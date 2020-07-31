204-та авіабригада ЗСУ отримала відремонтований винищувач Міг-29. ФОТО

До Дня Повітряних Сил до строю 204-ї Севастопольської авіаційної бригади став ще один бойовий літак. Винищувач МіГ-29 був частково модернізований і пройшов перший ремонт на Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Навесні 2014 року цей борт був вивезений з території анексованого Криму. Як повідомили у Командуванні Повітряних Сил, на літаку проведено комплекс ремонтно-відновлювальних робіт.

Зокрема борт отримав двигуни, що пройшли капітальний ремонт на Луцькому ремонтному заводі "Мотор". Крім того, на Одеському авіаційному заводі виконано капітальний ремонт коробки літакових агрегатів. Завдяки цьому бойова машина отримала значний ресурс експлуатації – 12 років.

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Після завершення ремонту винищувач пройшов льотні випробування. Уже найближчим часом він буде залучений до несення бойового чергування в системі протиповітряної оборони України.

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