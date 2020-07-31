204-та авіабригада ЗСУ отримала відремонтований винищувач Міг-29. ФОТО
До Дня Повітряних Сил до строю 204-ї Севастопольської авіаційної бригади став ще один бойовий літак. Винищувач МіГ-29 був частково модернізований і пройшов перший ремонт на Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Навесні 2014 року цей борт був вивезений з території анексованого Криму. Як повідомили у Командуванні Повітряних Сил, на літаку проведено комплекс ремонтно-відновлювальних робіт.
Зокрема борт отримав двигуни, що пройшли капітальний ремонт на Луцькому ремонтному заводі "Мотор". Крім того, на Одеському авіаційному заводі виконано капітальний ремонт коробки літакових агрегатів. Завдяки цьому бойова машина отримала значний ресурс експлуатації – 12 років.
Після завершення ремонту винищувач пройшов льотні випробування. Уже найближчим часом він буде залучений до несення бойового чергування в системі протиповітряної оборони України.
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жду название украинского истребителя....
раньше хоть Росава была, да и ту нагнули...
но оно ж тоже не новое...
Ф-35 - легкий винищувач, наступник Ф-16 і Ф-18. Конкурент Ф-16 і Ф-18 - Міг-29.
Легкий одномоторний Ф-35 не може бути основним конкурентом важкому двомоторному Су-57...
Ну и теперь своего самолёта 5 поколения у них не будет ещё лет 15... США F35 на условиях Индии (собирать в Индии на СП с передачей технологий) не продадут. У Китая 5 поколение не лучше чем у РФ (Китай на него покупает у РФ ухудшенный вариант движков первого этапа Су 57). У остальных - всё ещё хуже. Самим индусам работы лет на 15 - 20.
А так бы имели самолёт со всеми признаками 5 поколения кроме малозаметности.
F - 15 - в 72.
утром деньги - вечером стулья.
10 дронов залетело. 10 дронов отбомбилось.. сбито 0..
Что в перпективе?
Какие задачи должна решать украинская авиация? Не воевать же с расийской!
Где ж тут вечно крутится ***.... туча икспертов?
"Под ключ" уже на 133 миллионов потянет.
Есть идеи где достать 13,3 миллиарда долларов, что бы обзавестись хотя бы сотней Ф-16?
Источник информации - сделка между США и Египтом по покупке 24 самолетов Ф-16 в 2009 году
https://www.dsca.mil/sites/default/files/mas/egypt_09-34.pdf
которыми была уничтожена колонна путинских бандитов в Сирии (батарея на базе Н-130).На земле - радиоуправляемые многофункциональные боевые гусеничные машины типа немецкого "Голиафа". Это лучше, чем втупую постоянно чинить металлолом "от СССР".
т.е. пульнуть они смогут. может и попадут по 1-2. но........ тут, все и кончится.
нахера покупать калаши, когда мушкеты полтавской битвы почистить можно?
Этот самолёт - часть сложного и уязвимого комплекса. Он невидим, пока управляется самолётом ДРЛО. Стоит уничтожить самолёт ДРЛО (или с помощью РЭБ нарушить связь между ними), и ему придётся включать РЛС. И станет он виден так же как Миг 29. А кроме невидимости у него перед Миг 29 нету НИКАКИХ преимуществ. Так что это очень шапкозакидательски так сравнивать самолёты.
PS. Уже сейчас ведутся работы по созданию радиофотонных РЛС. Они видят самолёт в оптическом диапазоне (т е на невидимость современного "Стелса" - им плевать). Пройдёт не более 15 лет, и они начнут поступать на вооружение. Что тогда останется из достоинств F - 35? Самолёты типа F - 15 летают уже 48 лет. F - 35 через лет 30 - будет выглядеть как мушкет, по сравнению с автоматом.
мои скромные мысли.
невидимость ф35 она только для пво. уже в воздухе невидимость против сушки обеспечить нельзя.
уже после запуска ракет с самолета это становится бессмысленным.
поскольку "локация интереса" становится очевидной.
не претендую на объективность.