РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8579 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 488 26

Минздрав, МВД, Минцифры создадут систему для отслеживания контактов зараженных коронавирусом

Будет создана система для отслеживания контактов людей, зараженных коронавирусом COVID-19. Предполагается, что это даст возможность более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Как отмечается, разработкой системы будут заниматься три ведомства - Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел и Министерство цифровой трансформации.

"Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, которые заболели COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это даст возможность нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов инициирует усиление контроля за карантинными мерами: "Видим очень существенное ухудшение ситуации"

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2860) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
давайте отслеживайте контракты короновирусных... и жёстко карайте.
Но начните с жены Зеленского, она контактировала с Зеленским. Изолируйте его.
Если этого не произойдёт, то тогда все ваши эти созданные системы - полная хренотень и профанация.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:57 Ответить
+5
после такой такой тотальной "слежки" Украину отнесут к тоталитарному режиму .который по своей сути, похлеще северно корейской куйни...
показать весь комментарий
08.08.2020 15:03 Ответить
+5
короновирус просто золотое дно) Вон "журналист" Ткач побивается за прослушку.
А то его от короновируса уберегли.
показать весь комментарий
08.08.2020 15:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Минздрав, МВД, Минцифры создадут систему для отслеживания контактов зараженных коронавирусом - Цензор.НЕТ 5185
показать весь комментарий
08.08.2020 14:54 Ответить
Будь яке збирання інформації про людину не санкціоноване судом - заборонене Конституцією України! Хіба влада про це не знає? Скільки ще влада буде порушувати Конституцію України?
показать весь комментарий
08.08.2020 16:20 Ответить
лайк, но:

Ну так почему твои "политсилы", за которых ты агитируешь, сидят в норах и жуют сопли - а не возбуждают уголовные дела против нарушителей законодательства, Конституции и узурпации власти. Там сроки прописаны ого-го...
показать весь комментарий
08.08.2020 17:16 Ответить
типа, когда коронавайрус минет, - ее отключат?)))
показать весь комментарий
08.08.2020 14:56 Ответить
короновирус просто золотое дно) Вон "журналист" Ткач побивается за прослушку.
А то его от короновируса уберегли.
показать весь комментарий
08.08.2020 15:04 Ответить
давайте отслеживайте контракты короновирусных... и жёстко карайте.
Но начните с жены Зеленского, она контактировала с Зеленским. Изолируйте его.
Если этого не произойдёт, то тогда все ваши эти созданные системы - полная хренотень и профанация.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:57 Ответить
Не забувайте, що ми всі рівні перед законом, але є і рівніші.
показать весь комментарий
08.08.2020 17:21 Ответить
после такой такой тотальной "слежки" Украину отнесут к тоталитарному режиму .который по своей сути, похлеще северно корейской куйни...
показать весь комментарий
08.08.2020 15:03 Ответить
бесполезно, но денежку попилют. Как это все можно отследить, есть еще контакты контактов
показать весь комментарий
08.08.2020 15:05 Ответить
Місцеві вибори = кінець зє-епохи. Незабаром.
показать весь комментарий
08.08.2020 15:09 Ответить
Наконец займетесь любимым дело, пилить бабло, следить за населением и ликвидидацией неугодных.
показать весь комментарий
08.08.2020 15:10 Ответить
ЦЕ ВЖЕ ЗАПІЗНО.
показать весь комментарий
08.08.2020 15:19 Ответить
..................... Вот такую систему ................................................ .......................................... МОЗ, МВС, Мінціфри створять систему для відстеження контактів людей, заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 3563
показать весь комментарий
08.08.2020 15:19 Ответить
Зачем создавать эту систему ,если и так ясно ,что за полгода эпидемии
контактами с зараженными и контактами с теми ,кто контактировал с зараженными ,
а также контактами с родственниками зараженных уже охвачено минимум 50%
жителей Украины.
показать весь комментарий
08.08.2020 15:39 Ответить
Пагадите, вы ж еще гатовнасть к пандемии не праверили!
показать весь комментарий
08.08.2020 16:14 Ответить
Коронавірус не вічний .сьогодні людина хвора .а за тиждень другий вона вже виздоровіла.для чого ці "атслежіваніякантактаф"?
показать весь комментарий
08.08.2020 17:06 Ответить
мінздраву дєлать нєх. до сріки та сістєма.
показать весь комментарий
08.08.2020 17:41 Ответить
без додаткового фінансування вони палець об палець не вдарять
показать весь комментарий
08.08.2020 18:55 Ответить
Якби не було короновірусу, то його слід було придумати, кругом вигідно владі: розпил бабла (то нібито на будівництво доріг із фонду короновірусу, а тепер на систему слідкування за неугодними ).
показать весь комментарий
08.08.2020 20:12 Ответить
Слишком поздно...
показать весь комментарий
08.08.2020 20:42 Ответить
Якщо ви, ідіоти, думаєте, що це зупинить народ, то вітер вам назустріч. Вас зметуть сраним віником, незважаючи, на ваші забаганки. Готуйтеся...
показать весь комментарий
08.08.2020 22:28 Ответить
МОЗ, МВС, Мінціфри створять систему для відстеження контактів людей, заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 8183
показать весь комментарий
09.08.2020 03:00 Ответить
Я аж прослезился от счастья!! Типа "не прошло и полгода каратнина и наконец!!! Ура!!! Настораживает только осторожное "Будет создана" и "Предполагается", но бабло УЖЕ потратили. Потому систему будут ваять студенты, которых потом покажут по ТВ, дадут какую-то цветную бумажку в пластмассовой рамочке и назовут "прогрессивным стартапом". Нет?
показать весь комментарий
09.08.2020 06:28 Ответить
С дтп уже прблем нет все нарушители отслеживаются. Хабарники и их контакты тоже. Теперь можно и стадо приструнить а то разбрелось по двору когда надо в стойле стоять.
показать весь комментарий
09.08.2020 09:20 Ответить
Це типу у заражених друзів по фейсбуку перевірятимуть?
показать весь комментарий
09.08.2020 12:57 Ответить
Это не медицинский вопрос. Проблема в том, что проследить контакты современного человека несложно, если не заморачиваться его правами. Берём логи базовых станций и вычисляем вообще все про него и его друзей. Это хуже, чем слежка, это тотальный контроль. А если ещё подключить базы торговых сетей, банков и аптек, Зе будет знать что ты ешь и чем ты какаешь. И что ты замыслил. А если выкрутить руки провайдеру - ваще лафа! Улавливаете проблему? Мои данные гуляют без меня и меня даже не собирается спрашивать.
показать весь комментарий
09.08.2020 16:52 Ответить
 
 