Зеленський привітав військових зв'язківців із Днем військ зв'язку

Президент України Володимир Зеленський привітав військових зв'язківців ЗСУ з Днем військ зв'язку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"У складі Збройних сил України ви виконуєте одне з найбільш відповідальних завдань – забезпечення військового зв’язку. Завдяки саме вашим діям інші армійські підрозділи можуть оперативно отримувати важливу інформацію та випереджати дії противника. Успішне виконання бойових завдань у зоні проведення Операції об’єднаних сил – це, зокрема, й ваша заслуга", – йдеться у вітанні глави держави.

Володимир Зеленський зауважив, що нові перемоги української армії залежать від її модернізації та оснащення відповідно до сучасних світових стандартів.

"Саме тому війська зв’язку мають впроваджувати новітні технічні розробки та високі технології", – наголосив президент.

Глава держави подякував військовим зв’язківцям за героїзм і відвагу, які воїни демонструють на східних рубежах України.

+8
Знаю, что забанят, но...
Зеленский, иди на ***!
показати весь коментар
08.08.2020 14:23
+7
08.08.2020 14:23
+7
08.08.2020 14:25
08.08.2020 14:23
Журналіст "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач, що розслідував оманську епопею Зеленського, виявив у власній квартирі підозрілу деталь, яка може бути прослуховуванням.
Вітаю зв'язківців.
Вітаю зв'язківців.
показати весь коментар
08.08.2020 14:38
08.08.2020 14:25
Краповий нацюцюрник.
показати весь коментар
08.08.2020 14:27
И потом еще будут говорить,что краповый берет нужно заслужить.Подарили бы ему мохеровый берет,если он в голову мерзнет.И розовую тельняшку.
показати весь коментар
08.08.2020 14:37
Да ему из москвы дали приказ бегать по армии, выдавать видимость служению украине, пока готовят украину под капитуляцию в норманском сговоре.
показати весь коментар
08.08.2020 18:00
Вот вроде бы от Совка пытаемся уйти, но нет , никак : поздравления с Днём, почётные грамоты, переходящие кубки, веником лужи разгонять, снег ровнять и всё это под сладкие трели о "стандартах" НАТО
показати весь коментар
08.08.2020 14:25
да зе взяли плотно в кольцо московиты. Пора делать дело с ним.
показати весь коментар
08.08.2020 18:01
Уклоніст, а коли ти відповідати будеш перед законом?
показати весь коментар
08.08.2020 14:28
Всю абєдню іспоганіл сцикло задрочене!
показати весь коментар
08.08.2020 14:29
А он им не сказал...что если их ранят...и они будут четыре дня умирать под кустом то спасать их никто не будет...во всяком случае до тех пор пока зеленое стадо и осел у власти...
показати весь коментар
08.08.2020 14:31
Ох уж эта связь))) Подписку взять взяли, а ничего секретного так и не рассказали)))
показати весь коментар
08.08.2020 14:37
Ну, в связях то Зеля толк знает. Тут не придерешься...
показати весь коментар
08.08.2020 14:47
Знаю, что забанят, но...
Зеленский, иди на ***!
показати весь коментар
08.08.2020 15:02
А почему зе перемирие подписал, когда рашке плохо стало. Пришел приказ з москвы, смотрящего татарова назначили.
Говорили зе, что он доиграется, что его пустят по узкому кругу. Ну чито за дебил.
показати весь коментар
08.08.2020 17:58
Вообще-то у нас юбилей, как, бэ, пан головой командующий. 100 лет, как-никак
показати весь коментар
08.08.2020 15:20
Кто е-тся в дождь и в грязь? наша доблестная связь.
Когда нет дождя и грязи, связь е-ет начальник связи.
показати весь коментар
08.08.2020 15:24
Связисты со времён СССР самые бухающие войска.
показати весь коментар
08.08.2020 15:26
ЗЕ ПНХ
показати весь коментар
08.08.2020 15:27
Предателя готовят к капитуляции, оно тут номера выдает с армией. Татаров все конролирует и направляет зе к сдаче украины.
показати весь коментар
08.08.2020 17:55
08.08.2020 18:10
08.08.2020 18:18
А слабо зепотке сказать СЛАВА УКРАИНЕ и рассия-агрессор.
Он думает о квартале и фильмах, чтобы их крутили в рассии.
Изза квартал и фильмов он сдал украину к капитуляции.
показати весь коментар
08.08.2020 18:30
Потрібно не в пілотках хіпувати, а наводити лад в своєму нікчемному королевстві: прибирати шмигунів, йормаків. стьопчиків і решту шушвалі... Час пішов на години. Вдруге народ не стане януковощами.
показати весь коментар
08.08.2020 21:14
Тапік йому в зуби і барабан польовки на шию!
показати весь коментар
08.08.2020 21:40
08.08.2020 23:06
 
 