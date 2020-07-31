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Нацбанк выпускает памятную монету в честь Воздушных сил ВСУ. ФОТО

Национальный банк Украины выпускает памятную монету "Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины" номиналом 10 гривен и тиражом в 1 млн штук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"Посвящена одному из носителей боевого потенциала Вооруженных Сил Украины, мощному и технологическому виду Вооруженных Сил Украины, который является одним из главных инструментов сдерживания военной агрессии против Украины, обеспечения устойчивости ее системы обороны, обеспечения мира и безопасности государства во взаимодействии с другими составляющими сил обороны и международными партнерами", - говорится в сообщении.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины (слева), надпись УКРАИНА (вверху полукругом) год чеканки монеты 2020 (справа) в центре - изображение эмблемы Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, в которой - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины; номинал 10 ГРИВЕН (внизу).

На реверсе монеты на фоне зеркального абриса самолета изображен боевой самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и вверху надписи: ВОЗДУШНЫЕ/СИЛЫ (на матовом фоне), ВООРУЖЕННЫХ/СИЛ/УКРАИНА (на фоне абриса самолета).

Отмечается, что монета будет введена в оборот с 3 августа 2020 года.

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Нацбанк выпускает памятную монету в честь Воздушных сил ВСУ 01

Автор: 

ВВС (259) монеты (145) НБУ (4836) память (1498) ВСУ (6694)


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Топ комментарии
+8
Главный бомбист Украины

Нацбанк выпускает памятную монету в честь Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 1882
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31.07.2020 14:22 Ответить
+5
Нацбанк выпускает памятную монету в честь Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 8634
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31.07.2020 14:23 Ответить
+5
Як це розуміти Педровата? Серед прихильників Пороха вати немає! Це як сказати солодкий оцет або солоний мед! ЗЕбіле либше помовч за умного зійдеш
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31.07.2020 14:37 Ответить
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Тю, а де "мертва голова"? Як потім цю монету кацапам показувати?
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31.07.2020 14:22 Ответить
Главный бомбист Украины

Нацбанк выпускает памятную монету в честь Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 1882
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31.07.2020 14:22 Ответить
Нацбанк выпускает памятную монету в честь Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 8634
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31.07.2020 14:23 Ответить
щоби так бомбити потрібно щось елітне... на простих психотропах так не пре!
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31.07.2020 14:26 Ответить
Таки да. Интересно, на чем именно оно сидит?
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31.07.2020 14:32 Ответить
бубочка на грибочках...
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31.07.2020 14:40 Ответить
думаю на коксі
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31.07.2020 14:44 Ответить
На природной дури
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31.07.2020 15:00 Ответить
Та яке там елітне. От галімой солі так пре!
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31.07.2020 14:33 Ответить
он должен лететь на зелёном попугае. незачёт.
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31.07.2020 14:32 Ответить
Птичку жалко.
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31.07.2020 14:36 Ответить
Педровата беснується...Тьху, потвори..
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31.07.2020 14:27 Ответить
Нульове тільки-но прийшло та вже всралось.
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31.07.2020 14:30 Ответить
Иди запишись в бубочке вторым пилотом. Вместе бомбить будете. Это же надо было выбрать такое невменяемое на должность !
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31.07.2020 14:34 Ответить
Як це розуміти Педровата? Серед прихильників Пороха вати немає! Це як сказати солодкий оцет або солоний мед! ЗЕбіле либше помовч за умного зійдеш
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31.07.2020 14:37 Ответить
😆 їхня богиня, Халява,надає їм можливість куштувати солодкий оцет.
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31.07.2020 15:27 Ответить
Обязательно оставлю себе такую как попадётся.
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31.07.2020 14:36 Ответить
Було б непогано, якби самі ПС "перевипустили", бо вік матчастини досягає свого кінця. Як би не сталося так, що ПС України залишаться тільки на цій монеті.
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31.07.2020 15:33 Ответить
коридорами Нацбанку в істериці "носиться" РОжкова :



Зампреда Нацбанка, работавшего на ВТБ и Курченко, отправили в отставку. В его активах нашлась пачка машиномест и земельных участков
31.07.2020

Совет Нацбанка сегодня, 31 июля, https://dubinsky.pro/news/yurist-nacbanka-poluchil-bolee-polumilliona-griven-pod-uvolnenie-skolko-vsego-u-nego-deneg-i отправил в отставку заместителя председателя Нацбанка Сергея Холода. Об этом сообщил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин, уточнив, что тот ушел «по собственному желанию».
Холод отвечал в Национальном банке за платежные системы и денежный оборот. Его назначение в НБУ в мае 2018 года пролоббировала первый зампред регулятора Катерина Рожкова, у которой сложились теплые коррупционные отношения с российскими банками: https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-napravil-v-nacbank-deputatskiy-zapros-ob-otstavke-kateriny-rozhkovoy Dubinsky.pro уже писал о них и об утрате Рожковой безупречной репутации, из-за чего народный депутат Александр Дубинский потребовал ее отставки.
До Нацбанка Холод был зампредседателя правления ВТБ Банка (дочка российского ВТБ), а еще раньше - членом правления ликвидируемого Брокбизнесбанка, когда им владел скандальный олигарх Сергей Курченко. Многие считали Сергея Холода не самым лучшим кандидатом в правление Национального банка, однако он все равно в нем оказался и проработал два года.
К работе Холода в НБУ тоже хватало вопросов. Ведь он так и не смог сделать из нацбанковской платежной системы «Простир» - адекватно работающий, качественный проект. Нареканий на https://dubinsky.pro/news/auditory-soobshchili-o-razbazarivanii-nacbankom-165-millionov работу и функционал платежных карт Нацбанка хватает до сих пор.
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31.07.2020 16:42 Ответить
 
 