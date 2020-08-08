4 340 12
"Укрзализныця": Поезда снова могут останавливаться в Луцке и Тернополе
"Укрзализныця" возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. С 10 августа также будет возобновлена остановка всех пригородных поездов в этих городах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Как отметили в "Укрзализныце", такое решение связано с ослаблением карантинных ограничений в связи с тем, что Луцк и Тернополь были определены в "зеленую" зону карантина.
В частности, с 8 августа возобновили остановку на станциях такие поезда:
- №41/42 сообщением Днепр-Трускавец;
- №98/97 Ковель-Киев;
- №88/87 Ковель-Новоалексеевка;
- №12/11 Одесса-Львов;
- №81/82 Киев-Ужгород;
- № 49/50 Киев-Трускавец;
- №136/135 Черновцы-Одесса;
- №108/107 Одесса-Ужгород;
- №110/109 Львов-Херсон;
- №86/85 Львов-Новоалексеевка;
- №715/716 Киев-Львов.
"С 10 августа будет восстановлено остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь", - добавили в УЗ.
Топ комментарии
+6 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий08.08.2020 16:00 Ответить Ссылка
+4 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий08.08.2020 16:49 Ответить Ссылка
+3 Lyubomir Nedoshitko
показать весь комментарий08.08.2020 17:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и потом...поезда ж не игрушечные, у них тоже есть расписание, маршрут, время стояния на остановках, время прохождения стрелок, чтоб не догнать товарняк...там же своя вселенная))))
Вернее, эта карусель, будет до того времени пока у власти будут оставаться нынешние дибилоиды.
А собственно сам короновирус им уже похеру