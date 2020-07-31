Нацбанк випускає пам'ятну монету на честь Повітряних сил ЗСУ. ФОТО

Національний банк України випускає пам'ятну монету "Повітряні Сили Збройних Сил України" номіналом 10 гривень і накладом в 1 млн штук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацбанку.

"Присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних Сил України, потужному і технологічному виду Збройних Сил України, який є одним із головних інструментів стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості її системи оборони, гарантування миру і безпеки держави у взаємодії з іншими складовими сил оборони і міжнародними партнерами", - йдеться в повідомленні.

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України (ліворуч), напис УКРАЇНА (угорі півколом); рік карбування монети 2020 (праворуч); у центрі – зображення емблеми Повітряних Сил Збройних Сил України, під якою – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; номінал 10 ГРИВЕНЬ (унизу).

На реверсі монети на тлі дзеркального абрису літака зображено бойовий літак Повітряних Сил Збройних Сил України та вгорі написи: ПОВІТРЯНІ/СИЛИ (на матовому тлі), ЗБРОЙНИХ/СИЛ/УКРАЇНИ (на тлі абрису літака).

Зазначається, що монету буде введено в обіг із 3 серпня 2020 року.

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