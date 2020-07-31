Нацбанк випускає пам'ятну монету на честь Повітряних сил ЗСУ. ФОТО
Національний банк України випускає пам'ятну монету "Повітряні Сили Збройних Сил України" номіналом 10 гривень і накладом в 1 млн штук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацбанку.
"Присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних Сил України, потужному і технологічному виду Збройних Сил України, який є одним із головних інструментів стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості її системи оборони, гарантування миру і безпеки держави у взаємодії з іншими складовими сил оборони і міжнародними партнерами", - йдеться в повідомленні.
На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України (ліворуч), напис УКРАЇНА (угорі півколом); рік карбування монети 2020 (праворуч); у центрі – зображення емблеми Повітряних Сил Збройних Сил України, під якою – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; номінал 10 ГРИВЕНЬ (унизу).
На реверсі монети на тлі дзеркального абрису літака зображено бойовий літак Повітряних Сил Збройних Сил України та вгорі написи: ПОВІТРЯНІ/СИЛИ (на матовому тлі), ЗБРОЙНИХ/СИЛ/УКРАЇНИ (на тлі абрису літака).
Зазначається, що монету буде введено в обіг із 3 серпня 2020 року.
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Зампреда Нацбанка, работавшего на ВТБ и Курченко, отправили в отставку. В его активах нашлась пачка машиномест и земельных участков
31.07.2020
Совет Нацбанка сегодня, 31 июля, https://dubinsky.pro/news/yurist-nacbanka-poluchil-bolee-polumilliona-griven-pod-uvolnenie-skolko-vsego-u-nego-deneg-i отправил в отставку заместителя председателя Нацбанка Сергея Холода. Об этом сообщил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин, уточнив, что тот ушел «по собственному желанию».
Холод отвечал в Национальном банке за платежные системы и денежный оборот. Его назначение в НБУ в мае 2018 года пролоббировала первый зампред регулятора Катерина Рожкова, у которой сложились теплые коррупционные отношения с российскими банками: https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-napravil-v-nacbank-deputatskiy-zapros-ob-otstavke-kateriny-rozhkovoy Dubinsky.pro уже писал о них и об утрате Рожковой безупречной репутации, из-за чего народный депутат Александр Дубинский потребовал ее отставки.
До Нацбанка Холод был зампредседателя правления ВТБ Банка (дочка российского ВТБ), а еще раньше - членом правления ликвидируемого Брокбизнесбанка, когда им владел скандальный олигарх Сергей Курченко. Многие считали Сергея Холода не самым лучшим кандидатом в правление Национального банка, однако он все равно в нем оказался и проработал два года.
К работе Холода в НБУ тоже хватало вопросов. Ведь он так и не смог сделать из нацбанковской платежной системы «Простир» - адекватно работающий, качественный проект. Нареканий на https://dubinsky.pro/news/auditory-soobshchili-o-razbazarivanii-nacbankom-165-millionov работу и функционал платежных карт Нацбанка хватает до сих пор.