что самолеты из рашки МИГ-29 и СУ-30 постоянно выходят из строя, Индия была вынуждена закупить 36 самолетов Рафаль у Франции. Первые 5 штурмовиков Rafale уже прибыли в Индию и приземлились на аэродроме Амбала в штате Харьяна.

204-та авіабригада ЗСУ отримала відремонтований винищувач Міг-29 - Цензор.НЕТ 1863
показати весь коментар
31.07.2020 15:52 Відповісти
А ще індуси послали кацапів і вийшли з проекту Су-57, бо побачили, що цей розрекламований тіпа стелс - ну ні разу не конкурент не те, що американському Ф-22, а навіть китайським винизувачам 5 покоління (бо у Індії якраз Китай - один із ключових опонентів у регіоні).
показати весь коментар
31.07.2020 15:57 Відповісти
т-50 планировался как конкурент F-35
показати весь коментар
31.07.2020 17:50 Відповісти
Ні, Т-50 - наступник Су-27, тобто важкий винищувач, як Ф-15 і Ф-22.
Ф-35 - легкий винищувач, наступник Ф-16 і Ф-18. Конкурент Ф-16 і Ф-18 - Міг-29.
Легкий одномоторний Ф-35 не може бути основним конкурентом важкому двомоторному Су-57...
показати весь коментар
31.07.2020 17:59 Відповісти
А ще індуси послали кацапів і вийшли з проекту Су-57

Ну и теперь своего самолёта 5 поколения у них не будет ещё лет 15... США F35 на условиях Индии (собирать в Индии на СП с передачей технологий) не продадут. У Китая 5 поколение не лучше чем у РФ (Китай на него покупает у РФ ухудшенный вариант движков первого этапа Су 57). У остальных - всё ещё хуже. Самим индусам работы лет на 15 - 20.

А так бы имели самолёт со всеми признаками 5 поколения кроме малозаметности.
показати весь коментар
31.07.2020 18:54 Відповісти
нам бы и F-15 зашли на ура
показати весь коментар
31.07.2020 17:49 Відповісти
Для справки: Миг 29 совершил первый полёт в 77 году
F - 15 - в 72.

показати весь коментар
31.07.2020 18:57 Відповісти
какая разница если ни тех ни тех нет в наличии))
показати весь коментар
02.08.2020 20:06 Відповісти
Старье.
показати весь коментар
31.07.2020 19:20 Відповісти
сша продают без проблем.

утром деньги - вечером стулья.
показати весь коментар
31.07.2020 19:28 Відповісти
.. ну разве это только они...))) Видели бы Вы ряды новеньких Су-30МКИ в Индонезии... поставленных туда рашкой..и стоящих под забором из за хронического невыполнения гарантийных обязательств производителем. На большинстве прицельно-навигационные комплексы вышли из строя моментально из за влажности. Суммы штрафных санкций скоро превысят суммы стоимости этих самолётов. А Индия ремонт своих Миг-21 !!!! и всю модернизацию выполняет в Израиле, давно не надеясь на рассеянцев. Много интересного в авиационном мире..)))))
показати весь коментар
31.07.2020 15:57 Відповісти
ЭТОТ ТУРЕЦКИЙ "ЛЕТАЮЩИЙ ХЛАМ" РАЗГРОМИЛ ГРУППИРОВКУ ВАГНЕРА В ЛИВИИ ЗА ПАРУ ЧАСОВ. ЛАПОТНОЕ ПВО ДАЖЕ НЕ ДЁРНУЛОСЬ, БО ХЛАМ НЕ ЗАМЕТИЛИ))
показати весь коментар
31.07.2020 15:51 Відповісти
китайское говно за 1 час разгромило нефтяные объекты в СА. американское пво их не заметили.
10 дронов залетело. 10 дронов отбомбилось.. сбито 0..
показати весь коментар
31.07.2020 19:33 Відповісти
Это всё хорошо, но сколько ещё их можно ремонтировать?
Что в перпективе?
Какие задачи должна решать украинская авиация? Не воевать же с расийской!
показати весь коментар
31.07.2020 16:03 Відповісти
Если попрется кцп авиация, то придется воевать. Насколько сил хватит.
показати весь коментар
31.07.2020 18:37 Відповісти
Так может больше внимания ПВО?
Где ж тут вечно крутится ***.... туча икспертов?
показати весь коментар
31.07.2020 18:50 Відповісти
У ПВО и авиации свои задачи. Они должны работать в комплексе. Если не будет прикрытия своих комплексов ПВО в небе. Их вынесут в несколько дней. Не может существовать одна компонента защиты воздушных границ и справляться самостоятельно со всеми возможными угрозами со стороны вероятного противника.
показати весь коментар
31.07.2020 18:55 Відповісти
Я служил в СА 86-88 (после политеха), Днепродзержинск учебка, потом в/ч аэропорт Днепропетровск (военно-гражданский, так как 1 полоса была). В городе Брежнева за забором стоял на постаменте самолет Миг 25 ПД. Представьте сколько лет прошло с тех пор, а это еще ремонтируют...И выдают за достижения....как там нынешний слоган: Большая стройка
показати весь коментар
31.07.2020 16:06 Відповісти
Один "голый" Ф-16, стоит 55 миллионов долларов США.
"Под ключ" уже на 133 миллионов потянет.
Есть идеи где достать 13,3 миллиарда долларов, что бы обзавестись хотя бы сотней Ф-16?
Источник информации - сделка между США и Египтом по покупке 24 самолетов Ф-16 в 2009 году
https://www.dsca.mil/sites/default/files/mas/egypt_09-34.pdf
показати весь коментар
31.07.2020 16:34 Відповісти
Ви читали хоть заголовок уважно?МіГ-29. не 25-ий.
показати весь коментар
31.07.2020 16:38 Відповісти
действительно читал не внимательно, но идея про распил сохраняется, будь-то 25 или -найновейшейся 29
показати весь коментар
02.08.2020 11:46 Відповісти
Міг-25 зняті з озброєння в 2005.
показати весь коментар
31.07.2020 16:41 Відповісти
Украина может создать "летающие батареи" на базе транспортника АН, подобные тем,
которыми была уничтожена колонна путинских бандитов в Сирии (батарея на базе Н-130).На земле - радиоуправляемые многофункциональные боевые гусеничные машины типа немецкого "Голиафа". Это лучше, чем втупую постоянно чинить металлолом "от СССР".
показати весь коментар
31.07.2020 16:10 Відповісти
И далеко залетит летающая батарея при наличии Осы и Бука? Или она будет стрелять из-за линии своих окопов?
показати весь коментар
31.07.2020 18:38 Відповісти
В США отработаны технологии применения этого средства борьбы с бандитами - они дальнобойны, имеют огромный запас боеприпасов (а не жалкие 2...4 бомбочки, которые летят мимо) и применяются там, где не досягаемы для ПЗРК, а также применяются в комплексе со средствами защиты - тепловые ракеты, радиоизлучатели широкого диапазона для подрыва ракет и снарядов на подлете. Или Вы желаете сказать, что орда уже полностью раскрыла средства ПВО, которыми она вооружила донбасских бандюганов? Например,"Бук" , а то и С-300 и С-400?
показати весь коментар
03.08.2020 15:55 Відповісти
АН-30 был сбит на высоте порядка 5800 м. И это еще не было у орков ничего, кроме ПЗРК
показати весь коментар
03.08.2020 20:06 Відповісти
А Вы точно уверены, что он был сбит "из ПЗРК" ордынского производства, сделанного кое-как криворукими ордынцами? 6000 м - предельная высота для "Стингера":может, и тут "Бук" подоспел или ракета с ордынского самолета?
показати весь коментар
04.08.2020 15:52 Відповісти
Других данных нет. А уж о БУКе в начале июня в полуокруженном Славянске говорить вряд ли нужно.
показати весь коментар
04.08.2020 17:46 Відповісти
Это когда из орды танки и самоходки пошли на помощь бандитам с конвоями, атаковали и прорывали блок-посты по нескольким направлениям? Хорошо, что основные силы орков и помощь пошли только в августе, а не в июле, каналы поставок только организовывались. Самоходок "Нонна" в Славянске к июлю было уничтожено несколько штук, хотя перешла к бандитам с перебежчиками только одна, в марте. А 2 штуки ПЗРК "Гром" были подброшены шпионам из НТВ сотрудниками СБУ для их ареста.
показати весь коментар
06.08.2020 16:00 Відповісти
Это раньше. Тогда кацапы ещё надеялись закрепиться с помощью легковооруженных наемников и прокси.
показати весь коментар
06.08.2020 21:29 Відповісти
Було б краще якщо би всі винищувачі пройшли капітальний ремонт і ті які стоять на зберіганні якщо такі маються
показати весь коментар
31.07.2020 16:19 Відповісти
А медве.... жинке подарил яхту за 200 000 000 долларов.........
показати весь коментар
31.07.2020 17:29 Відповісти
Выдать дуже хорожа жынка
показати весь коментар
02.08.2020 11:47 Відповісти
та ему 40 лет это как на москвиче летать
показати весь коментар
31.07.2020 17:46 Відповісти
А сколько американским? (за исключением F35, который тоже впрочем полетел более 15 лет назад)
показати весь коментар
31.07.2020 18:45 Відповісти
не проще порезать на металл или в музей и купить нормальные самолеты нато
показати весь коментар
31.07.2020 17:47 Відповісти
Тогда вообще с голым задом ходить будем(окрамя олигархов,правоохранителей и чинуш,).Нормальная авиация очень дорого стоит..С нас пока и модернизированного БУ хватит..
показати весь коментар
31.07.2020 18:26 Відповісти
но ты мозгой понимаешь, что 10 миг-29 против 10 су-35, это как 10 людей с мушкетами против 10 людей с калашами?
т.е. пульнуть они смогут. может и попадут по 1-2. но........ тут, все и кончится.
нахера покупать калаши, когда мушкеты полтавской битвы почистить можно?
показати весь коментар
31.07.2020 19:41 Відповісти
Вероятно имели в виду F35.

Этот самолёт - часть сложного и уязвимого комплекса. Он невидим, пока управляется самолётом ДРЛО. Стоит уничтожить самолёт ДРЛО (или с помощью РЭБ нарушить связь между ними), и ему придётся включать РЛС. И станет он виден так же как Миг 29. А кроме невидимости у него перед Миг 29 нету НИКАКИХ преимуществ. Так что это очень шапкозакидательски так сравнивать самолёты.

PS. Уже сейчас ведутся работы по созданию радиофотонных РЛС. Они видят самолёт в оптическом диапазоне (т е на невидимость современного "Стелса" - им плевать). Пройдёт не более 15 лет, и они начнут поступать на вооружение. Что тогда останется из достоинств F - 35? Самолёты типа F - 15 летают уже 48 лет. F - 35 через лет 30 - будет выглядеть как мушкет, по сравнению с автоматом.
показати весь коментар
31.07.2020 19:59 Відповісти
Хотя если вы имели конкретно Су 35 от РФ - то ситуация несколько ближе к истине. По всем показателям кроме невидимости они F - 35 превосходят. Воевать с ними Миг 29 будет сложнее чем с F - 35, без невидимости (а может и с нею).
показати весь коментар
31.07.2020 20:04 Відповісти
я абсолютно не специалист, но.
мои скромные мысли.
невидимость ф35 она только для пво. уже в воздухе невидимость против сушки обеспечить нельзя.
уже после запуска ракет с самолета это становится бессмысленным.
поскольку "локация интереса" становится очевидной.
не претендую на объективность.
показати весь коментар
31.07.2020 20:35 Відповісти
Не надо тут восхвалять ордынских бандитов и их технику, пропагандон путинский. Все, что делает орда - это вчерашний день - копии устаревших идей США и ЕС на базе украденных образцов и информации.Средневековая страна, в которой не жалеют денег только на вооружения - вот что такое "орда сегодня, вчера и завтра" .
показати весь коментар
03.08.2020 16:01 Відповісти
Не проще вам порезать на лом свою машину, а купить Теслу, или БМВ?
показати весь коментар
31.07.2020 18:39 Відповісти
Лайтнинги и Рапторы стоят дофига.. Остальное такое же старье только западное.
показати весь коментар
31.07.2020 19:23 Відповісти
Да и не продадут их кому попало.
показати весь коментар
31.07.2020 19:36 Відповісти
Орде - точно не продадут. Твоя орда постарается украсть документацию и комплектующие.
показати весь коментар
03.08.2020 16:02 Відповісти
Найбоєздатніший винищувач найбоєздатнішої армії?
показати весь коментар
31.07.2020 20:38 Відповісти
 
 