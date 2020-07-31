Нацбанк выпускает памятную монету в честь Воздушных сил ВСУ. ФОТО

Национальный банк Украины выпускает памятную монету "Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины" номиналом 10 гривен и тиражом в 1 млн штук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"Посвящена одному из носителей боевого потенциала Вооруженных Сил Украины, мощному и технологическому виду Вооруженных Сил Украины, который является одним из главных инструментов сдерживания военной агрессии против Украины, обеспечения устойчивости ее системы обороны, обеспечения мира и безопасности государства во взаимодействии с другими составляющими сил обороны и международными партнерами", - говорится в сообщении.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины (слева), надпись УКРАИНА (вверху полукругом) год чеканки монеты 2020 (справа) в центре - изображение эмблемы Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, в которой - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины; номинал 10 ГРИВЕН (внизу).

На реверсе монеты на фоне зеркального абриса самолета изображен боевой самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и вверху надписи: ВОЗДУШНЫЕ/СИЛЫ (на матовом фоне), ВООРУЖЕННЫХ/СИЛ/УКРАИНА (на фоне абриса самолета).

Отмечается, что монета будет введена в оборот с 3 августа 2020 года.

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