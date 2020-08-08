Минздрав, МВД, Минцифры создадут систему для отслеживания контактов зараженных коронавирусом

Будет создана система для отслеживания контактов людей, зараженных коронавирусом COVID-19. Предполагается, что это даст возможность более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Как отмечается, разработкой системы будут заниматься три ведомства - Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел и Министерство цифровой трансформации.

"Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, которые заболели COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это даст возможность нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", - говорится в сообщении.

