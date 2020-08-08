"Укрзализныця": Поезда снова могут останавливаться в Луцке и Тернополе

"Укрзализныця" возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. С 10 августа также будет возобновлена остановка всех пригородных поездов в этих городах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Как отметили в "Укрзализныце", такое решение связано с ослаблением карантинных ограничений в связи с тем, что Луцк и Тернополь были определены в "зеленую" зону карантина.

В частности, с 8 августа возобновили остановку на станциях такие поезда:

№41/42 сообщением Днепр-Трускавец;

№98/97 Ковель-Киев;

№88/87 Ковель-Новоалексеевка;

№12/11 Одесса-Львов;

№81/82 Киев-Ужгород;

№ 49/50 Киев-Трускавец;

№136/135 Черновцы-Одесса;

№108/107 Одесса-Ужгород;

№110/109 Львов-Херсон;

№86/85 Львов-Новоалексеевка;

№715/716 Киев-Львов.

"С 10 августа будет восстановлено остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь", - добавили в УЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" возобновляет курсирование 14 пригородных поездов