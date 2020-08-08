Зеленський привітав військових зв'язківців із Днем військ зв'язку

Президент України Володимир Зеленський привітав військових зв'язківців ЗСУ з Днем військ зв'язку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"У складі Збройних сил України ви виконуєте одне з найбільш відповідальних завдань – забезпечення військового зв’язку. Завдяки саме вашим діям інші армійські підрозділи можуть оперативно отримувати важливу інформацію та випереджати дії противника. Успішне виконання бойових завдань у зоні проведення Операції об’єднаних сил – це, зокрема, й ваша заслуга", – йдеться у вітанні глави держави.



Володимир Зеленський зауважив, що нові перемоги української армії залежать від її модернізації та оснащення відповідно до сучасних світових стандартів.



"Саме тому війська зв’язку мають впроваджувати новітні технічні розробки та високі технології", – наголосив президент.



Глава держави подякував військовим зв’язківцям за героїзм і відвагу, які воїни демонструють на східних рубежах України.

