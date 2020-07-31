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Нацбанк випускає пам'ятну монету на честь Повітряних сил ЗСУ. ФОТО

Національний банк України випускає пам'ятну монету "Повітряні Сили Збройних Сил України" номіналом 10 гривень і накладом в 1 млн штук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацбанку.

"Присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних Сил України, потужному і технологічному виду Збройних Сил України, який є одним із головних інструментів стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості її системи оборони, гарантування миру і безпеки держави у взаємодії з іншими складовими сил оборони і міжнародними партнерами", - йдеться в повідомленні.

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України (ліворуч), напис УКРАЇНА (угорі півколом); рік карбування монети 2020 (праворуч); у центрі – зображення емблеми Повітряних Сил Збройних Сил України, під якою – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; номінал 10 ГРИВЕНЬ (унизу).

На реверсі монети на тлі дзеркального абрису літака зображено бойовий літак Повітряних Сил Збройних Сил України та вгорі написи: ПОВІТРЯНІ/СИЛИ (на матовому тлі), ЗБРОЙНИХ/СИЛ/УКРАЇНИ (на тлі абрису літака).

Зазначається, що монету буде введено в обіг із 3 серпня 2020 року.

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Нацбанк випускає памятну монету на честь Повітряних сил ЗСУ 01

Автор: 

ВПС (177) монети (275) НБУ (10468) пам’ять (1190) ЗСУ (7668)


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Топ коментарі
+8
Главный бомбист Украины

Нацбанк выпускает памятную монету в честь Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 1882
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31.07.2020 14:22 Відповісти
+5
Нацбанк выпускает памятную монету в честь Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 8634
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31.07.2020 14:23 Відповісти
+5
Як це розуміти Педровата? Серед прихильників Пороха вати немає! Це як сказати солодкий оцет або солоний мед! ЗЕбіле либше помовч за умного зійдеш
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31.07.2020 14:37 Відповісти
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Тю, а де "мертва голова"? Як потім цю монету кацапам показувати?
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31.07.2020 14:22 Відповісти
Главный бомбист Украины

Нацбанк выпускает памятную монету в честь Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 1882
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31.07.2020 14:22 Відповісти
Нацбанк выпускает памятную монету в честь Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 8634
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31.07.2020 14:23 Відповісти
щоби так бомбити потрібно щось елітне... на простих психотропах так не пре!
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31.07.2020 14:26 Відповісти
Таки да. Интересно, на чем именно оно сидит?
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31.07.2020 14:32 Відповісти
бубочка на грибочках...
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31.07.2020 14:40 Відповісти
думаю на коксі
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31.07.2020 14:44 Відповісти
На природной дури
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31.07.2020 15:00 Відповісти
Та яке там елітне. От галімой солі так пре!
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31.07.2020 14:33 Відповісти
он должен лететь на зелёном попугае. незачёт.
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31.07.2020 14:32 Відповісти
Птичку жалко.
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31.07.2020 14:36 Відповісти
Педровата беснується...Тьху, потвори..
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31.07.2020 14:27 Відповісти
Нульове тільки-но прийшло та вже всралось.
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31.07.2020 14:30 Відповісти
Иди запишись в бубочке вторым пилотом. Вместе бомбить будете. Это же надо было выбрать такое невменяемое на должность !
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31.07.2020 14:34 Відповісти
Як це розуміти Педровата? Серед прихильників Пороха вати немає! Це як сказати солодкий оцет або солоний мед! ЗЕбіле либше помовч за умного зійдеш
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31.07.2020 14:37 Відповісти
😆 їхня богиня, Халява,надає їм можливість куштувати солодкий оцет.
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31.07.2020 15:27 Відповісти
Обязательно оставлю себе такую как попадётся.
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31.07.2020 14:36 Відповісти
Було б непогано, якби самі ПС "перевипустили", бо вік матчастини досягає свого кінця. Як би не сталося так, що ПС України залишаться тільки на цій монеті.
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31.07.2020 15:33 Відповісти
коридорами Нацбанку в істериці "носиться" РОжкова :



Зампреда Нацбанка, работавшего на ВТБ и Курченко, отправили в отставку. В его активах нашлась пачка машиномест и земельных участков
31.07.2020

Совет Нацбанка сегодня, 31 июля, https://dubinsky.pro/news/yurist-nacbanka-poluchil-bolee-polumilliona-griven-pod-uvolnenie-skolko-vsego-u-nego-deneg-i отправил в отставку заместителя председателя Нацбанка Сергея Холода. Об этом сообщил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин, уточнив, что тот ушел «по собственному желанию».
Холод отвечал в Национальном банке за платежные системы и денежный оборот. Его назначение в НБУ в мае 2018 года пролоббировала первый зампред регулятора Катерина Рожкова, у которой сложились теплые коррупционные отношения с российскими банками: https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-napravil-v-nacbank-deputatskiy-zapros-ob-otstavke-kateriny-rozhkovoy Dubinsky.pro уже писал о них и об утрате Рожковой безупречной репутации, из-за чего народный депутат Александр Дубинский потребовал ее отставки.
До Нацбанка Холод был зампредседателя правления ВТБ Банка (дочка российского ВТБ), а еще раньше - членом правления ликвидируемого Брокбизнесбанка, когда им владел скандальный олигарх Сергей Курченко. Многие считали Сергея Холода не самым лучшим кандидатом в правление Национального банка, однако он все равно в нем оказался и проработал два года.
К работе Холода в НБУ тоже хватало вопросов. Ведь он так и не смог сделать из нацбанковской платежной системы «Простир» - адекватно работающий, качественный проект. Нареканий на https://dubinsky.pro/news/auditory-soobshchili-o-razbazarivanii-nacbankom-165-millionov работу и функционал платежных карт Нацбанка хватает до сих пор.
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31.07.2020 16:42 Відповісти
 
 