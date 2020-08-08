Минздрав, МВД, Минцифры создадут систему для отслеживания контактов зараженных коронавирусом
Будет создана система для отслеживания контактов людей, зараженных коронавирусом COVID-19. Предполагается, что это даст возможность более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.
Как отмечается, разработкой системы будут заниматься три ведомства - Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел и Министерство цифровой трансформации.
"Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, которые заболели COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это даст возможность нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", - говорится в сообщении.
Ну так почему твои "политсилы", за которых ты агитируешь, сидят в норах и жуют сопли - а не возбуждают уголовные дела против нарушителей законодательства, Конституции и узурпации власти. Там сроки прописаны ого-го...
А то его от короновируса уберегли.
Но начните с жены Зеленского, она контактировала с Зеленским. Изолируйте его.
Если этого не произойдёт, то тогда все ваши эти созданные системы - полная хренотень и профанация.
контактами с зараженными и контактами с теми ,кто контактировал с зараженными ,
а также контактами с родственниками зараженных уже охвачено минимум 50%
жителей Украины.