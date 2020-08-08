РУС
Новости Коронавирус и карантин
4 340 12

"Укрзализныця": Поезда снова могут останавливаться в Луцке и Тернополе

"Укрзализныця" возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. С 10 августа также будет возобновлена остановка всех пригородных поездов в этих городах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Как отметили в "Укрзализныце", такое решение связано с ослаблением карантинных ограничений в связи с тем, что Луцк и Тернополь были определены в "зеленую" зону карантина.

В частности, с 8 августа возобновили остановку на станциях такие поезда:

  • №41/42 сообщением Днепр-Трускавец;
  • №98/97 Ковель-Киев;
  • №88/87 Ковель-Новоалексеевка;
  • №12/11 Одесса-Львов;
  • №81/82 Киев-Ужгород;
  • № 49/50 Киев-Трускавец;
  • №136/135 Черновцы-Одесса;
  • №108/107 Одесса-Ужгород;
  • №110/109 Львов-Херсон;
  • №86/85 Львов-Новоалексеевка;
  • №715/716 Киев-Львов.

"С 10 августа будет восстановлено остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь", - добавили в УЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" возобновляет курсирование 14 пригородных поездов

Автор: 

карантин (16729) Луцк (605) поезд (1044) Тернополь (781) Укрзализныця (2802) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
афигеть...то могут то не могут... как людям что-то планировать?
и потом...поезда ж не игрушечные, у них тоже есть расписание, маршрут, время стояния на остановках, время прохождения стрелок, чтоб не догнать товарняк...там же своя вселенная))))
08.08.2020 16:00 Ответить
+4
Превратили тот карантин в одну гигантскую кормушку - разрешения всякие, штрафы, справки про ковид - неиссякаемый источник благосостояния.
А собственно сам короновирус им уже похеру
08.08.2020 16:49 Ответить
+3
Міністр охорони здоров"я мудак і дебіл, об"являючи якісь незрозумілі кольорові зони, заборону зупинок поіздів, а через день відміняє своі рішення. Не тільки мене цікавить питання::"Суки, ви хоч знаєте ситуацію з тим "коронавірусом" і можете пояснити нарешті, що в Украіні відбувається?
08.08.2020 17:33 Ответить
афигеть...то могут то не могут... как людям что-то планировать?
и потом...поезда ж не игрушечные, у них тоже есть расписание, маршрут, время стояния на остановках, время прохождения стрелок, чтоб не догнать товарняк...там же своя вселенная))))
08.08.2020 16:00 Ответить
Самое веселое еще впереди.
08.08.2020 16:04 Ответить
Дибіли, бл...©
08.08.2020 16:11 Ответить
Блокування Західної України Зебобікам не проконало !!))
08.08.2020 16:49 Ответить
а в харкові не зупинятимуться?
08.08.2020 16:51 Ответить
Дії нашого мінздраву нагадують поведінку нервової жінки: "лікар, ви або туди, або .."
08.08.2020 16:21 Ответить
Через 5 дней опять заявят, что поезда не смогут останавливаться. Потом через 10 дней, опять поезда смогут останавливаться в Тернополе. Потом опять запретят... И так по кругу и до бесконечности...
Вернее, эта карусель, будет до того времени пока у власти будут оставаться нынешние дибилоиды.
08.08.2020 16:30 Ответить
Превратили тот карантин в одну гигантскую кормушку - разрешения всякие, штрафы, справки про ковид - неиссякаемый источник благосостояния.
А собственно сам короновирус им уже похеру
08.08.2020 16:49 Ответить
Міністр охорони здоров"я мудак і дебіл, об"являючи якісь незрозумілі кольорові зони, заборону зупинок поіздів, а через день відміняє своі рішення. Не тільки мене цікавить питання::"Суки, ви хоч знаєте ситуацію з тим "коронавірусом" і можете пояснити нарешті, що в Украіні відбувається?
08.08.2020 17:33 Ответить
так де сильніша влада- мабуть на місцях
08.08.2020 18:56 Ответить
Пустите уже поезд Одесса-Ковель, дебилы! 5 месяцев отрезан от дома, твари вы.
08.08.2020 21:22 Ответить
Запомним всех поклоников ковида до выборов. А то после выборов на второй волне в метро остановки будут отменять,потому как район Киева в красной зоне. Им дай только волю. Геть ковидных вид влады.
09.08.2020 08:31 Ответить
 
 